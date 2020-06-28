Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Мощный шуруповерт WOSAI, светодиодная лампа Baseus и другое
Перед тем, как приступить к покупкам, возьмите купон на 16,80/140$.
Декомпрессионная игрушка
Цена $20
рекламаНечем занять руки, но считаешь, что спинер – детское развлечение? Вот оно, решение! Маленькая стальная игрушка поможет развлечься. Пока мелкая моторика рук становится лучше, голова свободная, чтобы размышлять. Ничего не мешает думать! Разве не замечательная штука?
Мощный шуруповерт WOSAI
Цена $30
Функциональный шуруповёрт отличается небольшим весом и удобной прорезиненной ручкой. На корпусе находится цветовой индикатор, показывающий уровень заряда аккумулятора. Можно выбрать на 12, 16 и на 20 вольт. Подойдет для любых работ, так как мощности точно хватит.
Водонагреватель на кран
Цена $20
Интересный гибрид кухонного смесителя и проточного водонагревателя мощностью 3 киловатта. Есть вариант с дублированной лейкой для большой кухни.
Велофонарь
рекламаЦена $34
Не боится пыли, песка и влаги, сохраняя работоспособность даже под проливным дождем. Мощность светового потока составляет внушительные 2400 люмен. Угол свечения достигает 150 градусов, освещая дорогу на расстоянии до 300 метров
Беспроводные наушники с шумоподавлением
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi QCY M10 - Baseus WM01 - EDIFIER TWS200 - UGREEN aptx
Цена $15
Неплохие беспроводные наушники с функцией шумоподавления. Они могут работать на одном заряде чуть больше 4-х часов. Есть функция переключения песен вперёд и назад. Заряжаются как обычно - от кейса. Вещь вполне годная и отлично подойдёт как для повседневного прослушивания музыки, так и для занятий спортом.
Светодиодная лампа Baseus
КУПИТЬ ТУТ - YAGE - Xiaomi
Цена $28
Светильник с креплением‑зажимом для монитора подсоединяется к источнику питания через USB и подсвечивает экран и клавиатуру. Поддерживает три режима работы с разной температурой света, яркость и угол освещения можно регулировать.
Измерительная лента 3 в 1 с лазерным дальномером
Цифровая измерительная лента с тремя режимами работы пригодится в быту. Функционирует как дальномер, замеряя лазерным лучом на расстоянии примерно до метра, есть режим рулона и режим шнура. Есть экран для отображения информации.
Шлифовальные барабаны
реклама
Цена $20
Барабаны предназначенные для шлифовки различных поверхностей при помощи наждачной бумаги. Рабочая поверхность барабана покрыта резиной для создания большей силы трения и чтобы исключить проскальзывания барабана по шлифовальной бумаге.
Подпишитесь на Telegram канал, там полезные товары появляются чаще - https://t.me/aliworkman
и группу вконтакте - https://vk.com/workman1
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила