Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: роутер Xiaomi AX1800, мужские трусы Xiaomi и другое
Модное радио
Цена $17
Портативный радиоприемник, выполненный в стиле ушедшей эпохи. Крупные металлические кнопки и "крутилки" с приятным ходом, простенький дисплей. Складная антенна обеспечивает уверенный приём сигнала.
Ручной пылесос Xiaomi Deerma ZQ600
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КУПИТЬ ТУТ - КУПИТЬ ТУТ - Roborock S5 Max - Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop - ILIFE V7s Plus - ABIR X6 - ABIR X8 - вертикальный Dreame V9 - LIECTROUX C30B - ROIDMI - ILIFE H70
Цена $69
Бюджетный вертикальный пылесос без лишних «прибамбасов», как автосмотки шнура и прочего. Зато сделан добротно, из качественных и прочных материалов. Отлично убирает мусор, особенно с гладких поверхностей: линолиума, паркета, плитки и т.д.
Бинокль Xiaomi
КУПИТЬ ТУТ - Apexel - Borwolf - Asika - SVBONY - SCOKC - Bak4 Prism Optics - Night Vision
Цена $57
Достаточно дешёвый для своих характеристик оптический прибор, который пригодится на летнем отдыхе в России-2020.
Не боится воды, песка и пыли. Обеспечивает 32-кратное увеличение (около 1км) объектов с минимальной потерей качества изображения.
Мощная блютуз колонка
КУПИТЬ ТУТ - Tronsmart T6+ - Cowin 6110 - DOSS - SoundCore 2 - Anker Soundcore Motion + и Xiaomi Mijia - JBL Charge 4 - JBL FLIP 5 - JBL Boombox 2 - Другие колонки JBL
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Цена $68
Bluetooth-колонка BW-AS2 производства компании Blitzwolf общей мощностью 40 Вт с усиленным басом и аккумуляторной батареей ёмкостью 5200mah.
Мужские трусы Xiaomi
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Цена $10
Крутые трусы из приятного материала. Они очень тонкие и легкие, что позволяет телу дышать. Поставляются в металлической тубе, такое даже не стыдно подарить.
Умные часы Haylou LS05
КУПИТЬ ТУТ или ЗДЕСЬ - Amazfit Stratos 3 - Amazfit T-rex
Цена $34
- Сенсорный 2.5D-экран 1.4"
- разрешение 320x320
- Bluetooth v5.0, влагозащита IP68
- мониторинг сна, сердечного ритма и активности
- 12 спортивных режимов
TV Box MINIX NEO
КУПИТЬ ТУТ - H96 Max X3 - VONTAR X3 - Ugoos X3 PRO
Цена $169
ТВ-бокс с ОС Android 9.0. превратит ваш обычный телевизор в настоящий центр развлечений. Вы сможете не только просматривать высококачественное видео, но и играть в игры, устанавливать приложения, общаться с друзьями и т.д. Работает на процессоре S922X.
Роутер Tenda AC11
КУПИТЬ ТУТ - Tenda AC23 - Xiaomi AC2100 - Xiaomi AX1800
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Цена $25
- Скорость LAN 1 Гбит/с,
- оперативная память 128 Мб,
- скорость при 5 ГГц до 867 Мбит/с,
- коэффициент усиления 6 dBi
Спальный мешок Xiaomi
Цена $85
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Весит всего килограмм. Содержит 90% шерсти, а снаружи водоотталкивающую обработку. Складывается в очень компактную сумку. С головой можно будет закрыться человеку ростом 170см.
Шаровой клапан для автоматического полива
Цена $28
Вы сами настраиваете этот девайс на нужное время, когда хотите, чтобы ваш сад и огород орошался водой. Поверьте, вы забудете о том, как это тяжело бегать с ведрами и поливать грядки. Автоматический таймер полива сам за вас исполнит эту работу.
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