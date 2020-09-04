Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: ретро консоль Dendy, звуковая зубная щетка Oclean X Pro и другое
Микроскоп для смартфона
Цена $7
При помощи такой насадки телефон превращается в мобильный микроскоп. Увеличение происходит благодаря встроенным линзам (изображение увеличивается в 60-100 раз). Также есть небольшой светодиодный светильник и УФ-лампа.
8-битная приставка-флешка Data Frog
Цена $13
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Считай это Dendy в виде мини флешки с классическими 8-bit играми на борту. В комплекте 2 беспроводных джойстика. На выбор приставка с HDMI или AV подключением. Выбираем любой вариант. Самое время вспомнить молодость.
IP камера YI 1080p
Цена $20
Используется в качестве наблюдения за помещением, также выполняет охранную функцию.
Угол обзора объектива 110 градусов, есть поддержка записи звука, качество изображения 1080р. Работает через wi-fi канал. Запись данных цикличная, производится на карту памяти.
Радиоуправляемый автомобиль 4WD
Цена $41
Управляется при помощи пульта или контроллера ручных жестов. Машинка наделена полным приводом и способностью поворачиваться на 360 градусов. Легко справляется с бездорожьем и ловко проходит повороты.
Звуковая зубная щетка Oclean X Pro
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Цена $64
Обновленная версия ультразвуковой электрической зубной щетки с цветным сенсорным экраном, которая покажет Вам насколько хорошо вы чистили зубы и какие участки пропустили. Синхронизируется с приложением и имеет магнитную док станцию для зарядки.
Электронный микроскоп
Цена $25.17 - 60.73
Для тех, кто занимается ремонтом электроники, данный микроскоп отлично поможет. По качеству, все сделано хорошо и увеличение очень хорошее. Есть несколько вариантов микроскопа, отличия в размере экрана и фиксации.
Популярный мультитул
Цена $4.99 - 9.79
Многофункциональные плоскогубцы, с выкидными лезвиями, штопором, пилкой, отверткой и прочими приспособлениями. Сделан инструмент из нержавеющей стали. Размер 15 на 4 см, вес 250 грамм. Используется в качестве вспомогательного инструмента для дома, дачи, на отдыхе. Отличный подарок мужчине и парню.
Компрессор Baseus 7500mAh
Цена $44
Компактный и полностью автоматический насос для вашего авто. Заряжается от прикуривателя и работает очень долго благодаря большой встроенной батареи (7500mAh). Полностью изготовлен из металла - алюминия. Также есть возможность накачки матрасов, мячей и т.д.
Электрическая пила Workpro
Цена $49
Сабельная пила мощностью 710 Вт с настраиваемым углом наклона, плавной регулировкой и фиксатором скорости работы. В комплекте есть четыре полотна для древесины, металла и пластмассы.
Гравировальный станок
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Цена $137
Применяется в столярном и слесарном деле для обработки изделий из древесины, металла и пвх. Рабочая зона инструмента 300 на 180 мм, глубина 40 мм.
Работает от двигателя с питание от 12 до 36 вольт, скорость вращения шпинделя 7000 оборотов в мин. Есть лазер для разметки мощностью до 1000 мватта. Использует алмазные сверла диаметром 3,175 мм.
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