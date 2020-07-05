Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: квадрокоптер HUBSAN H117S ZINO, массажер Xiaomi и другое
Стельки с эффектом памяти
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Freetie - Xiaomi FREETIE EVA
Цена $1.37 - 1.74
Данные стельки сделаны из плотного пористого материала, который отлично амортизирует при ходьбе. Также с ними ноги гораздо меньше потеют, благодаря многочисленным вентиляционным отверстиям.
Тестер для розеток
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Цена $9
Обычно используется электриками, но если Вы знаете закон Ома и что в электрическом кругу делает фаза, то такой прибор точно будет для Вас полезным. Диагностируется правильность и последовательность подключения.
Квадрокоптер HUBSAN H117S ZINO с 4К
Цена $217 по промокоду PLUSSALE
Отличный квадрокоптер для полупрофессиональной и любительской съемки с 4К камерой, которая установлена на 3-осевом подвесе, складным компактным корпусом, GPS и множество автоматических режимов полета. Дальность полета составит в районе 2.5 км, а время полета до 23 минут.
Дрель
КУПИТЬ ТУТ - HILDA - LOMVUM - WOSAI
Цена $44
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Аккумуляторная дрель-шуруповёрт с набором из 12 сменных бит, двумя батареями и зарядным устройством в комплекте. Дрель оснащена регулятором скорости вращения и светодиодным фонариком.
Машинка для стрижки Xiaomi
КУПИТЬ ТУТ - Showsee - RIWA - Sharp X
Цена $10
Миниатюрный гаджет оснащён керамическими ножами со скруглёнными углами и удобной регулировкой длины от 0,7 до 21 мм. Они одинаково хорошо справляются с растительностью как на лице, так и на голове. Дополнительный турборежим позволяет стричь даже самые жёсткие волосы.
Дозатор для мыла Xiaomi
Цена $14
По праву лучший пенодел от Xiaomi. Он имеет оптимальный объем емкости, лаконичный дизайн, сенсорную кнопку включения/выключения.
- скорость перезарядки 0,25 секунды
- емкость объемом 350 мл
- защита от воды IPX4
- расстояние срабатывания: 60-90 мм
- размер 73*98*190 мм
- работает от батареек AAx4шт (1,5-2 года)
Для автополива
КУПИТЬ ТУТ - Таймер полива - контроллер - пистолет для полива
Цена $0.93 - 1.22
Простое и дешёвое устройство для системы автоматического капельного полива. В первую очередь эта штука предназначена для домашних растений в горшках, но при желании можно и на маленькую грядку натыкать, если заказать несколько штук.
Складной солнцезащитный козырек
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Цена $4.60 - 16.69
Удобный складной солнцезащитный козырек для лобового стекла. Пригодится в жару, когда темный салон нагревается так, что сидеть в машине невозможно. Рекомендую всем автовладельцам.
Пистолет для пены
Цена $11
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Пистолет для подачи монтажной пены, используется при работе на стройке, ремонте, установки окон, дверей и прочих конструкций. Сделан из пластикового сплава композита, удобная ручка с штифтом для регулировки подачи вещества. Легкая и простая конструкция. Есть место подключения баллона с пеной.
Триммер в сад
Цена $32
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Электрический девайс для стрижки травы, кустарников, веток и прочих растений, в комплектации есть сменные насадки для придания разных форм и изменения углов резки.
Работает от батареи в 7,2 вольт. Заряжается через адаптер питания 220 вольт. Длинна лезвия 90 мм. Отличное приспособление для работы в саду, парке, на участке.
Компьютерное кресло
Это кожаное компьютерное кресло идеально для офисов. Оно мягкое, снабжено откидывающейся спинкой, удобными подлокотниками, подушечкой с вибромассажем. Подойдет кресло и для геймеров. За ним легко ухаживать. Достаточно протереть кресло моющим средством или полусухой тряпкой.
Фильтр для очистки воды Аквафор
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Цена $43
Этот фильтр в виде кувшина идеально очищает воду, так что ей не требуется кипячение. Удаляет хлор, органические соединения, тяжелые металлы, ржавчину, нефтепродукты и так далее. Фильтр полностью безопасен, работает автономно от аккумуляторной батареи.
Массажер Xiaomi
КУПИТЬ ТУТ - для шеи - для ног
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Цена $114
Ручной перкуссионный массажёр Yunmai Pro Basic мощностью 60 Вт стимулирует мышцы на глубине до 12 мм. Устройство поддерживает три режима работы: 1 800, 2 400 и 3 200 оборотов в минуту. В комплекте с устройством поставляется четыре силиконовые насадки. Они позволяют массировать крупные группы мышц, суставы, ладони, шею, позвоночник и сухожилия.
Толщиномер
Цена $38
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Профессиональный и крайне точный в своих показаниях толщиномер покрытия с измерением до 0.1 микрон. Такой толщиномер может пригодиться не только в гараже, но и в быту. Питается от простых батареек, имеет широкий и достаточно яркий дисплей.
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