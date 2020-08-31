Рогатка

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Цена $14

Рогатка для стрельбы в тире и на открытом воздухе, используется в качестве охоты, стреляет металлическими шариками. Принцип действия механический от натяжения резинки.

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Корпус из алюминиевого сплава. Диаметр изделия 4 см, есть крышка на резьбе для закручивания. Дальность стрельбы достигает до 10 метров.

TV Box H96 Max X3

КУПИТЬ ТУТ - VONTAR X3 - Ugoos X3 PRO - X88 Pro - Xiaomi Mi TV Stick - X96 Max Plus

Цена $29

Данную ТВ-приставку можно подключить к любому монитору любого формата и можно смотреть видео. На тв-приставке есть множество каналов. Так что она легко заменит собой кабельное телевидение.

Дальномер

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КУПИТЬ ТУТ - Mileseey - Mileseey PF210 - UNI-T

Цена $68

Лазерный дальномер Mileseey разработан специально для точного измерения расстояния. Отлично подходит для гольфа! В наборе также идет специальный чехол для переноски. Диапазон измерений составляет 600м. Емкость аккумулятора 750mah.

Умные часы Amazfit Neo

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Цена $37 по промокоду AMAZFITNEO + купон продавца

автономность 28 дней

чтение сообщений из приложений на экране

5ATM water resistant

3 спортивных режима

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BioTrackerTM PPG

Повербанк и Wi-Fi-роутер ZMI

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Цена $63

Полезное компактное устройство с поддержкой функции быстрой зарядки. Емкость аккумулятора 10 000mah. Устройство можно использовать как powerbank и Wi-Fi роутер. Работает в сетях 4G.

Аппарат для точечной сварки

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Цена $55

Высокотехнологичное оборудование используется для точечной сварки аккумуляторных батарей. Аппарат обладает компактными размерами, высокотехнологичной конструкцией и достаточно низкой стоимостью для техники этого сегмента.

Смеситель с нагревателем воды TINTON LIFE

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Цена $18

Очень удобная штука, особенно в условиях частых перебоев с горячей водой. Очевидным преимуществом лично для меня стала возможность самостоятельной установки этой штуковины. Кроме того, нагрев происходит практически моментально – стоять и ждать, «пока стечет», мне больше не приходится. Мощность нагревателя варьируется от 2 до 5 кВт.

Насос Xiaomi

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Цена $33

Компактный насос для подкачки шин, выполненный в виде замка. «Дужкой» является шланг для подключения, на экране отображается текущее давление, а кнопки внизу позволяют задать уровень подкачки. При достижении указанных величин насос автоматически останавливается. Одного заряда хватает на подкачку восьми велошин. В комплекте чехол, два адаптера и кабель для зарядки.

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