Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: лазерный уровень BOSCH, электрическая пила Workpro и другое
Дозирующий насос
Цена $4
Используется для аквариумов, лабораторных исследований, в водопроводной системе и на производстве. Скорость вращения катушки до 5000 оборотов в мин. Доступный размер для установки в малое пространство. Высокая производительность до 30 литров в минуту.
Аккумуляторные батарейки 18650 3400mah
Цена $2.60 - 22.05
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Популярные аккумуляторные батарейки с реальной емкостью 3400mah без платы защиты. Для повторного использования необходимо только повторно подзарядить аккумуляторы. Особенностью аккумуляторов является химический состав элемента, который предотвращает возгорание даже при повреждении.
Электрическая пила Workpro
Цена $49
Сабельная пила мощностью 710 Вт с настраиваемым углом наклона, плавной регулировкой и фиксатором скорости работы. В комплекте есть четыре полотна для древесины, металла и пластмассы.
TV Box H96 Max X3
VONTAR X3 - Ugoos X3 PRO - X88 Pro - Xiaomi Mi TV Stick - X96 Max Plus
Цена $29
Данную ТВ-приставку можно подключить к любому монитору любого формата и можно смотреть видео. На тв-приставке есть множество каналов. Так что она легко заменит собой кабельное телевидение.
Электрическая отвертка Worx
Цена $38
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Электрическая мини отвертка с беспроводным питание от аккумулятора на 400mah. В наборе есть 26 различных бит для мелкого ремонта и монтажа.
Предусмотрен встроенный фонарик, скорость вращения 250 оборотов в мин, есть переключатель скоростей в трех положениях.
Дремель
Цена $21
Чрезвычайно мощная бормашинка ака гравер, то есть прямая компактная дрель. Эта модель справится даже с металлом небольшой толщины и керамикой. В комплекте может прилагаться огромный запас расходников на все случаи жизни: для резки, сверления, фрезеровки, полировки, гравировки.
Лазерный уровень BOSCH
Цена $59
Нашёл картинку которая полностью отражает принцип работы, выставляем нужный угол и у нас образуются чёткие полосы вдоль которых мы производим работы, всё надёжно зафиксировано и ровно. Сам приборчик приходит в футляре для удобства использования, в работе инструмент будет крайне полезен и более эффективен чем стандартный уровень.
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