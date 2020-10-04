Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: подушка Xiaomi, активация MS Office и другое
Рогатка из нержавеющей стали
Цена $13
Это приспособление для спортивной стрельбы, охоты и развлечения. В комплекте идет эластичная лента.
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Есть прицельная планка с жидкостным уровнем для точности. Удобная ручка, небольшие габариты делают устройство одним из фаворитов для отдыха на природе и занятий в тире.
Ортопедическая подушка Xiaomi
Цена $22
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За счёт своего устройства уменьшает нагрузку на позвоночник, благодаря чему, предотвращает искривление и развитие различных болезней. Также имеет функцию памяти, с помощью которой будет намного комфортнее, чем на перьевых подушках.
Лазерный уровень
Цена $101
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Профессиональный лазерный уровень для строительных и проектных работ, имеет до 12 линий для точного определения углов и плоскости. Можно использовать на все 360 градусов.
Шуруповерт
Цена $39
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Автономный шуруповерт с аккумулятором на 21 вольт, выполняет также роль дрели. Есть ударный эффект во время работы по камню. Может работать совместно с битами для монтажа, сверлами по металлу, древесине, бетону. Есть встроенная подсветка рабочей области.
Портативный автомобильный домкрат
Цена $20.22 - 41.11
Наверно один из самых необходимых инструментов в дороге и тем более не занимает много мечта. Выдерживает до 3 тонн. Домкрат электрический и имеет пульт управления.
Паяльная станция
Цена $31 по промокоду ROMASHKO102
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Термовоздушная паяльная станция c набором насадок и дополнительными приспособлениями в комплекте. Диапазон нагрева — от 100 до 450 °С. Рекомендую к покупке.
Активация MS Office
Цена $6.99
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Это пожизненный ключ активации пакета Microsoft Office Pro Plus 2019. Он продается в цифровом варианте. В описании есть инструкция о том, как активировать офисный пакет, используя свой телефон и данный ключ. Ключ продается только для одного компьютера. Этот вариант подойдет Вам, если нужно лицензионное программное обеспечение, но нет желания тратить большие деньги.
Фонарик Xiaomi Beebest
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Цена $6.99
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Мощный фонарик - нужная вещь в ночное время. Дальность света 380 м., 140 часов автономной работы. Разные режимы освещения. Фонарик выполнен из авиационного алюминия, что делает его прочным и износостойким.
Термос VIOMI
Цена $12
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Крайне популярная термо-кружка от суббренда Xiaomi из нержавеющей стали. Отлично держит тепло, до 24 ч удержание температуры. Удобное открывание одной рукой и непротекаемая крышка.
Wi-Fi/IP камера Hiseeu
Цена $15.99 - 41.30
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- ночное видение
- датчик движения
- двустороннее аудио
- угол обзора: по горизонтали 355°, по вертикали 110°
- поддержка карт памяти (до 128 Гб)
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