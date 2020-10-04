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Это приспособление для спортивной стрельбы, охоты и развлечения. В комплекте идет эластичная лента.

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Есть прицельная планка с жидкостным уровнем для точности. Удобная ручка, небольшие габариты делают устройство одним из фаворитов для отдыха на природе и занятий в тире.

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За счёт своего устройства уменьшает нагрузку на позвоночник, благодаря чему, предотвращает искривление и развитие различных болезней. Также имеет функцию памяти, с помощью которой будет намного комфортнее, чем на перьевых подушках.

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Профессиональный лазерный уровень для строительных и проектных работ, имеет до 12 линий для точного определения углов и плоскости. Можно использовать на все 360 градусов.

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Автономный шуруповерт с аккумулятором на 21 вольт, выполняет также роль дрели. Есть ударный эффект во время работы по камню. Может работать совместно с битами для монтажа, сверлами по металлу, древесине, бетону. Есть встроенная подсветка рабочей области.

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Наверно один из самых необходимых инструментов в дороге и тем более не занимает много мечта. Выдерживает до 3 тонн. Домкрат электрический и имеет пульт управления.

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Термовоздушная паяльная станция c набором насадок и дополнительными приспособлениями в комплекте. Диапазон нагрева — от 100 до 450 °С. Рекомендую к покупке.

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Цена $15.99 - 41.30

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ночное видение

датчик движения

двустороннее аудио

угол обзора: по горизонтали 355°, по вертикали 110°

поддержка карт памяти (до 128 Гб)

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