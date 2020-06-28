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Декомпрессионная игрушка

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Цена $20

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Мощный шуруповерт WOSAI

Нечем занять руки, но считаешь, что спинер – детское развлечение? Вот оно, решение! Маленькая стальная игрушка поможет развлечься. Пока мелкая моторика рук становится лучше, голова свободная, чтобы размышлять. Ничего не мешает думать! Разве не замечательная штука?

КУПИТЬ ТУТ - 20 В - 12 В

Цена $30

Функциональный шуруповёрт отличается небольшим весом и удобной прорезиненной ручкой. На корпусе находится цветовой индикатор, показывающий уровень заряда аккумулятора. Можно выбрать на 12, 16 и на 20 вольт. Подойдет для любых работ, так как мощности точно хватит.

Водонагреватель на кран

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Цена $20

Интересный гибрид кухонного смесителя и проточного водонагревателя мощностью 3 киловатта. Есть вариант с дублированной лейкой для большой кухни.

Велофонарь

КУПИТЬ ТУТ - ROCKBROS

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Цена $34

Не боится пыли, песка и влаги, сохраняя работоспособность даже под проливным дождем. Мощность светового потока составляет внушительные 2400 люмен. Угол свечения достигает 150 градусов, освещая дорогу на расстоянии до 300 метров

Беспроводные наушники с шумоподавлением

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi QCY M10 - Baseus WM01 - EDIFIER TWS200 - UGREEN aptx

Цена $15

Неплохие беспроводные наушники с функцией шумоподавления. Они могут работать на одном заряде чуть больше 4-х часов. Есть функция переключения песен вперёд и назад. Заряжаются как обычно - от кейса. Вещь вполне годная и отлично подойдёт как для повседневного прослушивания музыки, так и для занятий спортом.

Светодиодная лампа Baseus

КУПИТЬ ТУТ - YAGE - Xiaomi

Цена $28

Светильник с креплением‑зажимом для монитора подсоединяется к источнику питания через USB и подсвечивает экран и клавиатуру. Поддерживает три режима работы с разной температурой света, яркость и угол освещения можно регулировать.

Измерительная лента 3 в 1 с лазерным дальномером

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Цена $10



Цифровая измерительная лента с тремя режимами работы пригодится в быту. Функционирует как дальномер, замеряя лазерным лучом на расстоянии примерно до метра, есть режим рулона и режим шнура. Есть экран для отображения информации.

Шлифовальные барабаны

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Цена $20

Барабаны предназначенные для шлифовки различных поверхностей при помощи наждачной бумаги. Рабочая поверхность барабана покрыта резиной для создания большей силы трения и чтобы исключить проскальзывания барабана по шлифовальной бумаге.

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