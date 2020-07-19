Массажер

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi - для шеи - для ног

Цена $2

Данный токовый роликовый массажер для лица уменьшает морщины, делает кожу более подтянутой, гладкой. Он корректирует овал лица, убирает второй подбородок. Подходит для зоны шеи и декольте.

Amazfit Powerbuds TWS наушники

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Цена $99

Беспроводные наушники с пульсометром Amazfit PowerBuds имеют защиту от влаги и пыли по стандарту IP55. В автономном режиме наушники работают около 8 часов. В комплекте к наушникам прилагается зарядный кейс, кабель и 4 пары насадок из силикона.

Игровая клавиатура

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Цена $12

Бюджетная модель проводной игровой клавиатуры с хорошим функционалом и настраиваемой подсветкой. Раскладка на русском и английском языках, соответствует стандартам полноразмерных моделей. Есть несколько настраиваемых режимов подсветки.

Алкотестер

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Цена $7

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Тестер, который может понадобиться после дня рождения или других праздников. Подойдёт тем, кто например боится ехать за рулём и хочет провериться. Используется он очень просто и без каких-либо сложных инструкций. Показания снимает и показывает на встроенном дисплейчике.

Мощная экшн-камера Drift Ghost 4K

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Цена $197

Она отлично подойдёт для аэродинамики, для съёмки с мотоцикла, велика или машины. Закрепить её на шлем или руль - плёвое дело. Она выполнена в специальном противоударном корпусе и что редкость для таких камер - имеет встроенный стаб.

Отвёртки Wowstick IMEZING FZ

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Цена $35

Набор из двух отвёрток и 40 сменных головок. Все элементы выполнены из легированной стали. Комплект подойдёт как для домашнего ремонта, так и для работы с гаджетами.

Автомобильный пылесос Baseus

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Цена $39

Автомобильный портативный пылесос BASEUS с мощностью 5000Ра. Он очень маленький и сможет очистить каждый угол автомобильного сиденья, зазоры, коврики, багажник. При длительном использовании не нагревается, не шумит и убирает неприятный запах.

Смарт-очки

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Цена $44

Смарт-очки аккуратно промассируют глаза и снимут боль и напряжение. Они оснащены Bluetooth-модулем и микрофоном: если кто-то позвонит во время релаксации, вы сможете ответить на звонок. А ещё получится послушать музыку перед сном.

Xiaomi IP камера

КУПИТЬ ТУТ - поворотная Hiseeu - Xiaomi YI - YI Dome - YI Dome X - Уличная - YI Outdoor

Цена $34

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Похоже, скоро не останется ни одной ниши, куда бы ни влез Xiaomi. Теперь вот появилась и водонепроницаемая камера видеонаблюдения от этой китайской компании. Установка довольно простая, изображение транслируется по WiFi, угол обзора - 150 градусов.

Умный биометрический замок

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - ЗДЕСЬ - LACHCO - навесной

Цена $119

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Биометрический замок для входной двери. Можно открывать по отпечатку пальца, с помощью RFID‑метки, через мобильное приложение, цифровым кодом или механическим ключом. Подходит для дверей толщиной от 35 до 100 мм.

Перчатка из микрофибры

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Цена $3

Двойное покрытие на обеих сторонах, чтобы использовать не только на обеих руках, но и для разных покрытий. Микрофибра отличается своими уникальными свойствами: она лучше обычных тканей собирает жидкость и быстрее сохнет, а помимо этого очень приятна на ощупь.

Сетевой фильтр

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Цена $32

Сетевой фильтр NTONPOWER оснащён розетками и пятью USB-разъёмами для подзарядки различных гаджетов. Количество розеток и зависит от модели. Есть доставка со склада в РФ.

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