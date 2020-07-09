Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: мужские трусы Xiaomi, беспроводной ручной пылесос Dreame V11 и другое
Противоугонное средство
Цена $8
Каждый водитель переживает за сохранность своего транспортного средства. Несмотря на различные сигнализации и противоугонки при большом желании их угоняют. Ну а это средство в виде острых шипов не даст злоумышленникам далеко скрыться.
Складная пила LAOA
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Цена $8.11 - 28.40
Оригинальный дачный или походный инструмент, который пригодится и для разовой заготовки дров для костра, и для небольших столярных работ. Главная фишка инструмента — складная ручка. Фактически это большой складной нож с зубчатым лезвием.
Компрессор для шин
КУПИТЬ ТУТ - Baseus - Xiaomi
Цена $24
Нужная штука, которая выручит на дороге, если сдулось колесо, а также поможет накачать резиновую лодку, матрас или мяч. Этот компактный компрессор мощностью 150 ватт с питанием от прикуривателя и встроенным манометром способен поднять давление в шинах до 7 бар.
Электродомкрат
Цена $94
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С таким электродомкратом проблем в замене колес не возникнет, даже если необходимость в этом появилась прямо на дороге. Этот гаджет вместе с дополнительным оборудованием складывается в компактный ящик, так что не занимает много места в багажнике.
Беспроводной ручной пылесос Dreame V11
КУПИТЬ ТУТ - Dreame F9 - ILIFE V7s Plus - ABIR X6 - ABIR X8 - вертикальный Dreame V9 - LIECTROUX C30B - ROIDMI
Цена $293
- Надежный двигатель мощностью 125 000 об/мин по доступной цене
- Мотор SPACE 4.0
- Время работы без подзарядки: 90 минут
- 12-конусная система самоочистки
- Встроенный OLED-дисплей
Вакуумный упаковщик TINTON LIFE
Цена $13
Надолго сохранить свежесть продуктов вам поможет данный прибор. Вакуумная упаковка сохранит все полезные свойства продуктов, даже при условии длительной заморозки. В комплекте поставки с прибором идет 15 пакетов. Вы сможете запаивать как остатки еды, так и большие запасы продуктов.
Лазерный уровень
КУПИТЬ ТУТ - HILDA 360 - SNDWAY - PRACMANU12
Цена $31
Зеленый луч хорошо видно на любой поверхности. Инструмент настоящая инновация в строительстве, способен вымерять каждый сантиметр вашего помещения. В размерах на самом деле он невелик и легко можно положит в рюкзак Приятный комплект если вы хотите начать строительство.
Шлифовальная машинка
Цена $49
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Угловая шлейфмашинка используется для обработки поверхностей и материалов. Шлифует, разрезает, обтачивает, снимает фаску и производит прочие мелкие работы с металлом, деревом, пластиком.
Степлер
Цена $19
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Хороший механический степлер фирмы WORKPRO с доставкой из России. Инструмент может быть полезен как дома, так и на даче. Скобы забивает хорошо. На ручке даже есть переключатель, которым можно менять силу удара, в зависимости от того, с каким материалом вы работаете.
Мужские трусы Xiaomi
Цена $10
Крутые трусы из приятного материала. Они очень тонкие и легкие, что позволяет телу дышать. Поставляются в металлической тубе, такое даже не стыдно подарить.
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