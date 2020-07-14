Газовая горелка

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Цена $13

Компактная и складная газовая плитка из прочного и долговечного материла. Она отлично подойдет для походов. Имеет пластиковый футляр для переноски. Отличное решение для туристов.

Солнцезащитные очки KINGSEVE

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Цена $12

Солнцезащитные поляризационные очки с оправой из алюминия и сплава магния с качественными стеклянными линзами. Идеально подходят для велоспорта, вождения и повседневной носки. Есть различные варианты.

Умное зеркало-регистратор

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Цена $33.11 - 98.56 по промокоду AJWPCXN5J7LY

Это технологичное зеркало сделает вождение авто безопаснее и комфортнее. Модель оснащена сенсорным экраном и двумя камерами, снимающими видео в разрешении 1 080p. Благодаря этому даже в сильный дождь вы сможете увидеть, что происходит за автомобилем. Также зеркало работает как видеорегистратор и помогает парковаться, выводя на экран траекторию движения машины.

Складная беговая дорожка Xiaomi WalkingPad A1

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Цена $432 по промокоду RAZGAR1700

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удобное хранение, складная конструкция

вес тренажера: 28 кг

LED дисплей, показывающий все данные о пробежке

скорость бега до 6 км/ч

Набор ступенчатых сверл

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Цена $7

Хороший набор ступенчатых сверл, которые пригодятся любому домашнему мастеру. С помощью сверл вы просверлите отверстие необходимого диаметра. В набор входит три сверла с разными ступенями.

Флагманская модель дрона Xiaomi FIMI X8 SE

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Цена $392 по промокоду RAZGAR1700

Данный дрон в лучших традициях Xiaomi обладает качеством и характеристиками превосходящими аналоги при этом по более привлекательной цене. Конкурент и в двое дешевле хита DJI Mavic. Камера 4K, высота подъема 500 м, дальность управления до 8 км и до 35 мин время полета.

Робот-пылесос Roborock S5 Max

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Mi Robot Vacuum - ILIFE V7s Plus - ABIR X6 - ABIR X8 - вертикальный Dreame V9 - LIECTROUX C30B - ROIDMI

Цена $374 промокод RAZGAR1700 + спец купоны + купон продавца

Мощность пылика 2000 Па, поддержка влажной и сухой уборки (контейнер для пыли 0.46 л и для воды 0.28 л). Поддержка дистанционного управления через приложение. Работает на одном заряде 180 мин.

Футболка Rick and Morty

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Цена $3

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Мужская хлопковая футболка с необычным принтом и круглым вырезом. Она очень удобная и отлично подойдет для повседневной носки летом! К заказу доступна в 12 цветах и размерах XS-XXL.

Универсальный садовый триммер East

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Цена $83

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Этот беспроводной триммер предназначен для ухода за кустарникам, а также травой в целом. Основным преимуществом здесь является компактность и универсальность. Смотрите, для обработки деревьев или высоких кустарников, здесь есть удобная телескопическая ручка. Как я говорил, триммер беспроводной, а это значит удобно подбираться в труднодоступные места.

Подставка для УШМ

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Цена $19

Приспособление для углошлифовальной машинки, или болгарки. За счёт жёсткой фиксации инструмента значительно повышает удобство и точность резки заготовок. Зажим на основании позволяет надёжно крепить детали и отрезать их чётко под углом 90° или 45°.

Мини пила

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КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - ТУТ - ЗДЕСЬ - аккумуляторная дисковая пила

Цена $45

Электрическая циркулярная мини пила на 700 ватт мощности, используется для распилов древесины, в строительстве и деревообработке. В комплекте есть 3 различных диска лезвия с направляющими. Скорость вращения на холостом ходу 8200 оборотов в минуту.

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