Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: умные часы Amazfit Neo, смеситель с нагревателем воды TINTON и другое
Рогатка
Цена $14
Рогатка для стрельбы в тире и на открытом воздухе, используется в качестве охоты, стреляет металлическими шариками. Принцип действия механический от натяжения резинки.
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Корпус из алюминиевого сплава. Диаметр изделия 4 см, есть крышка на резьбе для закручивания. Дальность стрельбы достигает до 10 метров.
TV Box H96 Max X3
КУПИТЬ ТУТ - VONTAR X3 - Ugoos X3 PRO - X88 Pro - Xiaomi Mi TV Stick - X96 Max Plus
Цена $29
Данную ТВ-приставку можно подключить к любому монитору любого формата и можно смотреть видео. На тв-приставке есть множество каналов. Так что она легко заменит собой кабельное телевидение.
Дальномер
КУПИТЬ ТУТ - Mileseey - Mileseey PF210 - UNI-T
Цена $68
Лазерный дальномер Mileseey разработан специально для точного измерения расстояния. Отлично подходит для гольфа! В наборе также идет специальный чехол для переноски. Диапазон измерений составляет 600м. Емкость аккумулятора 750mah.
Умные часы Amazfit Neo
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Цена $37 по промокоду AMAZFITNEO + купон продавца
- автономность 28 дней
- чтение сообщений из приложений на экране
- 5ATM water resistant
- 3 спортивных режима
- отслеживание сна, физ.активности (PAI)
- BioTrackerTM PPG
Повербанк и Wi-Fi-роутер ZMI
Цена $63
Полезное компактное устройство с поддержкой функции быстрой зарядки. Емкость аккумулятора 10 000mah. Устройство можно использовать как powerbank и Wi-Fi роутер. Работает в сетях 4G.
Аппарат для точечной сварки
Цена $55
Высокотехнологичное оборудование используется для точечной сварки аккумуляторных батарей. Аппарат обладает компактными размерами, высокотехнологичной конструкцией и достаточно низкой стоимостью для техники этого сегмента.
Смеситель с нагревателем воды TINTON LIFE
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Xiaomi Xiaoda
Цена $18
Очень удобная штука, особенно в условиях частых перебоев с горячей водой. Очевидным преимуществом лично для меня стала возможность самостоятельной установки этой штуковины. Кроме того, нагрев происходит практически моментально – стоять и ждать, «пока стечет», мне больше не приходится. Мощность нагревателя варьируется от 2 до 5 кВт.
Насос Xiaomi
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Цена $33
Компактный насос для подкачки шин, выполненный в виде замка. «Дужкой» является шланг для подключения, на экране отображается текущее давление, а кнопки внизу позволяют задать уровень подкачки. При достижении указанных величин насос автоматически останавливается. Одного заряда хватает на подкачку восьми велошин. В комплекте чехол, два адаптера и кабель для зарядки.
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