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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: умные часы Amazfit Neo, смеситель с нагревателем воды TINTON и другое

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Рогатка

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Цена $14

Рогатка для стрельбы в тире и на открытом воздухе, используется в качестве охоты, стреляет металлическими шариками. Принцип действия механический от натяжения резинки.

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Корпус из алюминиевого сплава. Диаметр изделия 4 см, есть крышка на резьбе для закручивания. Дальность стрельбы достигает до 10 метров.

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Цена $29

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Цена $68

Лазерный дальномер Mileseey разработан специально для точного измерения расстояния. Отлично подходит для гольфа! В наборе также идет специальный чехол для переноски. Диапазон измерений составляет 600м. Емкость аккумулятора 750mah.

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Повербанк и Wi-Fi-роутер ZMI

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Цена $63

Полезное компактное устройство с поддержкой функции быстрой зарядки. Емкость аккумулятора 10 000mah. Устройство можно использовать как powerbank и Wi-Fi роутер. Работает в сетях 4G.

Аппарат для точечной сварки 

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Цена $55

Высокотехнологичное оборудование используется для точечной сварки аккумуляторных батарей. Аппарат обладает компактными размерами, высокотехнологичной конструкцией и достаточно низкой стоимостью для техники этого сегмента.

Смеситель с нагревателем воды TINTON LIFE

КУПИТЬ ТУТ - ТУТXiaomi Xiaoda

Цена $18

Очень удобная штука, особенно в условиях частых перебоев с горячей водой. Очевидным преимуществом лично для меня стала возможность самостоятельной установки этой штуковины. Кроме того, нагрев происходит практически моментально – стоять и ждать, «пока стечет», мне больше не приходится. Мощность нагревателя варьируется от 2 до 5 кВт.

Насос Xiaomi

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Цена $33

Компактный насос для подкачки шин, выполненный в виде замка. «Дужкой» является шланг для подключения, на экране отображается текущее давление, а кнопки внизу позволяют задать уровень подкачки. При достижении указанных величин насос автоматически останавливается. Одного заряда хватает на подкачку восьми велошин. В комплекте чехол, два адаптера и кабель для зарядки.

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