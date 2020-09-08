Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Poco X3 NFC со 120 Гц экраном, моторизованные шторы Moes и другое
Панель в авто
Цена $42
Накладная автомобильная панель из 6 кнопок с двумя usb портами для зарядки устройств и 12 вольтовым разъемом прикуривателя. Устанавливается в консольную часть салона авто.
Poco X3 NFC со 120 Гц экраном
реклама
Цена $194
Смартфон получил экран с частотой 120 Гц, отличный средне-бюджетный процессор Snapdragon 732G, NFC и квадро камеру на 64 Мп.
- Экран 6.67", разрешение 1080 x 2400, HDR10, 120 ГЦ
- Аккумулятор на 5160mah, быстрая зарядка на 33 Вт
- Сканер в кнопке, NFC, защита от брызг IP53
Болгарка
Цена $78
Электрическая беспроводная дрель с бесщеточным двигателем, используется для шлифовки, обработки и полировки материалов из дерева, металла, пластика, стекла, камня. Отлично подойдет для создания арт изделий и подготовки поверхностей в строительных работах.
Бинокль ночного видения
Цена $140
реклама
Данный оптический прибор позволяет видеть в полной темноте за счет встроенной инфракрасной подсветки с эффективной дальностью около 200 метров (хотя продавец заявляет все 400 м). Максимальный оптический зум бинокля - 108x, также есть двукратный цифровой зум. Бинокль умеет записывать видео на карты памяти Micro SD
Сушилка для обуви Baseus
Цена $12 по промокоду BASEUSTOP
Это актуальное устройство в осенне-зимний период. Она будет бережно заботиться о ваших любимых кедах, туфлях, сапогах. Сушилка не только избавит обувь от излишней влаги, но и убьёт болезнетворные микроорганизмы, тем самым устранит неприятные запахи.
Шуруповерт WOSAI
Цена $28
КУПИТЬ ТУТ - Hilda - DEKO - LOMVUM - Drillpro
Качественная дрель от бренда WOSAI на 12Вт. Отличный вариант для дома, когда нужно быстро, что-то починить или собрать. Батарея на 1500mah. На корпусе имеется лазерная указка для точности.
Робот-пылесос ILIFE V3S Pro
Цена $136
КУПИТЬ ТУТ и Робот-дезинфектор
Умный гаджет возьмёт на себя заботы по поддержанию чистоты в доме и поможет сэкономить уйму времени. Установите расписание уборки на целую неделю и занимайтесь своими делами. Пылесос автоматически отправится на задание, а когда наведёт порядок, вернётся на зарядную станцию — вам останется лишь периодически вытряхивать мусор из пылесборника.
Спидометр-проекция в авто
Цена $21
реклама
Автомобильный дисплей для мониторинга скорости, температуры, снятия показаний с бортового компьютера. 5,5 дюймов со светодиодным интерфейсом. Есть оповещение в виде звукового сигнала, устанавливается на панель в салоне авто. Питание от постоянного источника тока с напряжением до 12 вольт. Есть разъем obd для подключения к компьютеру.
Моторизованные шторы Moes
Цена $41
реклама
Это самый простой способ научить шторы или жалюзи работать по сигналу со смартфона. Моторчик встраивается в родной механизм и не требует дополнительных держателей. Можно настроить различные варианты работы. Управление происходит со смартфона.
Рекомендую к просмотру актуальные товары этой осени.
В Telegram канале интересные товары публикуются чаще - https://t.me/aliworkman
и группе вконтакте - https://vk.com/workman1
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила