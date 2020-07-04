Наконечник

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Цена $6

Данным наконечником можно воспользоваться в любой подходящей ситуации, однако создан он специально для лука, ведь резьба наконечника создана именно для этого. Выполнен из металла, так что в дальнейшем можно будет заточить его, чтобы плотно заседал в мишень.

Мультитул

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КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - WORKPRO - Ganzo G202B

Цена $7

Такой мультитул почти не занимает места, но при этом у вас под рукой всегда будет необходимый набор инструментов. Помимо ножа, здесь есть пассатижи, разводной ключ, а также несколько отвёрток с различными шлицами. При необходимости инструмент можно прикрепить к одежде с помощью встроенной клипсы.

Крутой уровень

КУПИТЬ ТУТ - HILDA 360 - SNDWAY

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Цена $31.67 - 96.00

Лазерный уровень поможет замаскировать ошибки строителей и сделать ремонт вашей мечты. Прибор проецирует сетку из 5 линий с погрешностью в 1 мм. Работает от трёх АА-батареек.

Циркулярка

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - ЗДЕСЬ - аккумуляторная дисковая пила

Цена $59

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Электрическая циркулярная пила по дереву, имеет многофункциональное назначение по обработке поверхностей древесины и других материалов. Удобная металлическая платформа, мощность устройства 800 ватт, скорость оборотов 4100 в минуту.

Девайс для обработки дерева

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Цена $12.96 - 40.98

Деревообрабатывающий инструмент, фреза имеет мощность в 800 ватт, работает от сети переменного тока 220 вольт. Скорость вращения сверла 30 000 оборотов в минуту. Есть регулировка режимов и скорости. Предусмотрен защитный короб.

Электрический лобзик

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Цена $53

Имеются комбинированные наборы под стандартную батарею, например, с сабельной пилой или осцилляторкой.

можно применять практически везде: дома, на даче для распила небольших пиломатериалов

здесь установлен БК-мотор

не требуется сеть 220V

Цифровой пирометр

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Цена $15

Рабочий инструмент для тех, чья деятельность связана с контролем или измерением температуры. Большое преимущество, что можно измерять показатель на расстоянии. Диапазон измеряемой температуры у этого устройства в максимальной комплектации составляет -50 до 800 градусов цельсия.

Кожух для перфоратора

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Цена $2.96

Данный кожух будет собирать практически всю пыль, которая будет выделяться во время сверления и бурения. Резинка выполнена из качественного материала, который не рассохнется через несколько недель.

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