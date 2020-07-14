Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: флагманская модель дрона Xiaomi, робот-пылесос Xiaomi Roborock S5 Max и другое
Газовая горелка
Цена $13
Компактная и складная газовая плитка из прочного и долговечного материла. Она отлично подойдет для походов. Имеет пластиковый футляр для переноски. Отличное решение для туристов.
Солнцезащитные очки KINGSEVE
реклама
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - ЗДЕСЬ - очки железного человека
Цена $12
Солнцезащитные поляризационные очки с оправой из алюминия и сплава магния с качественными стеклянными линзами. Идеально подходят для велоспорта, вождения и повседневной носки. Есть различные варианты.
Умное зеркало-регистратор
Цена $33.11 - 98.56 по промокоду AJWPCXN5J7LY
Это технологичное зеркало сделает вождение авто безопаснее и комфортнее. Модель оснащена сенсорным экраном и двумя камерами, снимающими видео в разрешении 1 080p. Благодаря этому даже в сильный дождь вы сможете увидеть, что происходит за автомобилем. Также зеркало работает как видеорегистратор и помогает парковаться, выводя на экран траекторию движения машины.
Складная беговая дорожка Xiaomi WalkingPad A1
Цена $432 по промокоду RAZGAR1700
реклама
- удобное хранение, складная конструкция
- вес тренажера: 28 кг
- LED дисплей, показывающий все данные о пробежке
- скорость бега до 6 км/ч
Набор ступенчатых сверл
Цена $7
Хороший набор ступенчатых сверл, которые пригодятся любому домашнему мастеру. С помощью сверл вы просверлите отверстие необходимого диаметра. В набор входит три сверла с разными ступенями.
Флагманская модель дрона Xiaomi FIMI X8 SE
Цена $392 по промокоду RAZGAR1700
Данный дрон в лучших традициях Xiaomi обладает качеством и характеристиками превосходящими аналоги при этом по более привлекательной цене. Конкурент и в двое дешевле хита DJI Mavic. Камера 4K, высота подъема 500 м, дальность управления до 8 км и до 35 мин время полета.
Робот-пылесос Roborock S5 Max
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Mi Robot Vacuum - ILIFE V7s Plus - ABIR X6 - ABIR X8 - вертикальный Dreame V9 - LIECTROUX C30B - ROIDMI
Цена $374 промокод RAZGAR1700 + спец купоны + купон продавца
Мощность пылика 2000 Па, поддержка влажной и сухой уборки (контейнер для пыли 0.46 л и для воды 0.28 л). Поддержка дистанционного управления через приложение. Работает на одном заряде 180 мин.
Футболка Rick and Morty
Цена $3
реклама
Мужская хлопковая футболка с необычным принтом и круглым вырезом. Она очень удобная и отлично подойдет для повседневной носки летом! К заказу доступна в 12 цветах и размерах XS-XXL.
Универсальный садовый триммер East
Цена $83
реклама
Этот беспроводной триммер предназначен для ухода за кустарникам, а также травой в целом. Основным преимуществом здесь является компактность и универсальность. Смотрите, для обработки деревьев или высоких кустарников, здесь есть удобная телескопическая ручка. Как я говорил, триммер беспроводной, а это значит удобно подбираться в труднодоступные места.
Подставка для УШМ
Цена $19
Приспособление для углошлифовальной машинки, или болгарки. За счёт жёсткой фиксации инструмента значительно повышает удобство и точность резки заготовок. Зажим на основании позволяет надёжно крепить детали и отрезать их чётко под углом 90° или 45°.
Мини пила
реклама
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - ТУТ - ЗДЕСЬ - аккумуляторная дисковая пила
Цена $45
Электрическая циркулярная мини пила на 700 ватт мощности, используется для распилов древесины, в строительстве и деревообработке. В комплекте есть 3 различных диска лезвия с направляющими. Скорость вращения на холостом ходу 8200 оборотов в минуту.
В Telegram канале полезные товары публикуются чаще - https://t.me/aliworkman
реклама
Группа вк со скидками - https://vk.com/workman1
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила