Цена $25

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Приспособление облегчает процесс стрельбы, крепления лука на руку, создает комфортный способ крепежа. Изготовлен из кожаной манжеты, конструкция имеет штангу и спусковой металлический крючок. Размер изделия 20 на 9 см. Подойдет для охотников и спортсменов.

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Цена $48

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Сабельная пила мощностью 710 Вт с настраиваемым углом наклона, плавной регулировкой и фиксатором скорости работы. В комплекте есть четыре полотна для древесины, металла и пластмассы.

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Ещё не поздно его заказать и в холодную зиму уже можно будет его одевать и не переживать о морозах. Жилет двух видов с двумя зонами обогрева и с восьми, три цвета и несколько размеров на выбор. Для подключения потребуется повербанк. На груди есть кнопочка включения подогрева и переключения режимов подачи тепла.

Цена $8

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КУПИТЬ ТУТ - безлимит за 180р - за 200р

Купить такую симку могут те, кто живёт в частном секторе или на окраине города, где о высокоскоростном проводном интернете только мечтают. Кстати, для дачи тоже хороший вариант. Для работы симки не нужно качать никаких прошивок для USB-модема. Без проблем можно раздавать wi-fi через роутер.

Цена $93

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - LIMABEAN - Liectroux X6

Девайс портативный для чистки и мытья окон и стеклянных поверхностей. Имеет вакуумный механизм за счет которого держится в вертикальном положении. Сила всасывания 5000 па, автоматическая работа в течение 1 часа, заряжается аккумулятор от сети 220 вольт. В комплектации предусмотрены сменные накладные насадки для уборки.

Цена $34

КУПИТЬ ТУТ - Bosch Go2 - ТУТ - GOXAWEE - Worx

В комплекте набор бит из легированной стали, удлинительная планка 60 мм, удобный чехол. Мощность двигателя выдает крутящий момент в 5 Ньютон/метров. От одного заряда батареи, работает два часа.

Цена $21

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Mileseey PF210 - UNI-T

Лазер показывает с максимальной точностью. Также прибор имеет звуковой сигнал, который сообщает о максимальной или минимальной длине. На экране отображается вся необходимая информация.

Цена $9

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Цифровой прибор для тестирования и определения напряжения, сопротивления, силы тока. Измерения происходит двумя щупами, есть жк экран с подсветкой. Регулятор переключается в постоянном и переменном положении, диапазон измерений от 6 до 1000 вольт. Работает от батарейки на 9 вольт.

Цена $22

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Это насадка с резервуаром для пены. Емкость для пены на 500 мл. Прочный абс пластик, герметичное соединение диаметром 10 мм. Выдерживает давление в 100 бар. Отлично подойдет для химчистки салона авто.

Цена $39

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Устройство 2 в 1. Это и газовая плита, и обогреватель. В нижней части устройства расположен слот для баллонов с газом. Верхняя часть может вращаться на 90°. В вертикальном положении (как на фото) устройство выполняет функции обогревателя.

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