Заплатки для москитных сеток

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Цена $2.99

Очень часто сетки на окнах рвутся и появляются небольшие дырочки, через которые могут спокойно залетать комары, мухи и другие насекомые. В Китае можно найти и купить всё, даже такую мелочь, как заплатки для сеток.

Электросамокат Kugoo S3

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КУПИТЬ ТУТ или ТУТ - Xiaomi Mijia - Аналог Xiaomi MiJia M365 - HIPER Stark DX650

Цена $232

Это экологичный мобильный транспорт для детей и взрослых с нагрузкой на раму до 100 кг. Регулируемый руль и сиденье. Есть светодиодная фара и стоп сигналы.

Работает от аккумулятора, пробег на одном заряде до 30 км. Мощность 350 ватт. Максимальная скорость 35 км/ч. Заряжается в течении 4 часов.

Активация Windows 10 Pro

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КУПИТЬ ТУТ - Microsoft office 365

Цена $8

Пиратские версии не гарантируют надёжности и запрещены законом, а от производителя система стоит дорого. Это отличный вариант, который стоит не дорого и можно не переживать за нюансы.

Умный термометр-гигрометр c Xiaomi Mijia 2

КУПИТЬ ТУТ - 3шт.

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Цена $5

Это вторая версия популярного термометра-гигрометра.

Bluetooth 4.2 BLE, поддержка подключения к умному дому Xiaomi

погрешность измерения температуры 0.1°С, влажности 1%

питание от 1хCR2032

Проекционный дисплей для автомобиля

КУПИТЬ ТУТ - Дешевый

Цена $46

На нем отображается вся необходимая информация: скорость, обороты, расход и т.д. Настройки можно регулировать. С таким дисплеем вы будете чувствовать себя на дороге более комфортно и уверенно.

Компрессор для шин

КУПИТЬ ТУТ - Baseus - Xiaomi

Цена $24

Нужная штука, которая выручит на дороге, если сдулось колесо, а также поможет накачать резиновую лодку, матрас или мяч. Этот компактный компрессор мощностью 150 ватт с питанием от прикуривателя и встроенным манометром способен поднять давление в шинах до 7 бар.

Офигенная колонка Cowin 6110

КУПИТЬ ТУТ - DOSS - SoundCore 2 - Anker Soundcore Motion + и Xiaomi Mijia - JBL Charge 4 - Другие колонки JBL

Цена $28

Беспроводная аудио колонка, с прочным металлическим корпусом, работает через bluetooth гарнитуру до 10 метров. Качественный стерео звук в диапазоне до 20 000 герц. Автономное питание от аккумулятора на 2200mah, до 18 часов воспроизведения.

Камера видеонаблюдения Xiaomi YI

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КУПИТЬ ТУТ - YI Dome - YI Dome X - Уличная - YI Outdoor

Цена $24

Пишет в HD (720p) качестве, на micro SD карту, либо на смартфон. Подключается через USB кабель, который можно подсоединить даже к повербанку. Есть также микрофон, поэтому человек по ту сторону тоже может с вами разговаривать.

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