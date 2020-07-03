Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: камера видеонаблюдения Xiaomi YI, электросамокат Xiaomi и другое

для раздела Блоги
+
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3690р !
Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р.
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti

Заплатки для москитных сеток

КУПИТЬ ТУТ

Цена $2.99

Очень часто сетки на окнах рвутся и появляются небольшие дырочки, через которые могут спокойно залетать комары, мухи и другие насекомые. В Китае можно найти и купить всё, даже такую мелочь, как заплатки для сеток.

Электросамокат Kugoo S3

реклама

КУПИТЬ ТУТ или ТУТ - Xiaomi MijiaАналог Xiaomi MiJia M365 - HIPER Stark DX650

Цена $232

Это экологичный мобильный транспорт для детей и взрослых с нагрузкой на раму до 100 кг. Регулируемый руль и сиденье. Есть светодиодная фара и стоп сигналы.

Работает от аккумулятора, пробег на одном заряде до 30 км. Мощность 350 ватт. Максимальная скорость 35 км/ч. Заряжается в течении 4 часов.

Активация Windows 10 Pro

анонсы и реклама
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков
Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.
<b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

КУПИТЬ ТУТ - Microsoft office 365

Цена $8

Пиратские версии не гарантируют надёжности и запрещены законом, а от производителя система стоит дорого. Это отличный вариант, который стоит не дорого и можно не переживать за нюансы.

Умный термометр-гигрометр c Xiaomi Mijia 2

КУПИТЬ ТУТ - 3шт.

реклама

Цена $5

Это вторая версия популярного термометра-гигрометра.

  • Bluetooth 4.2 BLE, поддержка подключения к умному дому Xiaomi
  • погрешность измерения температуры 0.1°С, влажности 1%
  • питание от 1хCR2032

Проекционный дисплей для автомобиля

КУПИТЬ ТУТ - Дешевый

Цена $46

На нем отображается вся необходимая информация: скорость, обороты, расход и т.д. Настройки можно регулировать. С таким дисплеем вы будете чувствовать себя на дороге более комфортно и уверенно.

Компрессор для шин

КУПИТЬ ТУТ - Baseus - Xiaomi

Цена $24

Нужная штука, которая выручит на дороге, если сдулось колесо, а также поможет накачать резиновую лодку, матрас или мяч. Этот компактный компрессор мощностью 150 ватт с питанием от прикуривателя и встроенным манометром способен поднять давление в шинах до 7 бар.

Офигенная колонка Cowin 6110

КУПИТЬ ТУТDOSS - SoundCore 2 - Anker Soundcore Motion + и Xiaomi Mijia - JBL Charge 4 - Другие колонки JBL

Цена $28

Беспроводная аудио колонка, с прочным металлическим корпусом, работает через bluetooth гарнитуру до 10 метров. Качественный стерео звук в диапазоне до 20 000 герц. Автономное питание от аккумулятора на 2200mah, до 18 часов воспроизведения.

Камера видеонаблюдения Xiaomi YI

реклама



КУПИТЬ ТУТ - YI Dome - YI Dome XУличная - YI Outdoor 

Цена $24

Пишет в HD (720p) качестве, на micro SD карту, либо на смартфон. Подключается через USB кабель, который можно подсоединить даже к повербанку. Есть также микрофон, поэтому человек по ту сторону тоже может с вами разговаривать. 

Еще больше интересных товаров найдете в Telegram канале - https://t.me/aliworkman

реклама

и группе вконтакте - https://vk.com/workman1

Подпишитесь на рассылку купонов и промокодов в вк.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс гаджеты электроника товары из китая полезные товары технологии техника подборки находки дешевые товары
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z490 Tomahawk
8
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 в связке с процессором Core i5-9600KF
18
The Last of Us: Part II — рецензия
75
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 590
24
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt Z490-Creator 10G
25
Битва процессоров: Core i3-9350КF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
22
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Menace Saturn FRGB
9
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – июнь 2020
16
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550 Tomahawk
38
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2020
14

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21 июня 2020 34
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
23 июня 2020 27
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
26 июня 2020 31
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
25 июня 2020 76
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550 Tomahawk
29 июня 2020 38
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр - июнь 2020
22 июня 2020 55

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

CD Projekt RED объявила, что Cyberpunk 2077 не будет работать на Windows 7 и Windows 8
77
Xiaomi назвала 18 смартфонов, которые следующими получат стабильную прошивку MIUI 12
42
Видеокарты NVIDIA RTX обеспечивают более 60 FPS в разрешении 4K и более 100 FPS при 1440p с DLSS 2.0
94
Флагманская видеокарта GeForce RTX 3080 Ti не получит современный 7-нм техпроцесс и может показать низкую производительность
17
Xiaomi отложила выпуск стабильной глобальной прошивки MIUI 12 для двух популярных смартфонов
5
Названы лучшие материнские платы для процессоров Ryzen 3000 в 2020 году по версии Hardwaretimes
35
Опубликованы фотографии NVIDIA RTX 3080 Ti от ASUS
74
В Twitter появился поддельный трейлер GTA 6 и вызвал неодобрение фанатов
3
Epic Games Store отказалась от бесплатной раздачи культового мультиплеерного РПГ с уникальным игровым миром
8
19 смартфонов Xiaomi получат стабильную версию MIUI 12 в рамках третьей волны обновлений
+
AMD Ryzen 5 3600 остаётся безоговорочным лидером продаж MindFactory по итогам июня
52
Xiaomi Redmi Note 9S рекордно подешевел – цена упала на 120 долларов
3
iPhone 11 рекордно подешевел в России – официальная цена самого продаваемого смартфона 2020 года снижена до 10 июля
4
Цена Xiaomi Redmi Note 9 Pro упала на 105 долларов на AliExpress – Snapdragon 720G, NFC, 64-Мп камера и аккумулятор на 5020 мАч
+
Intel готовит ещё один 10-ядерный процессор Core i9-10910
15
Производительность CS GO и Dota 2 на Linux оказалась выше чем на Windows 10
34
Новый фанатский трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 продемонстрировал продвинутые технологии движка Unreal Engine 4
8
Xiaomi сообщила подробности второй, третьей и четвёртой волны обновления MIUI 12 – в списке 30 популярных смартфонов 2018-2020-х годов
4
Уникальный эмулятор старушки Dendy 3dSen трансформирует привычную 8-битную графику в полноценное 3D
16
В сеть утекла дата продаж всех гаджетов для PlayStation 5 и, возможно, самой консоли
3

Популярные статьи

Мое мнение - критика Intel и архитектуры Comet Lake от (не)фаната AMD
172
Как эффективно снизить температуру процессора, зоны VRM и видеокарты даже в плохом корпусе и без дорогого охлаждения
70
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 590
24
Нестандартные решения распространенных проблем с компьютером - реальный опыт из практики обслуживания ПК
63
The Last of Us: Part II — рецензия
75
Семь самых продаваемых процессоров июля 2020 года по статистике магазина Регард
59
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 в связке с процессором Core i5-9600KF
18
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z490 Tomahawk
8

Сейчас обсуждают

Pa4an
17:49
аид это искуственный интелект, который запрограмирован уничтожить все живое, это главный злодей управляющий всеми роботами
Похоже, PC-релиз Horizon Zero Dawn состоится уже в ближайшее время
warmuza
17:48
Похоже, PC-релиз Horizon Zero Dawn состоится уже в ближайшее время
Pa4an
17:45
копьем убивает АИДА - искуственный интелект и тот отсылает программу деактивации всем роботам PS не благодарите, прошел на PS4 pro
Похоже, PC-релиз Horizon Zero Dawn состоится уже в ближайшее время
owzod
17:38
битва инвалидов.) в экселе.
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 в связке с процессором Core i5-9600KF
BladeRunner2077
17:37
Чем Про версия от обычной отличается?
Появились цены гибридных процессоров AMD Renoir 4000G — до 30000 рублей за 8-ядерную модель
BladeRunner2077
17:37
чем Про версия от обычной отличается?
Появились цены гибридных процессоров AMD Renoir 4000G — до 30000 рублей за 8-ядерную модель
d1shd
17:35
из новости узнал, что у моей 5700 тдп 225 ватт
Битва AMD Radeon RX 5700 против NVIDIA RTX 2060 по версии Hardwaretimes
Зю
17:34
Не скоро. Конкуренция от Интела накрылась медным тазом вместе с его 10нм. Следующий чипсет тоже обещают под 14нм+++
AMD Ryzen 5 3600 остаётся безоговорочным лидером продаж MindFactory по итогам июня
Юра Репченко
17:32
Там дешевле особо ничего нет. Только полный шлак.
Появились цены гибридных процессоров AMD Renoir 4000G — до 30000 рублей за 8-ядерную модель
Зю
17:32
2600 в два раза дешевле Очень удивлён, что он так далеко от топа.
AMD Ryzen 5 3600 остаётся безоговорочным лидером продаж MindFactory по итогам июня
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем