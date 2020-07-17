Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: электрическая зубная щетка Soocas X5, мышь Xiaomi и другое
Кабельный резак
КУПИТЬ ТУТ или ТУТ
Цена $13
Резак, который сможет качественно зачистить кабель. Для зачистки подойдут практически любые кабеля, так как инструмент можно сказать универсальный. Сам резак достаточно легкий, его вес составляет 158 грамм, а благодаря эргономической ручке и ее достаточной длине, работа будет максимально комфортной и не потребует много усилий.
Игровое кресло
реклама
КУПИТЬ ТУТ - WCG - Массажное - ТУТ или ЗДЕСЬ
Цена $89
Это кожаное компьютерное кресло идеально для офисов. Оно мягкое, снабжено откидывающейся спинкой, удобными подлокотниками, подушечкой с вибромассажем. Подойдет кресло и для геймеров. За ним легко ухаживать. Достаточно протереть кресло моющим средством или полусухой тряпкой.
Электрическая зубная щетка
КУПИТЬ ТУТ - SOOCAS X3 - Soocas X5 - Xiaomi So White EX3 - seago SG-507
Цена $10
- 40000 колебаний в минуту
- 5 режимов работы
- Таймер на 2 минуты
- До 25 дней работы
Активация Windows 10 Pro
КУПИТЬ ТУТ - Microsoft office 365
Цена $8
реклама
Пиратские версии не гарантируют надёжности и запрещены законом, а от производителя система стоит дорого. Это отличный вариант, который стоит не дорого и можно не переживать за нюансы.
Шторка от солнца
КУПИТЬ ТУТ - КУПИТЬ ТУТ - Другой
Цена $18
Самая полезная покупка на лето: шторка-гармошка из пластикового основания с металлическим покрытием. Первое обеспечивает прочность конструкции, второе — почти стопроцентное отражение солнца на стоянке. Рекомендую каждому автовладельцу.
Машинка для стрижки Сяоми
КУПИТЬ ТУТ - Showsee - RIWA - Sharp X
Цена $10
Беспроводная машинка для стрижки волос. Для тех, кто не очень любит ходить по парикмахерским, в основном по причине карантина и риска заражения. Если у вас причёска не как у звезды Голливуда, то вы без проблем сможете самостоятельно подстригаться дома, или с помощью родственника.
Автомобильный пылесос Baseus
Цена $39
Его не стыдно подарить водителю и купить в свой автомобиль. Мощность вполне достаточная для уборки в салоне. Работает от аккумулятора на 2000mah, зарядки хватает на полную уборку в автомобиле. В комплекте насадки и чехол со шнуром для зарядки.
Мощный powerbank 30000mah
КУПИТЬ ТУТ и зарядка-аккумулятор - Romoss Sense4
Цена $36
реклама
Проблема всех современных смартфонов и не только заключается в том, что они быстро разряжаются, в особенности, если использовать постоянно различные опции. Исправить положение способен powerbank Baseus емкостью в 30000mah.
Его хватит для полной зарядки нескольких современных смартфонов. Большим плюсом является функция Quick Charge 3.0, которая поддерживается этим устройством.
Мышь Xiaomi MIIIW
КУПИТЬ ТУТ - бесшумная Xiaomi Mi Wireless Mouse 2 - Razer DeathAdder
Цена $28
реклама
Беспроводная мышь Xiaomi S500 поддерживает 2 режима подключения к ПК: через блютуз 5.0 и канал 2,4 Гц. На корпусе расположено 5 кнопок и колесо прокрутки. Есть вариант с полностью бесшумными кнопками.
Еще больше интересных товаров найдете в Telegram канале - https://t.me/aliworkman
и группе вконтакте - https://vk.com/workman1
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила