Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: электробритва Xiaomi S500, велокомпьютер INBIKE и другое
Мини светильник
Цена $1
Дешевый набор из пяти мини светильников, которые выполнены в виде платы на толстом текстолите со впаянными тремя светодиодами. Подключается к разъему USB - к powerbank или любому другому. Можно повесить на ключи как брелок, для этого есть отверстие с краю. При работе потребляет около 0.5 ватт в час или 0.13 ампер.
Электробритва Xiaomi
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КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - S300 - SOOCAS S3 - Xiaomi Mijia - Enchen BlackStone 3D
Цена $14
Умная электробритва от Xiaomi Mijia с тремя плавающими головками, благодаря которым можно качественно побрить сложные участки на лице. Кроме того, устройство поддерживает сухое и влажное бритьё.
Мощная колонка Tronsmart T6+ Upgraded
КУПИТЬ ТУТ или ТУТ - Cowin 6110 - DOSS - SoundCore 2 - Anker Soundcore Motion + и Xiaomi Mijia - JBL Charge 4 - Другие колонки JBL
Цена $70 по промокоду NCAC1O7LQGL4
- Мощность 40 Вт (2x20 Вт) + глубокий басс
- Влагозащита IPX6, функция повербанка
- Технология SoundPulse
- Bluetooth 5.0
- До 15ч работы
Робот для мытья окон Liectroux X6
Цена $180
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Специальное устройство, предназначенное для мытья окон. Управляется с помощью пульта. Предусмотрено три режима автоматической очистки стекла. Габариты: 24x24x10 см.
Спортивная скакалка
Цена $6
Скакалка Aolikes с подшипниками из очень плотно материала, которая прекрасно подходит для тренировок, кроссфита. Длина скакалки составляет 3 метра. Она идёт вместе со специальным мешком для хранения. К заказу доступна в 4 цветах.
Крутая зарядка
КУПИТЬ ТУТ - Liitokala Lii-PD4 S1
Цена $7.80 - 26.00
Универсальное зарядное устройство, подходящее для большинства типов современных аккумуляторов с размерами АА, ААА и АААА. Есть комплекты с адаптером для прикуривателя.
Миска для кормления питомцев
Цена $22
Прочная миска для кормления котов и щенков. В целом всех домашних животных небольшого размера. Она выполнена из пластика и продаётся в 2-х форматах: одна миска и две. Например если 2 - то рядом можно налить воду. Есть так же металлическая подставка. Важно, что материал миски прочный, не царапается, легко моется и безопасен для животных.
Велокомпьютер INBIKE
КУПИТЬ ТУТ или ТУТ
Цена $10
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Велокомпьютер во влагозащищённом корпусе с 2,7-дюймовым дисплеем. Доступен в двух вариантах с проводным или беспроводным передатчиком. Работает от батарейки CR2032.
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