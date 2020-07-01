Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: автомойка Xiaomi, автомобильный холодильник и другое
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Мини gps трекер
Цена $17
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Каждый водитель переживает о сохранности своего авто. Поэтому мы ставим сигнализацию и различные противоугонки. Этот GPS-трекер тоже можно отнести к противоугонному средству и средству контроля за месторасположением автомобиля.
Автомойка Xiaomi
Цена $32
Данный пистолет для мытья машины поставляется в комплекте со шлангом, который от напора воды увеличивается в 3 раза! Есть возможность выбора режима работы, а еще к нему можно подключить резервуар с моющим средством, тем самым упростит нанесение пены за кузов авто.
Массажёр
Цена $70
Массажёр с подогревом для стоп. Поддерживает четыре режима работы, позволяет настраивать уровень интенсивности вибраций, а также устанавливать таймер до 30 минут. Нагрев активируется отдельной кнопкой.
Автомобильный холодильник
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Цена $248
Спасет вас в дальних поездках, можно им еще и управлять пультом дистанционного управления. Работает от аккумулятора, без подключения к сети хватает на 8 часов работ. С легкостью войдет в любой багажник автомобиля. Такая модель имеет встроенный чип памяти, ЖК дисплей и сенсорный экран.
Увлажнитель воздуха Xiaomi
Цена $25
Компактный клон девайса от Dyson, конкретно — их безлопастных вентиляторов для охлаждения. Обеспечивает мощность напольных моделей, но при полном отсутствии шума.
Пылесос в авто 70mai
Цена $42
Портативный мини пылесос для уборки дома, в салоне авто,, можно работать в труднодоступных местах благодаря различным насадкам. Сила всасывания 5000па, работает от батареи на 3000mah, зарядное устройство в 7,2 вольт в комплекте.
Трещотка телескопическая
Цена $7
Выполнена с храповым механизмом с так называемым мелким зубом, плюс быстро съем. Интерес вызывает телескопическая рукоять которая позволяет значительно увеличить рычаг с фиксированными положениями. Например у маленького ключа размеры в диапазоне от 165 до 217 миллиметров, а у большого от 295 до 440 мм.
Насос для замены масла
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Цена $18
Насос для замены масла в двигателе это ещё одна интересная вещь для автолюбителей, особенно для тех , кто любит самостоятельно покопаться в своей машине, но не имеет собственного гаража с ямой или подъёмником.
Шуруповерт LOMVUM
КУПИТЬ ТУТ - WOSAI - 20 В - 12 В
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Цена $20
Работает от литиевого аккумулятора от 12 до 25 вольт на выбор, Имеет трехуровневый индикатор заряда, подсветку, магнитный держатель для шурупов (либо сверл) и металлическое основание.
Портативная горелка
Цена $41
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Компактная бензиновая горелка будет отличным решением для походов, поездок на природу, подогрева еды или приготовления пищи. Данная горелка примечательна в первую очередь своими размерами, емкостью бака и стабильной работой. Работает на бензине, температура более чем достаточна для стандартных задач перечисленных выше.
Нож "черный волк"
Цена $9
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Длина чуть более 20 см, он складной на фото очень хорошо видно как выглядит, рукоятка ребристая в руке сидит надёжно, а ещё есть прищепка сбоку, чтобы прикрепить его на ремень. Открывается по нажатию кнопки, быстро и легко.
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