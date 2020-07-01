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Мини gps трекер

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Цена $17

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Каждый водитель переживает о сохранности своего авто. Поэтому мы ставим сигнализацию и различные противоугонки. Этот GPS-трекер тоже можно отнести к противоугонному средству и средству контроля за месторасположением автомобиля.

Автомойка Xiaomi

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Цена $32

Данный пистолет для мытья машины поставляется в комплекте со шлангом, который от напора воды увеличивается в 3 раза! Есть возможность выбора режима работы, а еще к нему можно подключить резервуар с моющим средством, тем самым упростит нанесение пены за кузов авто.

Массажёр

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КУПИТЬ ТУТ - для шеи

Цена $70

Массажёр с подогревом для стоп. Поддерживает четыре режима работы, позволяет настраивать уровень интенсивности вибраций, а также устанавливать таймер до 30 минут. Нагрев активируется отдельной кнопкой.

Автомобильный холодильник

КУПИТЬ ТУТ - Дешевый

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Цена $248

Спасет вас в дальних поездках, можно им еще и управлять пультом дистанционного управления. Работает от аккумулятора, без подключения к сети хватает на 8 часов работ. С легкостью войдет в любой багажник автомобиля. Такая модель имеет встроенный чип памяти, ЖК дисплей и сенсорный экран.

Увлажнитель воздуха Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ - mijia 319

Цена $25

Компактный клон девайса от Dyson, конкретно — их безлопастных вентиляторов для охлаждения. Обеспечивает мощность напольных моделей, но при полном отсутствии шума.

Пылесос в авто 70mai

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Цена $42

Портативный мини пылесос для уборки дома, в салоне авто,, можно работать в труднодоступных местах благодаря различным насадкам. Сила всасывания 5000па, работает от батареи на 3000mah, зарядное устройство в 7,2 вольт в комплекте.

Трещотка телескопическая

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Цена $7

Выполнена с храповым механизмом с так называемым мелким зубом, плюс быстро съем. Интерес вызывает телескопическая рукоять которая позволяет значительно увеличить рычаг с фиксированными положениями. Например у маленького ключа размеры в диапазоне от 165 до 217 миллиметров, а у большого от 295 до 440 мм.

Насос для замены масла

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Цена $18





Насос для замены масла в двигателе это ещё одна интересная вещь для автолюбителей, особенно для тех , кто любит самостоятельно покопаться в своей машине, но не имеет собственного гаража с ямой или подъёмником.

Шуруповерт LOMVUM

КУПИТЬ ТУТ - WOSAI - 20 В - 12 В

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Цена $20

Работает от литиевого аккумулятора от 12 до 25 вольт на выбор, Имеет трехуровневый индикатор заряда, подсветку, магнитный держатель для шурупов (либо сверл) и металлическое основание.

Портативная горелка

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Цена $41

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Компактная бензиновая горелка будет отличным решением для походов, поездок на природу, подогрева еды или приготовления пищи. Данная горелка примечательна в первую очередь своими размерами, емкостью бака и стабильной работой. Работает на бензине, температура более чем достаточна для стандартных задач перечисленных выше.

Нож "черный волк"

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Цена $9

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Длина чуть более 20 см, он складной на фото очень хорошо видно как выглядит, рукоятка ребристая в руке сидит надёжно, а ещё есть прищепка сбоку, чтобы прикрепить его на ремень. Открывается по нажатию кнопки, быстро и легко.

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