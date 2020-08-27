Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: IP-камера для наружного видеонаблюдения, tv box Xiaomi Stick и другое
Складная печь
КУПИТЬ ТУТ и ТУТ - ТУТ или ЗДЕСЬ
Цена $6
Для кемпинга будет отличным приобретением,т.к. не занимает много места и легко помещается в карман, весит 45 грамм. Соединяется к газовому баллону и дает мощное пламя, чтобы готовить еду, кипятить воду.
Хлопковые носки
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Цена $4.99
Полностью хлопковые короткие носки с расцветкой похожей на Tommy Hilfiger. За такой ценник качественные носки с хорошим видом, редкое такое можно встретить.
ТВ приставка Xiaomi Mi TV Stick
Цена $30
- Разрешение: 2K FHD + HDR
- ОС: Android TV 9.0
- Процессор: четырехъядерный Cortex-A53 2,0 ГГц
- Графический процессор: Mali 450
- Память (ОЗУ): 1 ГБ DDR4
- Флэш-память: 8 ГБ eMMC
Мышь Xiaomi MIIIW
Цена $24
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Беспроводная мышь Xiaomi MIIIW S500 поддерживает два режима подключения к компьютеру: через Bluetooth 5.0 и канал 2,4 Гц. У устройства есть пять кнопок и колесо прокрутки. Максимальное разрешение сенсора — 1 000 DPI.
Охлаждающая подставка для ноутбука
Цена $20
Подставка имеет 6 вентиляторов с подсветкой, экран с информацией и кнопки регулировки. Можно регулировать наклон платформы отдельно от держателя и для удобства внизу расположен держатель, чтобы ваш ноутбук не сползал.
Графический планшет
Цена $23
Цифровой гаджет для рисунков, имеет стилус для создания графики. Безрамный 4 дюймовых дисплей с коэффициентом разрешения 5080 линий на дюйм.
Аккумуляторная отвертка XIAOMI Mijia
Цена $31 по промокоду skidkaru828at180
В наборе 12 стальных сверл из стали S2 и одна отвертка. Мотор тут имеет 5Н.м максимальный крутящий момент. Батарейки на 2000mah хватает на 180 шурупов большой литий-ионный аккумулятор. Заряжается все через Type-C.
Очиститель пор Xiaomi
Цена $15
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Эта штука очень хорошо подойдет для жирной кожи. После использования кожа действительно становится очень гладкой. Особенно если Вы будете использовать его с гелем для умывания или просто с мылом. Заряда хватает на несколько месяцев работы.
IP-камера для наружного видеонаблюдения
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi IP - поворотная Hiseeu - Xiaomi YI - YI Dome - YI Dome X - Уличная - YI Outdoor
Цена $12.85 - 19.48
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Оснащена широкоугольным объективом: ни один объект не останется за кадром. Максимальное разрешение записи и фокусное расстояние зависят от выбранной модели. Работает в связке с устройствами на Android и Windows. Корпус защищён от попадания внутрь воды, снега, пыли.
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