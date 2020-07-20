Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: кроссовки Amazfit Antelope, автономный прожектор и другое
Фонарик из нержавейки
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi BEEBEST F1 - YAGE - NICRON - Litwod Z20
Цена $18
Неплохой для своих денег фонарик из нержавеющей стали. Он неплохо светит холодным светом и имеет прочный противоударный корпус. Фонарик работает от встроенного аккумулятора, который заряжается через usb провод. Фонарик можно использовать даже под дождём - ничего с ним не случится.
Измеритель уровня глюкозы в крови
реклама
Цена $11
Измеритель SINOCARE уровня глюкозы в крови и мочевой кислоты. Он очень быстро и точно измеряет эти показания. Такое устройство поможет людям с диабетом и подагрой.
Кроссовки Amazfit Antelope с поддержкой смарт чипа
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Antelope 2 - Xiaomi Shoes 3 - Xiaomi Mijia Sneaker 4 - Xiaomi Youpin
Цена $31
Обладают проработанной, точной поддержкой колодки и эргономичной стелькой, а так же системой быстрой и плотной шнуровки. Изготовлены из самых качественных материалов, подошва и ее протектор разработана совместно с производителем автомобильных шин Goodyear. Это лучший вариант для занятий спортом.
Отпугиватель вредителей
Цена $11
реклама
Данный гаджет однозначно избавит вас от вредителями. В отличие от ловушки Xiaomi этот электронный отпугиватель будет актуален вне зависимости от времени суток, т.к. приводит в ужас насекомых ультразвуком. Кроме этого, устройство поможет избавиться не только от комаров, но и от жуков, мух, пауков и даже мышей! Будет полезен в любом доме.
Паяльник с регулировкой температуры
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - аккумуляторный
Цена $13
Самый популярный на Алиэкспресс паяльник с возможностью регулировки температуры. Идет в кейсе в комплекте со всем необходимым для пайки в домашних условиях (припой, подставка, сменные жала и тд). Температура жала регулируется в диапазоне: 180~500°С. Мощность 80Вт.
Цифровой микроскоп
Цена $60.04 - 82.84
Микроскоп с поддержкой Full HD и 220‑кратным увеличением. Снимает на карты памяти microSD до 32 ГБ. В комплекте есть пульт ДУ, дополнительно можно приобрести светодиодные лампы для подсветки.
Автономный прожектор
Цена $11.99 - 45.88
В верхней части водонепроницаемого корпуса этого прожектора установлена солнечная панель, которая заряжает встроенный аккумулятор. Энергия расходуется экономно, прожектор автоматически включается при наступлении сумерек и отключается на рассвете, за это отвечает датчик освещения.
Вакуумный упаковщик
реклама
Вакуумный упаковщик поможет сохранить продукты свежими надолго и быстро замариновать мясо. Длина — 34 см. У продавца также можно приобрести пакеты. Помогает сохранить свежесть продуктов и уберечь их от влаги. Лучшее приобретение для сохранения продуктов в первозданном виде.
В Telegram канале полезные товары публикуются чаще - https://t.me/aliworkman
Группа вк со скидками - https://vk.com/workman1
Посмотрите также видеоподборку ТОП 10 лучших камер видеонаблюдения 2020 с Алиэкспресс:
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила