Мини светильник

КУПИТЬ ТУТ

Цена $1

Дешевый набор из пяти мини светильников, которые выполнены в виде платы на толстом текстолите со впаянными тремя светодиодами. Подключается к разъему USB - к powerbank или любому другому. Можно повесить на ключи как брелок, для этого есть отверстие с краю. При работе потребляет около 0.5 ватт в час или 0.13 ампер.

Электробритва Xiaomi

реклама

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - S300 - SOOCAS S3 - Xiaomi Mijia - Enchen BlackStone 3D

Цена $14

Умная электробритва от Xiaomi Mijia с тремя плавающими головками, благодаря которым можно качественно побрить сложные участки на лице. Кроме того, устройство поддерживает сухое и влажное бритьё.

Мощная колонка Tronsmart T6+ Upgraded

КУПИТЬ ТУТ или ТУТ - Cowin 6110 - DOSS - SoundCore 2 - Anker Soundcore Motion + и Xiaomi Mijia - JBL Charge 4 - Другие колонки JBL

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Цена $70 по промокоду NCAC1O7LQGL4

Мощность 40 Вт (2x20 Вт) + глубокий басс

Влагозащита IPX6, функция повербанка

Технология SoundPulse

Bluetooth 5.0

До 15ч работы

Робот для мытья окон Liectroux X6

КУПИТЬ ТУТ

Цена $180

реклама

Специальное устройство, предназначенное для мытья окон. Управляется с помощью пульта. Предусмотрено три режима автоматической очистки стекла. Габариты: 24x24x10 см.

Спортивная скакалка

КУПИТЬ ТУТ - Тяжелая

Цена $6

Скакалка Aolikes с подшипниками из очень плотно материала, которая прекрасно подходит для тренировок, кроссфита. Длина скакалки составляет 3 метра. Она идёт вместе со специальным мешком для хранения. К заказу доступна в 4 цветах.

Крутая зарядка

КУПИТЬ ТУТ - Liitokala Lii-PD4 S1

Цена $7.80 - 26.00





Универсальное зарядное устройство, подходящее для большинства типов современных аккумуляторов с размерами АА, ААА и АААА. Есть комплекты с адаптером для прикуривателя.

Миска для кормления питомцев

КУПИТЬ ТУТ

Цена $22

Прочная миска для кормления котов и щенков. В целом всех домашних животных небольшого размера. Она выполнена из пластика и продаётся в 2-х форматах: одна миска и две. Например если 2 - то рядом можно налить воду. Есть так же металлическая подставка. Важно, что материал миски прочный, не царапается, легко моется и безопасен для животных.

Велокомпьютер INBIKE

КУПИТЬ ТУТ или ТУТ

Цена $10

реклама





Велокомпьютер во влагозащищённом корпусе с 2,7-дюймовым дисплеем. Доступен в двух вариантах с проводным или беспроводным передатчиком. Работает от батарейки CR2032.

Еще больше интересных товаров найдете в Telegram канале - https://t.me/aliworkman или https://teleg.one/aliworkman

и группе вконтакте - https://vk.com/workman1



