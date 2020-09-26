Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: мультиметр HABOTEST, нагреватель Xiaomi Mijia и другое
Велозамок WestBiking
Цена $21
Эффективно защитить коляску или велосипед вы сможете с помощью данного замка. Он имеет не только компактные габариты, но и отличное качество. Замок имеет качественный сплав, не поддающийся мягким инструментам, и уникальный ключ.
Мультиметр HABOTEST
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Цена $21
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Мультиметр Habotest для проверки наличия переменного напряжения. У него удобный цифровой экран и диапазон измерения сопротивления 600~60 Ом. К заказу доступен в трех вариантах.
Керамика для авто
Цена $7.59 - 29.65
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После нанесения жидкого стекла на кузов автомобиля он становится как новый. Вещество заполняет все царапины на лакокрасочном покрытии и защищает его от внешнего воздействия лёгких механических повреждений, погоды и химии на дороге.
Подставка-нагреватель Xiaomi Mijia
Цена $10
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Подставка поддерживает температуру до 60°C. Зарядка идет по USB. Можно задать автоматическое отключение через 4, 8 и 12 часов. Хорошая вещица для холодных зимних вечеров, что бы подогреть чашечку чая. Интересная вещь для подарка.
Термос
Цена $13
Данный термос объемом от 1.5 до 3 литров действительно справляется с сохранением тепла напитков. Если залить в него кипяток, то даже через 24 часа вода будет достаточно горячей, чтобы заварить в ней чай.
Портативный сканер
Цена $30
Портативный сканер хорошего качества позволит быстро отсканировать документы вдали от офиса и дома. Оптическое разрешение 900x900 dpi. Для быстрой и удобной настройки оснащен ЖК-дисплеем. Подходит для файлов JPG и PDF. Питается от 2 батареек.
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