Электропила

КУПИТЬ ТУТ - с лазерной направляющей

Цена $28

Электропила стационарная, с креплениями для верстака, используется для распила деревянных деталей, заготовок, материалов. Есть ручка для удобства работы, наклон диска 45 градусов, глубина пропила 15 см. Мощность устройства 250 ватт, скорость вращения диска 5000 оборотов в минуту.

Система видеонаблюдения

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Hiseeu 8CH - Zosi - Gadinan - Jooan 8CH - H.VIEW - Movols - YI

Цена $115

В комплекте 4 камеры, восьмиканальный NVR регистратор, можно подключить ещё четыре камеры, адаптеры питания, мышь, кабеля и антенна, так же есть наклейки. Камеры записывают и звук, есть различные функции распознавания. Изображение в реальном времени можно вывести на смартфон и просматривать из любой точки где есть интернет.

Электросамокат Kugoo S3

КУПИТЬ ТУТ или ЗДЕСЬ - Xiaomi Mijia - HIPER Slim VX560

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Цена $162 по промокоду SAN3000

Это довольно популярный и качественный электросамокат от известного бренда Kugoo.

Пробег на одном заряде до 30 км

Перфорированные литые резиновые колеса

Мощность 350 ватт

Максимальная скорость 35 км/ч

Время зарядки – 4 часа

Автомобильный компрессор

КУПИТЬ ТУТ - Baseus - 70mai

Цена $23

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Это отличный небольшой компрессор, которым можно быстро накачать колеса автомобиля при необходимости. В компрессор встроен датчик давления, информация с которого выводится на цифровой дисплей. Компрессор можно заказать как из Китая, так и из склада в РФ.

Мощный фонарь

КУПИТЬ ТУТ - NICRON - Xiaomi BEEBEST F1 - Convoy S2+

Цена $21.99 - 27.49

Корпус фонаря водонепроницаем и изготовлен из инженерного пластика. На выбор есть 2 модели, отличающиеся друг от друга размером и мощностью светодиодов. Также вы можете выбрать комплект, в который входит небольшой штатив-тренога для установки фонаря на землю.

Пылесос Xiaomi Dreame V9

КУПИТЬ ТУТ - Roborock S5 Max - LIECTROUX C30B - Xiaomi Mop - ILIFE V7s Plus - ABIR X6 - ABIR X8 - ROIDMI - ILIFE H70

Цена $172

Вертикальный пылесос питается от встроенного аккумулятора ёмкостью 2500mah, который обеспечивает в среднем 40–60 минут беспрерывной уборки. На полный цикл зарядки требуется 30–40 минут. Модель оснащена пятиступенчатым НЕРА‑фильтром, удерживающим внутри мельчайшие частицы пыли.





Набор подводной видеокамеры

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Цена $79.66 - 141

Максимальная глубина погружения 30 метров. На объективе есть светодиодный фонарь для подсветки. Питание от аккумулятора на 6500mah, для отслеживания есть монитор. Устройство защищено от воды, имеет гибкий проводник и металлический корпус.

Планшет Teclast P80X 2/32 Гб

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Цена $72 с купоном продавца

экран 8"

процессор Cortex A55,

основная камера 2 Мп,

поддержка microSD карт, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, LTE,

аккумулятор 4200 мАч (до 10 часов работы),

Android 9.0

Биксеноновые фары

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Цена $20

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Крутой набор из биксеноновых фар - всего в наборе 2 фары размером в 2,5 дюйма. Это не сами фары, а именно линзы, источник света. То есть их нужно будет подключать и монтировать, но не переживайте - ничего сложного нет.

Двусторонний светильник

КУПИТЬ ТУТ

Цена $80

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Умная люстра с управлением со смартфона и возможностью синхронизации с системной умного дома Mi Home. В официальном приложении можно изменять яркость и температуру света, можно настраивать отдельно тыловую подсветку.

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