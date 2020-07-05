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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: квадрокоптер HUBSAN H117S ZINO, массажер Xiaomi и другое

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Дозатор для мыла Xiaomi

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Цена $14

По праву лучший пенодел от Xiaomi. Он имеет оптимальный объем емкости, лаконичный дизайн, сенсорную кнопку включения/выключения.

  • скорость перезарядки 0,25 секунды
  • емкость объемом 350 мл
  • защита от воды IPX4
  • расстояние срабатывания: 60-90 мм
  • размер 73*98*190 мм
  • работает от батареек AAx4шт (1,5-2 года)

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Простое и дешёвое устройство для системы автоматического капельного полива. В первую очередь эта штука предназначена для домашних растений в горшках, но при желании можно и на маленькую грядку натыкать, если заказать несколько штук.

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Цена $4.60 - 16.69

Удобный складной солнцезащитный козырек для лобового стекла. Пригодится в жару, когда темный салон нагревается так, что сидеть в машине невозможно. Рекомендую всем автовладельцам.

Пистолет для пены

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Цена $11

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Пистолет для подачи монтажной пены, используется при работе на стройке, ремонте, установки окон, дверей и прочих конструкций. Сделан из пластикового сплава композита, удобная ручка с штифтом для регулировки подачи вещества. Легкая и простая конструкция. Есть место подключения баллона с пеной.

Триммер в сад

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Цена $32

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Электрический девайс для стрижки травы, кустарников, веток и прочих растений, в комплектации есть сменные насадки для придания разных форм и изменения углов резки.

Работает от батареи в 7,2 вольт. Заряжается через адаптер питания 220 вольт. Длинна лезвия 90 мм. Отличное приспособление для работы в саду, парке, на участке.

Компьютерное кресло

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Цена $89

Это кожаное компьютерное кресло идеально для офисов. Оно мягкое, снабжено откидывающейся спинкой, удобными подлокотниками, подушечкой с вибромассажем. Подойдет кресло и для геймеров. За ним легко ухаживать. Достаточно протереть кресло моющим средством или полусухой тряпкой.

Фильтр для очистки воды Аквафор

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Цена $43

Этот фильтр в виде кувшина идеально очищает воду, так что ей не требуется кипячение. Удаляет хлор, органические соединения, тяжелые металлы, ржавчину, нефтепродукты и так далее. Фильтр полностью безопасен, работает автономно от аккумуляторной батареи.

Массажер Xiaomi

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Цена $114

Ручной перкуссионный массажёр Yunmai Pro Basic мощностью 60 Вт стимулирует мышцы на глубине до 12 мм. Устройство поддерживает три режима работы: 1 800, 2 400 и 3 200 оборотов в минуту. В комплекте с устройством поставляется четыре силиконовые насадки. Они позволяют массировать крупные группы мышц, суставы, ладони, шею, позвоночник и сухожилия.

Толщиномер

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Цена $38

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Профессиональный и крайне точный в своих показаниях толщиномер покрытия с измерением до 0.1 микрон. Такой толщиномер может пригодиться не только в гараже, но и в быту. Питается от простых батареек, имеет широкий и достаточно яркий дисплей.

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