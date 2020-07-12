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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: стильные часы Pagani Design, проектор Xiaomi и другое

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Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
2x8Gb 2666 Corsair - цена упала
Цена на память рухнула - 2x16 2400 Corsair

Мышка Lenovo n700

КУПИТЬ ТУТX7 gaming - Razer DeathAdder - Xiaomi MIIIW

Цена $30

На первый взгляд кажется, что такая мышка совсем неудобная, однако покупатели говорят об обратном: стоит посидеть за компьютером с ней 2-3 дня, и никакой другой мышкой вы пользоваться уже не захотите.

Часы Pagani Design

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КУПИТЬ ТУТ - Bobo Bird - NaviForce - Curren - Sinobi - Smael 1545 - Casio MTP-1375

Цена $67

Корпус и браслет изготовлены из нержавеющей стали с зеркальной полировкой по торцевым сторонам. Диаметр корпуса 43 мм. Стекло над циферблатом сапфировое, с сапфировой лупой. Часы имеют защиту от влаги и автоматический механизм Seiko NH35a.

Мощный шуруповерт

КУПИТЬ ТУТ - LOMVUM - WOSAI - HILDA - 20 В - 12 В

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Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже

Цена $33

Шуруповерт продается с батареями от 12 до 25 вольт. Мощности хватает для того, чтобы его нельзя было остановить рукой. В руке держать удобно и приятно, при этом ручка не имеет прорезиненного материала. На батареях имеется индикатор заряда. Саморезы до 90, вкручиваются без проблем.

Мойка с высоким давлением Baseus

КУПИТЬ ТУТXiaomi - ТУТ

Цена $32

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Данная мойка способна без труда отмыть все что угодно, в частности автомобиль, за счет высокого напора любая грязь отлетит мгновенно. А также отлично подойдет для того, чтобы отмыть забор не зависимо деревянный или железный, а еще с легкостью можно отмыть плитку на вашем участке.

Третья рука

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ или ЗДЕСЬ

Цена $28

Этот гаджет чаще всего это необходим для пайки плат. Тут вы сможете ее установить как вам будет необходимо, а за счет того, что имеется лупа и свет вы сможете увидеть каждую деталь без преград. Рекомендую к покупке каждому мужику!

Крутой робот-пылесос Roborock S5 Max

КУПИТЬ ТУТ - ILIFE V7s Plus - ABIR X6 - ABIR X8 - вертикальный Dreame V9 - LIECTROUX C30B - ROIDMI

Цена $468

Roborock S5 Max при работе запоминает расположение мебели и других препятствий в комнате, более того он позволяет настраивать свои запрещённые зоны для сухой и влажной уборки.

В устройстве использован мощный двигатель на 2000 Па, что позволяет роботу-пылесосу справляться даже с мелкой пылью на полу. Емкость пылесборника с моющимся фильтром составляет 460 мл.

Автомобильный холодильник

КУПИТЬ ЗДЕСЬ - ТУТ - Дешевый

Цена $241

Красивый корпус из металла, стекла и пластика, вместительность 25 литров, автономная работа или от розетки на ваш выбор. Способен охлаждать содержимое максимум до -22 градусов по Цельсию либо нагревать до +55 градусов.

Металлоискатель TX-850

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КУПИТЬ ТУТ - MD-4080

Цена $129

TX-850 способен обнаружить металлические предметы под землей на глубине до 1,5 м. Есть функция фиксации на различные виды металлов. Полностью заряженного аккумулятора хватит, в среднем, на 15 часов эксплуатации гаджета.

Строительный степлер

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Цена $21

С его помощью можно закрепить пленку, сетку, пароизоляцию и многое другое. Данная модель степлера универсальная, с ней можно использовать четыре вида расходки: 2 типа П-образных скоб, U-образные, и небольшие гвозди длиной до 14мм.

Проектор Xiaomi

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Цена $544

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Портативный проектор видео для презентаций, просмотра фильмов, фото и прочих медиа задач. Качество проекции 1080р, работает от встроенного аккумулятора, есть съемный носитель памяти до 16 гб. модуль wifi для взаимодействия с гаджетами и другими устройствами. Мощность прибора 50 ватт, масштаб 1000 : 1. Размер проекции 6 на 1 метр.

Мониторная лампа Baseus

КУПИТЬ ТУТMijia - Xiaomi - YAGE

Цена $25 по промокоду BASEUSJULY

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В лампе 3 режима освещения: белый и тёплый светильник, смешанный светильник, которые можно выбирать самостоятельно, можно также отрегулировать угол освещения. У светильника чёткий и строгий дизайн, а благодаря функции вращения можно установить его так, чтоб он освещал и монитор, и клавиатуру, и необходимые документы.

Пневматическая бормашинка

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Цена $16

Это хороший прибор, чтобы защищать наплывы сварки или счищать краску в труднодоступных местах. Такую бормашинку можно применять для обработки металла, стекла, камня и прочих материалов.

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