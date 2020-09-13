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Любители пострелять из банок, это для вас. Небольшая ручная рогатка из нержавеющей стали легко поместится в вашей руке. Более того, она выполнена согласно анатомии человеческой ладони, а это только улучшит вашу стрельбу.

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Автомобильное пусковое устройство, используется при разряженной аккумуляторной батареи, а также в холодное время года, облегчает запуск двигателя.

Используется два клемника для подключения на контакты. Пусковой ток в 800 ампер. Емкость батареи 10 000mah. Есть usb порт для зарядки гаджетов.

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