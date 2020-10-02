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Выполнена из титанового сплава, внутри стержень с чернилами, используется также как средство в случае самообороны. Диаметр изделия 13 мм. Изделие можно использовать как открывалку или мелкую отвертку. Такая вещь должна быть при себе на ремешке, в салоне авто, дома в чемодане для инструментов.

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Экран имеет высокий класс защиты от влаги и пыли

・1,34-дюйма, технология OLED

・GPS + GLONASS.

・12 режимов для тренировки

・универсальное крепление ремешков

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Данные датчики монтируются на колеса автомобиля и в реальном времени выводят информацию о давлении в шинах на специальный дисплей. Дисплей можно установить на торпеду автомобиля. Также плюсом является то, что датчики сопрягаются с базой беспроводным способом, а база питается от встроенного аккумулятора, который заряжается от солнечной панели.

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Цифровой прибор для измерения токовых величин, используется в промышленности, электрическом обслуживания и на бытовом уровне. Устройство с жк дисплеем для отображения результатов.

В комплектации два разнополярных щупа. Диапазон измерений от 6 до 1000 вольт в сетях переменного и постоянного тока.

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