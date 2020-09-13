Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: мощный строительный фен, тв бокс Xiaomi Mi TV Stick и другое
Ручная рогатка
Цена $40
Любители пострелять из банок, это для вас. Небольшая ручная рогатка из нержавеющей стали легко поместится в вашей руке. Более того, она выполнена согласно анатомии человеческой ладони, а это только улучшит вашу стрельбу.
Автомобильный стартер Baseus
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Цена $42
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi - другой
Автомобильное пусковое устройство, используется при разряженной аккумуляторной батареи, а также в холодное время года, облегчает запуск двигателя.
Используется два клемника для подключения на контакты. Пусковой ток в 800 ампер. Емкость батареи 10 000mah. Есть usb порт для зарядки гаджетов.
ТВ-бокс VONTAR X3
Цена $36
КУПИТЬ ТУТ - H96 Max X3 - Ugoos X3 PRO - X88 Pro - Xiaomi Mi TV Stick - X96 Max Plus
Просматривать высококачественное видео в формате 4К, общаться в интернете, играть в игры, устанавливать и удалять приложения и многое другое вы сможете с помощью данной модели ТВ-бокса. Работает под управлением Android 9.0. 4 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Модель поддерживает Gigabit Ethernet, 2,4 & 5G Dual Wi-fi + AC.
Шуруповерт WOSAI
Цена $28
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КУПИТЬ ТУТ - Hilda - DEKO - LOMVUM - Drillpro
Качественная дрель от бренда WOSAI на 12Вт. Отличный вариант для дома, когда нужно быстро, что-то починить или собрать. Батарея на 1500mah. На корпусе имеется лазерная указка для точности.
Эхолот
Цена $97
Он используется для водных пространств с целью обнаружения мест скопления рыбы, ее размеров, а также рельефа и глубины нахождения. Посылает сигнал на частоте 200кГц . Диапазон дальности обнаружения до 183 метров.
Строительный фен
Цена $32
Мощный строительный фен от Workpro выдаёт поток воздуха температурой от 50 до 600 °С. В комплекте есть несколько насадок и скребок. Полезное приобретение для хозяйственных мужиков.
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