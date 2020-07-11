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Циркулярка

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - ЗДЕСЬ - аккумуляторная дисковая пила

Цена $59

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Электрическая циркулярная пила по дереву, имеет многофункциональное назначение по обработке поверхностей древесины и других материалов. Удобная металлическая платформа, мощность устройства 800 ватт, скорость оборотов 4100 в минуту.

Электрическая дрель

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - LOMVUM - WOSAI - HILDA

Цена $15

Данный инструмент должен быть у каждого домашнего мастера. Дрель умеет резать, шлифовать, сверлить и т.д. Мощность составляет 130 Вт. Скорость 32000 об/мин. Небольшие размеры и форма поможет уверенно работать, держа инструмент в руке.

Ленточный шуруповёрт

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Цена $13

Хитрое приспособление с механизмом подачи, которое превращает обычный шуруповёрт в ленточный и сокращает время, необходимое для заворачивания саморезов, буквально до одной секунды. В комплекте идёт одна обойма, дополнительные можно докупить у продавца.

Аудиосистема JBL

КУПИТЬ ТУТ - Tronsmart T6 Plus - Cowin 6110 - DOSS - SoundCore 2 - Anker Soundcore Motion + и Xiaomi Mijia - JBL Charge 4 - Другие колонки JBL

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Цена $341

Это супер мощная колонка от JBL на 200 . Встроенный аккумулятор на 10 400mah обеспечивает около 5 часов непрерывного воспроизведения музыки. Из интересного: данная колонка умеет работать в паре с такой же в режиме стерео.

Массажер для ног Xiaomi Momoda

КУПИТЬ ТУТ - Другой - для шеи - Xiaomi mi Meavon

Цена $47

4 режима, беспроводная работа и просто расслабляющий массаж, чтобы ваши ноги отдохнули от суеты будней. Что может быть лучше, когда придя домой за чашечкой чая хоть на кухне, хоть на диване вам массируют ноги.

Wi-fi роутер Xiaomi Redmi AX5

КУПИТЬ ТУТ - Tenda AC11 - Xiaomi Mi 4A Gigabit

Цена $39

Первый маршрутизатор от Redmi с поддержкой WiFi 6, представляет собой гигабитный двухдиапазонный маршрутизатор и относится к классу AX1800.

процессор Qualcomm IPQ6000

поддерживает 2x2 MIMO

беспроводное подключение до 1775 Мбит/с

4 гигабитных порта

4 независимых усилителя сигнал

Комплект видеонаблюдения ZOSI: регистратор + 8 камер

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ или ЗДЕСЬ - Поворотная Zjuxin

Цена $163.27 - 240.75

Проблема с видеонаблюдением в доме или на участке будет полностью решена, если приобрести комплект, включающий регистратор и 8 камер видеонаблюдения от производителя Zosi.

УФ-лампа против комаров

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Цена $7

Проверенная УФ-лампа против комаров. В устройство установлен небольшой вентилятор, который собирает пораженных комаров, тем самым лишая пользователя необходимости постоянно убираться возле лампы. Обязательная покупка для всех, кого уже достали комары.

Спортивная кофта с активным охлаждением от Paratago

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Цена $35

На спине спортивной «безрукавной ветровки» Paratago прячется два занятных кармана для установки специальных вентиляторов. Благодаря их наличию, жилет получает эффективную вентиляцию: кулеры засасывают воздух со спины, прогоняя его по всему телу.

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