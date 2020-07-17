Кабельный резак

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Цена $13

Резак, который сможет качественно зачистить кабель. Для зачистки подойдут практически любые кабеля, так как инструмент можно сказать универсальный. Сам резак достаточно легкий, его вес составляет 158 грамм, а благодаря эргономической ручке и ее достаточной длине, работа будет максимально комфортной и не потребует много усилий.

Игровое кресло

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Цена $89

Это кожаное компьютерное кресло идеально для офисов. Оно мягкое, снабжено откидывающейся спинкой, удобными подлокотниками, подушечкой с вибромассажем. Подойдет кресло и для геймеров. За ним легко ухаживать. Достаточно протереть кресло моющим средством или полусухой тряпкой.

Электрическая зубная щетка

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Цена $10

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5 режимов работы

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До 25 дней работы

Активация Windows 10 Pro

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Цена $8

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Пиратские версии не гарантируют надёжности и запрещены законом, а от производителя система стоит дорого. Это отличный вариант, который стоит не дорого и можно не переживать за нюансы.

Шторка от солнца

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Цена $18

Самая полезная покупка на лето: шторка-гармошка из пластикового основания с металлическим покрытием. Первое обеспечивает прочность конструкции, второе — почти стопроцентное отражение солнца на стоянке. Рекомендую каждому автовладельцу.

Машинка для стрижки Сяоми

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Цена $10

Беспроводная машинка для стрижки волос. Для тех, кто не очень любит ходить по парикмахерским, в основном по причине карантина и риска заражения. Если у вас причёска не как у звезды Голливуда, то вы без проблем сможете самостоятельно подстригаться дома, или с помощью родственника.

Автомобильный пылесос Baseus

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Цена $39

Его не стыдно подарить водителю и купить в свой автомобиль. Мощность вполне достаточная для уборки в салоне. Работает от аккумулятора на 2000mah, зарядки хватает на полную уборку в автомобиле. В комплекте насадки и чехол со шнуром для зарядки.

Мощный powerbank 30000mah

КУПИТЬ ТУТ и зарядка-аккумулятор - Romoss Sense4

Цена $36

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Проблема всех современных смартфонов и не только заключается в том, что они быстро разряжаются, в особенности, если использовать постоянно различные опции. Исправить положение способен powerbank Baseus емкостью в 30000mah.

Его хватит для полной зарядки нескольких современных смартфонов. Большим плюсом является функция Quick Charge 3.0, которая поддерживается этим устройством.

Мышь Xiaomi MIIIW

КУПИТЬ ТУТ - бесшумная Xiaomi Mi Wireless Mouse 2 - Razer DeathAdder

Цена $28

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Беспроводная мышь Xiaomi S500 поддерживает 2 режима подключения к ПК: через блютуз 5.0 и канал 2,4 Гц. На корпусе расположено 5 кнопок и колесо прокрутки. Есть вариант с полностью бесшумными кнопками.

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