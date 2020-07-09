Противоугонное средство

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Цена $8

Каждый водитель переживает за сохранность своего транспортного средства. Несмотря на различные сигнализации и противоугонки при большом желании их угоняют. Ну а это средство в виде острых шипов не даст злоумышленникам далеко скрыться.

Складная пила LAOA

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Цена $8.11 - 28.40

Оригинальный дачный или походный инструмент, который пригодится и для разовой заготовки дров для костра, и для небольших столярных работ. Главная фишка инструмента — складная ручка. Фактически это большой складной нож с зубчатым лезвием.

Компрессор для шин

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Цена $24

Нужная штука, которая выручит на дороге, если сдулось колесо, а также поможет накачать резиновую лодку, матрас или мяч. Этот компактный компрессор мощностью 150 ватт с питанием от прикуривателя и встроенным манометром способен поднять давление в шинах до 7 бар.

Электродомкрат

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Цена $94

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С таким электродомкратом проблем в замене колес не возникнет, даже если необходимость в этом появилась прямо на дороге. Этот гаджет вместе с дополнительным оборудованием складывается в компактный ящик, так что не занимает много места в багажнике.

Беспроводной ручной пылесос Dreame V11

КУПИТЬ ТУТ - Dreame F9 - ILIFE V7s Plus - ABIR X6 - ABIR X8 - вертикальный Dreame V9 - LIECTROUX C30B - ROIDMI

Цена $293

Надежный двигатель мощностью 125 000 об/мин по доступной цене

Мотор SPACE 4.0

Время работы без подзарядки: 90 минут

12-конусная система самоочистки

Встроенный OLED-дисплей

Вакуумный упаковщик TINTON LIFE

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Цена $13

Надолго сохранить свежесть продуктов вам поможет данный прибор. Вакуумная упаковка сохранит все полезные свойства продуктов, даже при условии длительной заморозки. В комплекте поставки с прибором идет 15 пакетов. Вы сможете запаивать как остатки еды, так и большие запасы продуктов.

Лазерный уровень

КУПИТЬ ТУТ - HILDA 360 - SNDWAY - PRACMANU12

Цена $31

Зеленый луч хорошо видно на любой поверхности. Инструмент настоящая инновация в строительстве, способен вымерять каждый сантиметр вашего помещения. В размерах на самом деле он невелик и легко можно положит в рюкзак Приятный комплект если вы хотите начать строительство.

Шлифовальная машинка

КУПИТЬ ТУТ - Baseus

Цена $49

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Угловая шлейфмашинка используется для обработки поверхностей и материалов. Шлифует, разрезает, обтачивает, снимает фаску и производит прочие мелкие работы с металлом, деревом, пластиком.

Степлер

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Цена $19

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Хороший механический степлер фирмы WORKPRO с доставкой из России. Инструмент может быть полезен как дома, так и на даче. Скобы забивает хорошо. На ручке даже есть переключатель, которым можно менять силу удара, в зависимости от того, с каким материалом вы работаете.

Мужские трусы Xiaomi

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Цена $10

Крутые трусы из приятного материала. Они очень тонкие и легкие, что позволяет телу дышать. Поставляются в металлической тубе, такое даже не стыдно подарить.

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