Цена $2.96 - 4.26

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Металлический маятник в виде вращающихся шаров. Выполнен из стального сплава. Порадует своего владельца точностью сборки, красивым внешним видом. Установленный спиннер вращается с длительной инерцией. Конструкцию можно поставить на рабочий стол.

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Цена $7.99 с купоном продавца

КУПИТЬ ТУТ - Baseus - Ugreen

Девайс оснащен мощной инфракрасной подсветкой с дальностью действия 10-15 метров. За счет технологии HDR камера снимает лучше многих аналогов, как в дневное, так и вечернее время суток.

Цена $88

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КУПИТЬ ТУТ - шиацу для спины - для ступней - для спины - Массажный пистолет

Массажное сиденье, которое можно прикрепить к креслу или прямо на ваш диван. Массирует весь позвоночник – от шеи до копчика. Для каждой зоны – специальные режимы вибрации. Стимулирует кровообращение, снимает мышечные спазмы и боли.

Цена $84.96 - 180.48

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Девайс оснащен мощной инфракрасной подсветкой с дальностью действия 10-15 метров. За счет технологии HDR камера снимает лучше многих аналогов, как в дневное, так и вечернее время суток.

Цена $25

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Отличные беспроводные TWS наушники от известного Китайского бренда Baseus, модель W04. Эта гарнитура работает в диапазоне частот 20 - 20 000 Гц и имеет чувствительность в 100 дБ. Время воспроизведения музыки - до 5 часов, на громкости около 70 процентов.

Цена $10

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Главное достоинство зеркала – равномерная круговая подсветка. Сенсорной кнопкой включается/выключается подсветка. А длительным нажатием регулируется яркость в 3-х режимах.

Цена $36

КУПИТЬ ТУТ - X96 MAX Plus - MECOOL KM3 - H96 Max X3 - Ugoos X3 PRO - X88 Pro - Xiaomi Mi TV Stick - X96 Max Plus - в РФ

Мощная приставка на Android 9 с памятью 4/64ГБ. Легко воспроизводит 4к фильмы через торрент. Лучшее соотношение цена-качество. Сам такой же пользуюсь. Доволен на 100%.

Цена $13.74 - 208

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