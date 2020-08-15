Модное радио

КУПИТЬ ТУТ

Цена $17

Портативный радиоприемник, выполненный в стиле ушедшей эпохи. Крупные металлические кнопки и "крутилки" с приятным ходом, простенький дисплей. Складная антенна обеспечивает уверенный приём сигнала.

Ручной пылесос Xiaomi Deerma ZQ600

реклама

КУПИТЬ ТУТ - КУПИТЬ ТУТ - Roborock S5 Max - Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop - ILIFE V7s Plus - ABIR X6 - ABIR X8 - вертикальный Dreame V9 - LIECTROUX C30B - ROIDMI - ILIFE H70

Цена $69

Бюджетный вертикальный пылесос без лишних «прибамбасов», как автосмотки шнура и прочего. Зато сделан добротно, из качественных и прочных материалов. Отлично убирает мусор, особенно с гладких поверхностей: линолиума, паркета, плитки и т.д.

Бинокль Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ - Apexel - Borwolf - Asika - SVBONY - SCOKC - Bak4 Prism Optics - Night Vision

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке

Цена $57

Достаточно дешёвый для своих характеристик оптический прибор, который пригодится на летнем отдыхе в России-2020.

Не боится воды, песка и пыли. Обеспечивает 32-кратное увеличение (около 1км) объектов с минимальной потерей качества изображения.

Мощная блютуз колонка

КУПИТЬ ТУТ - Tronsmart T6+ - Cowin 6110 - DOSS - SoundCore 2 - Anker Soundcore Motion + и Xiaomi Mijia - JBL Charge 4 - JBL FLIP 5 - JBL Boombox 2 - Другие колонки JBL

реклама

Цена $68

Bluetooth-колонка BW-AS2 производства компании Blitzwolf общей мощностью 40 Вт с усиленным басом и аккумуляторной батареей ёмкостью 5200mah.

Мужские трусы Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ и Другие

Цена $10

Крутые трусы из приятного материала. Они очень тонкие и легкие, что позволяет телу дышать. Поставляются в металлической тубе, такое даже не стыдно подарить.

Умные часы Haylou LS05

КУПИТЬ ТУТ или ЗДЕСЬ - Amazfit Stratos 3 - Amazfit T-rex

Цена $34

Сенсорный 2.5D-экран 1.4"

разрешение 320x320

Bluetooth v5.0, влагозащита IP68

мониторинг сна, сердечного ритма и активности

12 спортивных режимов

TV Box MINIX NEO

КУПИТЬ ТУТ - H96 Max X3 - VONTAR X3 - Ugoos X3 PRO

Цена $169

ТВ-бокс с ОС Android 9.0. превратит ваш обычный телевизор в настоящий центр развлечений. Вы сможете не только просматривать высококачественное видео, но и играть в игры, устанавливать приложения, общаться с друзьями и т.д. Работает на процессоре S922X.

Роутер Tenda AC11

КУПИТЬ ТУТ - Tenda AC23 - Xiaomi AC2100 - Xiaomi AX1800

реклама





Цена $25

Скорость LAN 1 Гбит/с,

оперативная память 128 Мб,

скорость при 5 ГГц до 867 Мбит/с,

коэффициент усиления 6 dBi

Спальный мешок Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ

Цена $85

реклама

Весит всего килограмм. Содержит 90% шерсти, а снаружи водоотталкивающую обработку. Складывается в очень компактную сумку. С головой можно будет закрыться человеку ростом 170см.

Шаровой клапан для автоматического полива

КУПИТЬ ТУТ - Другой

Цена $28

Вы сами настраиваете этот девайс на нужное время, когда хотите, чтобы ваш сад и огород орошался водой. Поверьте, вы забудете о том, как это тяжело бегать с ведрами и поливать грядки. Автоматический таймер полива сам за вас исполнит эту работу.

реклама

Подпишитесь на Telegram канал со скидками и промокодами - https://teleg.one/aliworkman

Группа вк со скидками - https://vk.com/workman1



