Монокуляр

КУПИТЬ ТУТ - 60X60 бинокль - APEXEL 8x21 - Монокуляр 20x50 - телеобъектив 40X

Цена $16

Гаджет с кратностью 80 на 100, используется в качестве зрительной трубы для путешествий, походов, складная конструкция, с выдвижной частью. Работает система просветленных линз, поле зрения до 20 000 метров, диаметр стекла двадцать мм, комфортная геометрия, есть зажим для съемки с телефона.

Паяльная станция

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КУПИТЬ ТУТ - Eruntop 8586D - 800W и ТУТ - паяльник 80 Вт

Цена $177

Есть сам контролер на котором можно выкручивать нужную температуру, фен и естественно сам паяльник с кучей разных насадок для мелкой и более крупной электроники. Порадовали меня и такие маленькие вещички как пинцет, которым можно орудовать во время работы.

Шлифовальная машинка

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Цена $49

Угловая шлейфмашинка используется для обработки поверхностей и материалов. Шлифует, разрезает, обтачивает, снимает фаску и производит прочие мелкие работы с металлом, деревом, пластиком.

Шуруповёрт DEKO

КУПИТЬ ТУТ - LOMVUM - WOSAI - HILDA - 20 В - 12 В

Цена $22.49 - 73.07

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Несмотря на размеры, шуруповерт обеспечивает вращение со скоростью до 1500 оборотов в минуту. А 18 настроек сцепления позволяют точно отрегулировать вращающий момент в отдельной ситуации. Преимуществом этого девайса является также светодиодная подсветка. Теперь сверлить и закручивать можно даже в темноте, не боясь попасть не туда.

Мощный смартфон Realme 6

КУПИТЬ ТУТ - Realme 6 Pro - realme 6i 128 ГБ - ТУТ

Цена $176 по промокоду PLUSSALE

Смартфон с 6,53‑дюймовым дисплеем, процессором MediaTek Helio G90T, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш‑памяти. Здесь установлена основная камера с четырьмя датчиками на 64, 8, 2, 2 Мп и фронтальная на 16 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 4 300mah. Поддерживает NFC.

дисплей 90 Гц

процессор Helio G90T, 291 тысяча в Antutu

быстрая зарядка за 55 минут

квадрокамера 64 Мп

Потолочная лампа с колонкой

КУПИТЬ ТУТ - Yeelight

Цена $23

Лампа сделана качественно и имеет встроенный динамик. Управление лампой производится с помощью смартфона или пульта. Освещение хорошее и на комнату в 15-18 квадратов, ее хватает. Динамик работает громко и без помех.

Умная урна с системой запечатывания пакетов с мусором от Xiaomi Townew T1

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Цена $93

С помощью датчиков распознаёт, что внутрь хотят что‑то положить и открывает крышку, а при заполнении надёжно запаивает пакет. В урну встроены индикаторы, отображающие свободный объём корзины, заряд аккумулятора и напоминание о необходимости очистки.

Медиаплеер Xiaomi Mi TV Stick

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Цена $39

Разрешение: 2K FHD + HDR

ОС: Android TV 9.0

Процессор: четырехъядерный Cortex-A53 2,0 ГГц

Графический процессор: Mali 450

Память (ОЗУ): 1 ГБ DDR4 (у "старшей" версии 2 Гб)

Флэш-память: 8 ГБ eMMC

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