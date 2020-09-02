Цена $4

Используется для аквариумов, лабораторных исследований, в водопроводной системе и на производстве. Скорость вращения катушки до 5000 оборотов в мин. Доступный размер для установки в малое пространство. Высокая производительность до 30 литров в минуту.

Цена $2.60 - 22.05

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Популярные аккумуляторные батарейки с реальной емкостью 3400mah без платы защиты. Для повторного использования необходимо только повторно подзарядить аккумуляторы. Особенностью аккумуляторов является химический состав элемента, который предотвращает возгорание даже при повреждении.

Цена $49

Сабельная пила мощностью 710 Вт с настраиваемым углом наклона, плавной регулировкой и фиксатором скорости работы. В комплекте есть четыре полотна для древесины, металла и пластмассы.

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Цена $29

Данную ТВ-приставку можно подключить к любому монитору любого формата и можно смотреть видео. На тв-приставке есть множество каналов. Так что она легко заменит собой кабельное телевидение.

Цена $38

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Электрическая мини отвертка с беспроводным питание от аккумулятора на 400mah. В наборе есть 26 различных бит для мелкого ремонта и монтажа.

Предусмотрен встроенный фонарик, скорость вращения 250 оборотов в мин, есть переключатель скоростей в трех положениях.

Цена $21

Чрезвычайно мощная бормашинка ака гравер, то есть прямая компактная дрель. Эта модель справится даже с металлом небольшой толщины и керамикой. В комплекте может прилагаться огромный запас расходников на все случаи жизни: для резки, сверления, фрезеровки, полировки, гравировки.

Цена $59

Нашёл картинку которая полностью отражает принцип работы, выставляем нужный угол и у нас образуются чёткие полосы вдоль которых мы производим работы, всё надёжно зафиксировано и ровно. Сам приборчик приходит в футляре для удобства использования, в работе инструмент будет крайне полезен и более эффективен чем стандартный уровень.

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