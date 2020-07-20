Фонарик из нержавейки

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Цена $18

Неплохой для своих денег фонарик из нержавеющей стали. Он неплохо светит холодным светом и имеет прочный противоударный корпус. Фонарик работает от встроенного аккумулятора, который заряжается через usb провод. Фонарик можно использовать даже под дождём - ничего с ним не случится.

Измеритель уровня глюкозы в крови

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Цена $11

Измеритель SINOCARE уровня глюкозы в крови и мочевой кислоты. Он очень быстро и точно измеряет эти показания. Такое устройство поможет людям с диабетом и подагрой.

Кроссовки Amazfit Antelope с поддержкой смарт чипа

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Цена $31

Обладают проработанной, точной поддержкой колодки и эргономичной стелькой, а так же системой быстрой и плотной шнуровки. Изготовлены из самых качественных материалов, подошва и ее протектор разработана совместно с производителем автомобильных шин Goodyear. Это лучший вариант для занятий спортом.

Отпугиватель вредителей

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Цена $11

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Данный гаджет однозначно избавит вас от вредителями. В отличие от ловушки Xiaomi этот электронный отпугиватель будет актуален вне зависимости от времени суток, т.к. приводит в ужас насекомых ультразвуком. Кроме этого, устройство поможет избавиться не только от комаров, но и от жуков, мух, пауков и даже мышей! Будет полезен в любом доме.

Паяльник с регулировкой температуры

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Цена $13

Самый популярный на Алиэкспресс паяльник с возможностью регулировки температуры. Идет в кейсе в комплекте со всем необходимым для пайки в домашних условиях (припой, подставка, сменные жала и тд). Температура жала регулируется в диапазоне: 180~500°С. Мощность 80Вт.

Цифровой микроскоп

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Цена $60.04 - 82.84

Микроскоп с поддержкой Full HD и 220‑кратным увеличением. Снимает на карты памяти microSD до 32 ГБ. В комплекте есть пульт ДУ, дополнительно можно приобрести светодиодные лампы для подсветки.

Автономный прожектор

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Цена $11.99 - 45.88

В верхней части водонепроницаемого корпуса этого прожектора установлена солнечная панель, которая заряжает встроенный аккумулятор. Энергия расходуется экономно, прожектор автоматически включается при наступлении сумерек и отключается на рассвете, за это отвечает датчик освещения.

Вакуумный упаковщик

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Цена $38



Вакуумный упаковщик поможет сохранить продукты свежими надолго и быстро замариновать мясо. Длина — 34 см. У продавца также можно приобрести пакеты. Помогает сохранить свежесть продуктов и уберечь их от влаги. Лучшее приобретение для сохранения продуктов в первозданном виде.

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