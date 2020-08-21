Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: виброщетка для обуви Xiaomi, пескоструйная машинка и другое
Мини насос
Цена $1.78
Вакуумный микро насос, с механизмом всасывания, работает от напряжения в 5-6 вольт. Используемый ток в 0,4 ампера. Прибор работает по принципу вакуумного давления, используется в агрегатах и оборудовании водоснабжения. Диаметр пропускного отверстия 4,3 мм.
Шуруповерт
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Цена $30
Электрический шуруповерт с автономным питанием от 21 вольта. Применяется в монтаже, строительных работах, наладке. Зажимной патрон диаметром 6,35 мм, подойдет для бит под отвертку, сверл и буров. Скорость вращения достигает до 1600 оборотов.
Стойка для дрели
Цена $46
Стойка для дрели с углом до 90 градусов и рабочим ходом в 6 см. Диапазон зажима от 35 до 43 мм, тяжелое и устойчивое чугунное основание, направляющие типа ласточкин хвост. Внутри установлена возвратная пружина, присутствует возможность поворота корпуса по разметке.
Набор инструментов
Цена $18.39 - 31.27
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Набор содержит в себе 53 инструмента, в которые входит набор головок, переходники и адаптеры, а также торцевая головка с храповым механизмом. Такой набор будет незаменимым помощником в багажнике вашего автомобиля.
Виброщетка для обуви Xiaomi
Цена $32
Оригинальное устройство для упрощения чистки обуви: основная часть содержит 3 вращающихся блока с регулировкой скорости, которые позволяют быстро очистить или отполировать обувь.
При необходимости можно воспользоваться ручной мягкой щеткой на обратной стороне. Не боится воды и порошка, можно использовать во время мытья или промывать щетку под струей воды.
Пневматическая пескоструйная машинка
Цена $22
При помощи этого устройства вы сможете зачищать инструменты от ржавчины, избавляться от ненужной краски на многих предметах быта. Примечательно, что на этой машинке можно регулировать силу выдувания и менять насадку. Также интерфейс подачи воздуха имеет систему предотвращения закупорки проходов.
Воздуходувка
Цена $27
Неплохая воздуходувка с мощностью 18 тысяч оборотов в минуту. Этот инструмент универсален в применении и может использоваться, например, для чистки салона автомобиля, дорожки на дачном участке от песка и листьев, а также для продувания от пыли системного блока ПК.
Тестер
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Цена $22
Цифровой тестер для измерения тока, напряжения, сопротивления. Используется как прибор для диагностики неисправности устройств. Металлический щуп защищен от прямого контакта с токоведущими частями. Есть световое и звуковое оповещение.
Электросушилка для обуви
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Цена $34
Она работает от сети 220В и нагнетает разогретый воздух по гибким шлангам, позволяя просушить одну или сразу 2 пары обуви за пару минут, а также очистит её от бактерий за счёт эффекта ионизации.
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