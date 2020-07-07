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Паяльник TS100

КУПИТЬ ТУТ - Дешевый - 80 Вт

Цена $51

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Этот паяльник отлично подойдёт для любителей повозиться с электроникой. С его помощью можно паять миниатюрные SMD-компоненты и микросхемы. На дисплее отображается текущая температура и прочая информация Мощность 65 ватт.

Крутой робот-пылесос ABIR X6

КУПИТЬ ТУТ - ABIR X8 - вертикальный Dreame V9 - LIECTROUX C30B - ROIDMI

Цена $215

Этот гаджет имеет мощность всасывания 3200 па, работает от встроенной батареи с напряжением 14,8 вольт. Мощность 500 ватт. Размер 330 на 76 мм. Емкость пылесборника 360 мл. Убираемая площадь до 250 квадратных метров. Удобный и практичный гаджет, позволит навести порядок в течение 60 минут.

Компрессор для шин

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КУПИТЬ ТУТ - Baseus - Xiaomi

Цена $24

Полезное устройство для каждого автомобилиста мощностью 150 Ватт. Питается от прикуривателя. Компрессор способен поднять давление в шинах до 7 бар. В комплекте с устройством идет несколько переходников и тканевый чехол.

Автомобильный холодильник

КУПИТЬ ЗДЕСЬ - ТУТ - Дешевый

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Цена $248

Спасет вас в дальних поездках, можно им еще и управлять пультом дистанционного управления. Работает от аккумулятора, без подключения к сети хватает на 8 часов работ. С легкостью войдет в любой багажник автомобиля. Такая модель имеет встроенный чип памяти, ЖК дисплей и сенсорный экран.

Поворотная камера Hiseeu для видеонаблюдения

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi YI - YI Dome - YI Dome X - Уличная - YI Outdoor

Цена $18.50 - 41.50

Камера крепится на потолке, не занимая места на полках и увеличивая тем самым площадь обзора. Она довольно маленькая 105 х 90 х 135 миллиметров, но при этом там помещается карта памяти от 8 Гб до 64 Гб.

датчик движения

2 микрофона

Full hd разрешение

матрица Sony с и.к. подсветкой до 10 метров

Набор инструментов

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ или ЗДЕСЬ - Xiaomi Youpin - набор ключей

Цена $12.88 - 34.25

Отличный набор качественных инструментов для работы с электрикой, зачистки проводов или обжима. Инструменты, несмотря на свою доступную стоимость, обладают удобными прорезиненными рукоятками, а также прочной сталью, благодаря которой, вы запросто сможете обрезать провод, практически не применяя никаких усилий.

Выдвижной стул

КУПИТЬ ТУТ

Цена $27

Походный стульчик, высотой в разложенном состоянии 47 сантиметров, но ее можно регулировать, диаметр сидушки 26 сантиметров. Пластиковый, выдержит до 200 килограмм.

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