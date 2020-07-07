Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: поворотная камера Hiseeu, автомобильный холодильник и другое
Новый купон Aliexpress на скидку 200 рублей на покупки от 1600 рублей ($3.12 для заказов от $24.97). Работает на все товары.
Паяльник TS100
КУПИТЬ ТУТ - Дешевый - 80 Вт
Цена $51
реклама
Этот паяльник отлично подойдёт для любителей повозиться с электроникой. С его помощью можно паять миниатюрные SMD-компоненты и микросхемы. На дисплее отображается текущая температура и прочая информация Мощность 65 ватт.
Крутой робот-пылесос ABIR X6
КУПИТЬ ТУТ - ABIR X8 - вертикальный Dreame V9 - LIECTROUX C30B - ROIDMI
Цена $215
Этот гаджет имеет мощность всасывания 3200 па, работает от встроенной батареи с напряжением 14,8 вольт. Мощность 500 ватт. Размер 330 на 76 мм. Емкость пылесборника 360 мл. Убираемая площадь до 250 квадратных метров. Удобный и практичный гаджет, позволит навести порядок в течение 60 минут.
Компрессор для шин
КУПИТЬ ТУТ - Baseus - Xiaomi
Цена $24
Полезное устройство для каждого автомобилиста мощностью 150 Ватт. Питается от прикуривателя. Компрессор способен поднять давление в шинах до 7 бар. В комплекте с устройством идет несколько переходников и тканевый чехол.
Автомобильный холодильник
КУПИТЬ ЗДЕСЬ - ТУТ - Дешевый
реклама
Цена $248
Спасет вас в дальних поездках, можно им еще и управлять пультом дистанционного управления. Работает от аккумулятора, без подключения к сети хватает на 8 часов работ. С легкостью войдет в любой багажник автомобиля. Такая модель имеет встроенный чип памяти, ЖК дисплей и сенсорный экран.
Поворотная камера Hiseeu для видеонаблюдения
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi YI - YI Dome - YI Dome X - Уличная - YI Outdoor
Цена $18.50 - 41.50
Камера крепится на потолке, не занимая места на полках и увеличивая тем самым площадь обзора. Она довольно маленькая 105 х 90 х 135 миллиметров, но при этом там помещается карта памяти от 8 Гб до 64 Гб.
- датчик движения
- 2 микрофона
- Full hd разрешение
- матрица Sony с и.к. подсветкой до 10 метров
Набор инструментов
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ или ЗДЕСЬ - Xiaomi Youpin - набор ключей
Цена $12.88 - 34.25
Отличный набор качественных инструментов для работы с электрикой, зачистки проводов или обжима. Инструменты, несмотря на свою доступную стоимость, обладают удобными прорезиненными рукоятками, а также прочной сталью, благодаря которой, вы запросто сможете обрезать провод, практически не применяя никаких усилий.
Выдвижной стул
Цена $27
Походный стульчик, высотой в разложенном состоянии 47 сантиметров, но ее можно регулировать, диаметр сидушки 26 сантиметров. Пластиковый, выдержит до 200 килограмм.
реклама
Еще больше интересных товаров найдете в Telegram канале - https://t.me/aliworkman
и группе вконтакте - https://vk.com/workman1
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила