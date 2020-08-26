Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: мощный смартфон Umidigi A7 Pro, лазерный дальномер и другое
Компактный светодиодный фонарь
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi BEEBEST F1 - L2 XHP50
Цена $14
Задняя сторона магнитная, что очень удобно, а спереди можно менять угол наклона. Подойдет для работы в тесных местах, также можно таскать с собой вечером.
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4 режима освещения: SOS, слабый, сильный и стробоскоп. Прочный и водонепроницаемый корпус, мощный магнит сзади, поворот на 90 градусов.
Шуруповёрт
КУПИТЬ ТУТ - Hilda - DEKO - LOMVUM - Drillpro - Еще
Цена $28
Защищён от падений, попадания влаги и утери электроэнергии. Имеет регулировку крутящего момента. Подсветка рабочего места и ручка с увеличенным сцеплением, чтобы ваша рука не соскользнула в самый неподходящий момент.
Лазерный дальномер Mileseey
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Mileseey PF210 - UNI-T
Цена $12 - 43
Он разработан специально для точного измерения расстояния. У него есть функция измерения площади, объема. Диапазон измерений составляет 40-100м. К заказу доступен в трех вариантах.
Мощный смартфон Umidigi A7 Pro
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Цена $98.45 - 118.14
Аппарат с 6,3‑дюймовым дисплеем, процессором MediaTek Helio P23, 4 ГБ оперативки и 64 ГБ ПЗУ. Оснащён тройной основной камерой с датчиками на 16, 16, 5 и 5 Мп, а также фронтальной камерой с сенсором на 16 Мп. Емкость аккумулятора 4150mah.
Набор инструментов
Цена $32.20 - 69
Качественный набор инструментов - 165 штук. Подходит под любые бытовые задачи, есть все необходимое: различные ключи, трещётка, отвертка с насадками, молоток, плоскогубцы, рулетка и др.
- кейс в комплекте
- используется высококлассная сталь, стойкая к нагрузкам и износу.
Велосипедный фонарь
Цена $12
Есть разные модели в зависимости от мощности света: с мощностью светопотока в 200, 400 или 800 люмен. Заряжается от USB, у меня довольно быстро зарядился, где-то за пару часов, но можно и меньше. Работает фонарь в нескольких режимах.
Автомобильный портативный пылесос
КУПИТЬ ТУТ - Baseus A2 - еще
Цена $39
Используется для удаления пыли и грязи в салоне авто, работает от аккумулятора на 4000mah. Есть подсветка, кнопка питания, пылесборник на 350 мл, сила всасывания около 5000 па. Срок эксплуатации батареи 24 минуты. Устройство разборное, зарядное в комплекте.
Шлифовальная машина
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Цена $57
Эта машинка продается в разобранном виде. Подходит для шлифовки и обработки металла и дерева. Работает от аккумулятора на 3000mah либо 4500mah, в зависимости от модели.
Рекомендую к просмотру прошлые подборки товаров.
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