Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: автовизитка Xiaomi TITA, зарядное устройство LiitoKala и другое
Кистевой релиз
Цена $25
Релиз - это особое приспособление, предназначенное для стрельбы из блочного лука. Релиз ещё иногда называют "шестым пальцем", который представляет из себя спусковой механизм, которым стрелок натягивает тетиву.
Набор инструментов
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Цена $23
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Каждому домашнему мастеру пригодится данный набор. В наборе представлено более 165 разнообразных инструментов, каждый из которых имеет свое место в кейсе. Качество отличное, что отмечают пользователи в своих комментариях. Более 1 500 заказов данного товара и высокий рейтинг, говорят сами за себя.
Электробритва
Цена $9
Электрическая бритва для стрижки волос, корректировки бороды, усов. Имеет плавающую головку с тремя лезвиями начисто сбривающую даже мелкие волоски. В комплекте есть 3 насадки.
Управляется от кнопки, работает на встроенной батареи до 60 минут. Заряжается от адаптера сети 220 вольт в течении 1,5 часов. Удобная, можно мыть под водой, подойдет для дома и в поездках.
Автовизитка Xiaomi TITA
Цена $3
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Миниатюрная автовизитка дизайна флип-флоп легко покажет или спрячет номер телефона.
・флуоресцентный дисплей
・5 комплектов цифр от 0 до 9
・Размер 121x42x22мм
・Вес 40гр
Зарядное устройство LiitoKala
Цена $15
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Это самая популярная зарядка с алиэкспресс. Поддерживает любые типы аккумуляторов, а также быструю зарядку и умеет восстанавливать батареи с помощью циклического заряда-разряда. Определяет фактическую ёмкость поддерживаемых элементов.
Толщиномер
Цена $11 по промокоду O1176ENEWXXV + купон продаца
Это контактное устройство для определения толщины металла. Выручит при покупке авто, проверки качества лакокрасочных покрытий. Скорость съема показаний 2 сек. Диапазон чувствительности до 0,05 мм. Питание от батареек типа ААА.
Ведро Baseus
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Цена $14
Вот это тема! Мусорный бачок от компании Baseus. По диаметру он как обычный стакан, поэтому легко вместится в подстаканник в вашей машины. В него можно кидать какие-то конфетные обёртки, жвачки и щёлкать семечки.
Солнцезащитная шторка
Цена $18
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Когда в салоне авто в жару настоящая каторга, то вас спасет такая шторка в виде гармошки. Крепится с помощью присосок на лобовое стекло. А если будет широкая, можно спокойно укоротить. Все солнечные лучи отражаются за счет алюминиевой пленки и поэтому вечером в машине не будет как в бане.
Рекомендую к просмотру прошлые подборки товаров.
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