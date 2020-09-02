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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: лазерный уровень BOSCH, электрическая пила Workpro и другое

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Дозирующий насос

Цена $4

Используется для аквариумов, лабораторных исследований, в водопроводной системе и на производстве. Скорость вращения катушки до 5000 оборотов в мин. Доступный размер для установки в малое пространство. Высокая производительность до 30 литров в минуту.

Аккумуляторные батарейки 18650 3400mah

Цена $2.60 - 22.05

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Популярные аккумуляторные батарейки с реальной емкостью 3400mah без платы защиты. Для повторного использования необходимо только повторно подзарядить аккумуляторы. Особенностью аккумуляторов является химический состав элемента, который предотвращает возгорание даже при повреждении.  

Электрическая пила Workpro

Цена $49

Сабельная пила мощностью 710 Вт с настраиваемым углом наклона, плавной регулировкой и фиксатором скорости работы. В комплекте есть четыре полотна для древесины, металла и пластмассы.

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Цена $29

Данную ТВ-приставку можно подключить к любому монитору любого формата и можно смотреть видео. На тв-приставке есть множество каналов. Так что она легко заменит собой кабельное телевидение.

Электрическая отвертка Worx

Цена $38

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Электрическая мини отвертка с беспроводным питание от аккумулятора на 400mah. В наборе есть 26 различных бит для мелкого ремонта и монтажа.

Предусмотрен встроенный фонарик, скорость вращения 250 оборотов в мин, есть переключатель скоростей в трех положениях.

Дремель

Цена $21

Чрезвычайно мощная бормашинка ака гравер, то есть прямая компактная дрель. Эта модель справится даже с металлом небольшой толщины и керамикой. В комплекте может прилагаться огромный запас расходников на все случаи жизни: для резки, сверления, фрезеровки, полировки, гравировки.

Лазерный уровень BOSCH

Цена $59

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nikolai3anv
18:01
Если будет вменяемая цена . Ниже чем у куртки при той же производительности. Если ещё и лучи завезут.. то это будет хит.и я буду аплодировать АМД. Топы оно конечно. Но в основном народ топы берет мало...
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wwr222
18:01
Ты не понимаешь написанного? Сказал же:АМуДэ-лидер по отвалу ГПУ в ноутах.
Мой ответ хейтерам AMD - делюсь опытом эксплуатации референсной Radeon RX 5700 спустя год
VRoman
18:00
Это скорее камень в огород АМД и оптимизации архитектуры. Я бы сказал что проблем с потреблением 7нм чипов TSMC нет, и придираться можно только к частотам.
Выпуск Ampere для NVIDIA позволит Samsung получить не менее миллиарда долларов
jmaxj
17:57
В таркове 1440p 9900к с 4266cl15 ниже 40 фпс проседает. Представляешь что будет с твоим райзеном?
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