Цена $42

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Накладная автомобильная панель из 6 кнопок с двумя usb портами для зарядки устройств и 12 вольтовым разъемом прикуривателя. Устанавливается в консольную часть салона авто.

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Цена $194

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Смартфон получил экран с частотой 120 Гц, отличный средне-бюджетный процессор Snapdragon 732G, NFC и квадро камеру на 64 Мп.

Экран 6.67", разрешение 1080 x 2400, HDR10, 120 ГЦ

Аккумулятор на 5160mah, быстрая зарядка на 33 Вт

Сканер в кнопке, NFC, защита от брызг IP53

Цена $78

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Электрическая беспроводная дрель с бесщеточным двигателем, используется для шлифовки, обработки и полировки материалов из дерева, металла, пластика, стекла, камня. Отлично подойдет для создания арт изделий и подготовки поверхностей в строительных работах.

Цена $140

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Данный оптический прибор позволяет видеть в полной темноте за счет встроенной инфракрасной подсветки с эффективной дальностью около 200 метров (хотя продавец заявляет все 400 м). Максимальный оптический зум бинокля - 108x, также есть двукратный цифровой зум. Бинокль умеет записывать видео на карты памяти Micro SD

Цена $12 по промокоду BASEUSTOP

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Это актуальное устройство в осенне-зимний период. Она будет бережно заботиться о ваших любимых кедах, туфлях, сапогах. Сушилка не только избавит обувь от излишней влаги, но и убьёт болезнетворные микроорганизмы, тем самым устранит неприятные запахи.

Цена $28

КУПИТЬ ТУТ - Hilda - DEKO - LOMVUM - Drillpro

Качественная дрель от бренда WOSAI на 12Вт. Отличный вариант для дома, когда нужно быстро, что-то починить или собрать. Батарея на 1500mah. На корпусе имеется лазерная указка для точности.

Цена $136

КУПИТЬ ТУТ и Робот-дезинфектор

Умный гаджет возьмёт на себя заботы по поддержанию чистоты в доме и поможет сэкономить уйму времени. Установите расписание уборки на целую неделю и занимайтесь своими делами. Пылесос автоматически отправится на задание, а когда наведёт порядок, вернётся на зарядную станцию — вам останется лишь периодически вытряхивать мусор из пылесборника.

Цена $21

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Автомобильный дисплей для мониторинга скорости, температуры, снятия показаний с бортового компьютера. 5,5 дюймов со светодиодным интерфейсом. Есть оповещение в виде звукового сигнала, устанавливается на панель в салоне авто. Питание от постоянного источника тока с напряжением до 12 вольт. Есть разъем obd для подключения к компьютеру.

Цена $41

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Это самый простой способ научить шторы или жалюзи работать по сигналу со смартфона. Моторчик встраивается в родной механизм и не требует дополнительных держателей. Можно настроить различные варианты работы. Управление происходит со смартфона.

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