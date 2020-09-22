Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: система видеонаблюдения Xiaomi, жилетка с подогревом и другое
Автоматический поплавок
Цена $1.55 - 3.86
Этот гаджет с легкостью даст понять, когда ваша рыбешка будет в ловушке. Его механизм автоматически поддернет рыбу вверх, когда та зацепится за крючок. Все, что вам нужно будет сделать – это вытащить рыбу на берег. Он выполнен из АВС пластика, не деформируется при использовании, а металлические его детали не ржавеют в воде!
Система видеонаблюдения YI
реклама
Цена $39
КУПИТЬ ТУТ - Hiseeu 8CH - Zosi - Gadinan - Jooan 8CH - H.VIEW - Movols
Одна из наиболее надежных многофункциональных камер. Подходит для внешнего видеонаблюдения даже в российскую непогоду, не боится ни воды, ни ветра. Есть инфракрасная подсветка.
Кольцевая лампа для съемки
Цена $21
Эта кольцевая лампа великолепно подходит для съемки видео или фото. Она одновременно выполняет функцию штатива, света, и селфи-палки. Размер кольца составляет - 10 дюймов. Мощность такой лампы составляет 10 вт, что вполне достаточно для съемки домашних фотографий или видео роликов. В комплекте приходят держатель для телефона, само кольцо, штатив, также при желании можно заказать пульт дистанционного управления для телефона.
Жилетка с подогревом
Цена $15
реклама
Жилетка с 5 зонами подогрева, 2 из которых предусмотрительно расположены возле карманов. Таким образом можно в любое время погреть руки, а то ведь перчатки с подогревом стоят намного дороже и не так удобны в повседневном использовании.
Вместо логотипа производителя на жилетке находится кнопка включения/выключения подогрева. Своего аккумулятора жилетка не имеет, но это скорее даже преимущество.
Для работы подогрева нужно подсоединить к штекеру во внутреннем кармане повербанк. Очень удобно тем, что не нужно всю жилетку держать возле розетки во время зарядки.
Акцивация Windows 10 Home
Цена $6
КУПИТЬ ТУТ - Windows 10 Pro - Microsoft office 365 - комплект
На Алиэкспресс уже можно купить ключ активации ОС Window. За домашнюю версию я заплатил около 500 рублей. Профессиональная же стоит дешевле, как ни странно. Также там можно приобрести ключ на Офис 365.
Автоматические жалюзи ролеты
Цена $13.37 - 162.94
Имеют механизм с приводом для подъема и опускания. Крепятся на оконную раму. Управлять можно дистанционно с пульта. Этот вариант подойдет для лоджии, офисных помещений. Есть цветовые варианты полотна. Дополнить ваш интерьер функционалом и удобством.
SSD Samsung 860 EVO
Цена $45
КУПИТЬ ТУТ - MIXZA - XrayDisk - Netac M.2
реклама
Накопитель Samsung 860 EVO - это один из самых продаваемых накопителей в мире. Он специально разработан для ПК и ноутбуков. Объем памяти от 250 Гб до 1 ТБ. Использует технологию V-NAND и надежный контроллер с отлаженным алгоритмом. Скорость записи достигает 520 МБ/с, чтения - 550 МБ/с.
Мини пила
Цена $45
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - ТУТ - ЗДЕСЬ - аккумуляторная дисковая пила
Электрическая циркулярная мини пила на 700 ватт мощности, используется для распилов древесины, в строительстве и деревообработке. В комплекте есть 3 различных диска лезвия с направляющими. Скорость вращения на холостом ходу 8200 оборотов в минуту.
Лазерный уровень FIRECORE F93TG
реклама
Цена $101
КУПИТЬ ТУТ - Hilda - Boebede - BIGGRIT
Профессиональный лазерный уровень для строительных и проектных работ, имеет до 12 линий для точного определения углов и плоскости. Можно использовать на все 360 градусов.
Рекомендую к просмотру прошлые подборки товаров.
реклама
В Telegram канале интересные товары публикуются чаще - https://t.me/aliworkman
и группе вконтакте - https://vk.com/workman1
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила