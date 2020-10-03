Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: комплект видеонаблюдения ZOSI, массажер шиацу и другое
Маятник
Цена $2.96 - 4.26
Металлический маятник в виде вращающихся шаров. Выполнен из стального сплава. Порадует своего владельца точностью сборки, красивым внешним видом. Установленный спиннер вращается с длительной инерцией. Конструкцию можно поставить на рабочий стол.
Разделитель HDMI
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Цена $7.99 с купоном продавца
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Девайс оснащен мощной инфракрасной подсветкой с дальностью действия 10-15 метров. За счет технологии HDR камера снимает лучше многих аналогов, как в дневное, так и вечернее время суток.
Массажер
Цена $88
КУПИТЬ ТУТ - шиацу для спины - для ступней - для спины - Массажный пистолет
Массажное сиденье, которое можно прикрепить к креслу или прямо на ваш диван. Массирует весь позвоночник – от шеи до копчика. Для каждой зоны – специальные режимы вибрации. Стимулирует кровообращение, снимает мышечные спазмы и боли.
Комплект видеонаблюдения ZOSI
Цена $84.96 - 180.48
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Девайс оснащен мощной инфракрасной подсветкой с дальностью действия 10-15 метров. За счет технологии HDR камера снимает лучше многих аналогов, как в дневное, так и вечернее время суток.
Крутые наушники Baseus W04
Цена $25
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Отличные беспроводные TWS наушники от известного Китайского бренда Baseus, модель W04. Эта гарнитура работает в диапазоне частот 20 - 20 000 Гц и имеет чувствительность в 100 дБ. Время воспроизведения музыки - до 5 часов, на громкости около 70 процентов.
Зеркало с подсветкой Xiaomi
Цена $10
Главное достоинство зеркала – равномерная круговая подсветка. Сенсорной кнопкой включается/выключается подсветка. А длительным нажатием регулируется яркость в 3-х режимах.
TV box VONTAR X3
Цена $36
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Мощная приставка на Android 9 с памятью 4/64ГБ. Легко воспроизводит 4к фильмы через торрент. Лучшее соотношение цена-качество. Сам такой же пользуюсь. Доволен на 100%.
Набор инструментов
Цена $13.74 - 208
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Профессиональный набор инструментов в удобном кейсе. Каждый инструмент имеет свое место. На странице продавца представлено несколько вариантов с различными насадками, которые пригодятся именно вам.
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