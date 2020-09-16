Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Xiaomi Mi TV Stick, очиститель для смесителя Xiaomi и другое
Походная плитка
Цена $12
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Она предназначена для приготовления всяческих вкусностей на открытом воздухе, имеет 3 комфорки общей мощностью 11 000 ватт.
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Используется шланг для подключения газового баллона. Нержавеющий металл, ножки подставки, простая в установке и использовании, для всей семьи.
Набор шлифовочных насадок
Цена $6.93 - 31.15
Недавно я искал несколько насадок для шлифовальной машинки. После захода на Алиэкспресс, я нашел целый набор, причем их цена мне сразу сказала, бери и не задумывайся. Поставляется набор в пластиковом кейсе. Набор состоит из различных моделей шлифовочных насадок.
Очиститель для смесителя Xiaomi
Цена $28
Интересный фильтр для питьевой воды комбинированного состава: активированный уголь, мелкая сетка, серебряные наночастицы. Устанавливается на смеситель, обеспечивая постоянный ток жидкости нужной степени очистки, которая регулируется переключателем.
Беспроводная камера видеонаблюдения
Цена $31.41 - 118.75
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Эта модель обладает широким углом обзора 360 ° . Она способна вращаться как по вертикали, так и горизонтали. Управление дистанционное через приложение. Предусмотрен слот для SIM-карты. При обнаружении движения она запишет видео и отправит вам оповещение на телефон.
ТВ-приставка VONTAR X3
Цена $36
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Эта приставка имеет 4 гигабайта оперативной памяти, чего с головой достаточно для работы устройства. Она поддерживает подключение к сети Интернет через кабель или беспроводную сеть. Также вы сможете расширить внутреннюю память устройств при помощи карты памяти от 32 до 128 гигабайт.
Электрическая щетка Xiaomi
Цена $3
Прибор универсальный, подходит для любого типа кожи. Несмотря на скромную цену, он в состоянии почти полностью заменить процедуры пилинга в салонах, выходит неплохая экономия. Кстати, это щетка помогает быстро снять макияж. Так что, если у вас есть зубная щетка от Xiaomi, то этот аксессуар будет хорошим приобретением.
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