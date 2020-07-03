Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: камера видеонаблюдения Xiaomi YI, электросамокат Xiaomi и другое
Заплатки для москитных сеток
Цена $2.99
Очень часто сетки на окнах рвутся и появляются небольшие дырочки, через которые могут спокойно залетать комары, мухи и другие насекомые. В Китае можно найти и купить всё, даже такую мелочь, как заплатки для сеток.
Электросамокат Kugoo S3
реклама
КУПИТЬ ТУТ или ТУТ - Xiaomi Mijia - Аналог Xiaomi MiJia M365 - HIPER Stark DX650
Цена $232
Это экологичный мобильный транспорт для детей и взрослых с нагрузкой на раму до 100 кг. Регулируемый руль и сиденье. Есть светодиодная фара и стоп сигналы.
Работает от аккумулятора, пробег на одном заряде до 30 км. Мощность 350 ватт. Максимальная скорость 35 км/ч. Заряжается в течении 4 часов.
Активация Windows 10 Pro
КУПИТЬ ТУТ - Microsoft office 365
Цена $8
Пиратские версии не гарантируют надёжности и запрещены законом, а от производителя система стоит дорого. Это отличный вариант, который стоит не дорого и можно не переживать за нюансы.
Умный термометр-гигрометр c Xiaomi Mijia 2
реклама
Цена $5
Это вторая версия популярного термометра-гигрометра.
- Bluetooth 4.2 BLE, поддержка подключения к умному дому Xiaomi
- погрешность измерения температуры 0.1°С, влажности 1%
- питание от 1хCR2032
Проекционный дисплей для автомобиля
Цена $46
На нем отображается вся необходимая информация: скорость, обороты, расход и т.д. Настройки можно регулировать. С таким дисплеем вы будете чувствовать себя на дороге более комфортно и уверенно.
Компрессор для шин
КУПИТЬ ТУТ - Baseus - Xiaomi
Цена $24
Нужная штука, которая выручит на дороге, если сдулось колесо, а также поможет накачать резиновую лодку, матрас или мяч. Этот компактный компрессор мощностью 150 ватт с питанием от прикуривателя и встроенным манометром способен поднять давление в шинах до 7 бар.
Офигенная колонка Cowin 6110
КУПИТЬ ТУТ - DOSS - SoundCore 2 - Anker Soundcore Motion + и Xiaomi Mijia - JBL Charge 4 - Другие колонки JBL
Цена $28
Беспроводная аудио колонка, с прочным металлическим корпусом, работает через bluetooth гарнитуру до 10 метров. Качественный стерео звук в диапазоне до 20 000 герц. Автономное питание от аккумулятора на 2200mah, до 18 часов воспроизведения.
Камера видеонаблюдения Xiaomi YI
реклама
КУПИТЬ ТУТ - YI Dome - YI Dome X - Уличная - YI Outdoor
Цена $24
Пишет в HD (720p) качестве, на micro SD карту, либо на смартфон. Подключается через USB кабель, который можно подсоединить даже к повербанку. Есть также микрофон, поэтому человек по ту сторону тоже может с вами разговаривать.
Еще больше интересных товаров найдете в Telegram канале - https://t.me/aliworkman
реклама
и группе вконтакте - https://vk.com/workman1
Подпишитесь на рассылку купонов и промокодов в вк.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила