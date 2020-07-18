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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: электробритва Xiaomi S500, велокомпьютер INBIKE и другое

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RTX 2070: успей забрать последние дешевые платы
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Мини светильник

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Цена $1

Дешевый набор из пяти мини светильников, которые выполнены в виде платы на толстом текстолите со впаянными тремя светодиодами. Подключается к разъему USB - к powerbank или любому другому. Можно повесить на ключи как брелок, для этого есть отверстие с краю. При работе потребляет около 0.5 ватт в час или 0.13 ампер.

Электробритва Xiaomi

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КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - S300SOOCAS S3 - Xiaomi Mijia - Enchen BlackStone 3D

Цена $14

Умная электробритва от Xiaomi Mijia с тремя плавающими головками, благодаря которым можно качественно побрить сложные участки на лице. Кроме того, устройство поддерживает сухое и влажное бритьё.

Мощная колонка Tronsmart T6+ Upgraded

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Робот для мытья окон Liectroux X6

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Цена $180

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Специальное устройство, предназначенное для мытья окон. Управляется с помощью пульта. Предусмотрено три режима автоматической очистки стекла. Габариты: 24x24x10 см. 

Спортивная скакалка

КУПИТЬ ТУТ - Тяжелая

Цена $6

Скакалка Aolikes с подшипниками из очень плотно материала, которая прекрасно подходит для тренировок, кроссфита. Длина скакалки составляет 3 метра. Она идёт вместе со специальным мешком для хранения. К заказу доступна в 4 цветах.

Крутая зарядка

КУПИТЬ ТУТ - Liitokala Lii-PD4 S1

Цена $7.80 - 26.00


Универсальное зарядное устройство, подходящее для большинства типов современных аккумуляторов с размерами АА, ААА и АААА. Есть комплекты с адаптером для прикуривателя.

Миска для кормления питомцев

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Цена $22

Прочная миска для кормления котов и щенков. В целом всех домашних животных небольшого размера. Она выполнена из пластика и продаётся в 2-х форматах: одна миска и две. Например если 2 - то рядом можно налить воду. Есть так же металлическая подставка. Важно, что материал миски прочный, не царапается, легко моется и безопасен для животных.

Велокомпьютер INBIKE

КУПИТЬ ТУТ или ТУТ

Цена $10

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Велокомпьютер во влагозащищённом корпусе с 2,7-дюймовым дисплеем. Доступен в двух вариантах с проводным или беспроводным передатчиком. Работает от батарейки CR2032.

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