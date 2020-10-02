Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: смартфон OnePlus Nord 5G 8+128 ГБ, умные часы Xiaomi Amazfit Stratos и другое
Тактическая ручка
Цена $89
Выполнена из титанового сплава, внутри стержень с чернилами, используется также как средство в случае самообороны. Диаметр изделия 13 мм. Изделие можно использовать как открывалку или мелкую отвертку. Такая вещь должна быть при себе на ремешке, в салоне авто, дома в чемодане для инструментов.
Умные часы Xiaomi Amazfit Stratos 2
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Цена $88 по промокоду HAPPYPL + купон продавца и спец купон
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Экран имеет высокий класс защиты от влаги и пыли
・1,34-дюйма, технология OLED
・GPS + GLONASS.
・12 режимов для тренировки
・универсальное крепление ремешков
Лазерный дальномер Mileseey
Цена $13.63 - 46.87
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Цифровой лазерный дальномер со скоростью измерения 0.5 секунд! С HD экраном 1.6 дюймов, анти-скользящее противоударное покрытие. Рекомендую к покупке каждому мужчине! В быту пригодится 100%.
Электросамокат KUGOO S3
Цена $209
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Электрический складной самокат, предназначен для прогулок и передвижения по улице. Работает от аккумулятора с запасом хода до 65 км, а скорость до 45 км/ч.
Смартфон OnePlus Nord 5G 8+128 ГБ
Цена $377
- 6.44-дюймовый экран Fluid AMOLED с 90 Гц и разрешением Full HD+
- Процессор Snapdragon 765G
- Квадрокамера 48+8+2+5 Мп, селфи камера на 32+8 Мп
- Аккумулятор на 4115 мАч, быстрая зарядка на 30 Вт
Датчик давления шин
Цена $17
Данные датчики монтируются на колеса автомобиля и в реальном времени выводят информацию о давлении в шинах на специальный дисплей. Дисплей можно установить на торпеду автомобиля. Также плюсом является то, что датчики сопрягаются с базой беспроводным способом, а база питается от встроенного аккумулятора, который заряжается от солнечной панели.
Качественный мультиметр
Цена $15.73 - 24.40
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Цифровой прибор для измерения токовых величин, используется в промышленности, электрическом обслуживания и на бытовом уровне. Устройство с жк дисплеем для отображения результатов.
В комплектации два разнополярных щупа. Диапазон измерений от 6 до 1000 вольт в сетях переменного и постоянного тока.
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