Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: костюм с охлаждением, массажер для ног Xiaomi и другое
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Циркулярка
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - ЗДЕСЬ - аккумуляторная дисковая пила
Цена $59
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Электрическая циркулярная пила по дереву, имеет многофункциональное назначение по обработке поверхностей древесины и других материалов. Удобная металлическая платформа, мощность устройства 800 ватт, скорость оборотов 4100 в минуту.
Электрическая дрель
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - LOMVUM - WOSAI - HILDA
Цена $15
Данный инструмент должен быть у каждого домашнего мастера. Дрель умеет резать, шлифовать, сверлить и т.д. Мощность составляет 130 Вт. Скорость 32000 об/мин. Небольшие размеры и форма поможет уверенно работать, держа инструмент в руке.
Ленточный шуруповёрт
Цена $13
Хитрое приспособление с механизмом подачи, которое превращает обычный шуруповёрт в ленточный и сокращает время, необходимое для заворачивания саморезов, буквально до одной секунды. В комплекте идёт одна обойма, дополнительные можно докупить у продавца.
Аудиосистема JBL
КУПИТЬ ТУТ - Tronsmart T6 Plus - Cowin 6110 - DOSS - SoundCore 2 - Anker Soundcore Motion + и Xiaomi Mijia - JBL Charge 4 - Другие колонки JBL
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Цена $341
Это супер мощная колонка от JBL на 200 . Встроенный аккумулятор на 10 400mah обеспечивает около 5 часов непрерывного воспроизведения музыки. Из интересного: данная колонка умеет работать в паре с такой же в режиме стерео.
Массажер для ног Xiaomi Momoda
КУПИТЬ ТУТ - Другой - для шеи - Xiaomi mi Meavon
Цена $47
4 режима, беспроводная работа и просто расслабляющий массаж, чтобы ваши ноги отдохнули от суеты будней. Что может быть лучше, когда придя домой за чашечкой чая хоть на кухне, хоть на диване вам массируют ноги.
Wi-fi роутер Xiaomi Redmi AX5
КУПИТЬ ТУТ - Tenda AC11 - Xiaomi Mi 4A Gigabit
Цена $39
Первый маршрутизатор от Redmi с поддержкой WiFi 6, представляет собой гигабитный двухдиапазонный маршрутизатор и относится к классу AX1800.
- процессор Qualcomm IPQ6000
- поддерживает 2x2 MIMO
- беспроводное подключение до 1775 Мбит/с
- 4 гигабитных порта
- 4 независимых усилителя сигнал
Комплект видеонаблюдения ZOSI: регистратор + 8 камер
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ или ЗДЕСЬ - Поворотная Zjuxin
Цена $163.27 - 240.75
Проблема с видеонаблюдением в доме или на участке будет полностью решена, если приобрести комплект, включающий регистратор и 8 камер видеонаблюдения от производителя Zosi.
УФ-лампа против комаров
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Цена $7
Проверенная УФ-лампа против комаров. В устройство установлен небольшой вентилятор, который собирает пораженных комаров, тем самым лишая пользователя необходимости постоянно убираться возле лампы. Обязательная покупка для всех, кого уже достали комары.
Спортивная кофта с активным охлаждением от Paratago
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Цена $35
На спине спортивной «безрукавной ветровки» Paratago прячется два занятных кармана для установки специальных вентиляторов. Благодаря их наличию, жилет получает эффективную вентиляцию: кулеры засасывают воздух со спины, прогоняя его по всему телу.
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