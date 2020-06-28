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Горелка

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Цена $14

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Термометр-гигрометр Xiaomi Mijia Bluetooth 2

Газовая горелка с мощностью до 11 000 ватт. Имеет металлическую нержавеющую конструкцию, ветрозащищенный механизм, устройство для подключения газового баллона, есть регулятор давления и подачи газа. Отличное средство для выездов на природу, подойдет для готовки еды и отапливании помещения.

КУПИТЬ ТУТ - 3шт

Цена $3.99

Обновленная версия популярного термометра-гигрометра. Прибор способен отображать температуру воздуха и влажность в помещение. Может работать с системой умного дома.

Ручной пылесос

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Цена $93



Интересная модель ручного пылесоса с подсветкой с хорошей мощностью. Конструкция разборная и легко моется. Работает от встроенного аккумулятора. Есть несколько режимов. В комплекте идут дополнительные насадки. Рекомендую к покупке!

Точилка Xiaomi

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Цена $8

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Новая версия точилки для ножей от Xiaomi. Снизу есть мощная присоска которая фиксируется поворотом кольца на корпусе. Имеется три встроенных камня различной зернистости для постепенного доведения лезвия до бритвенной остроты.

Двусторонняя сковорода

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Цена $42

А это классная и практичная сковорода от Китайской компании YIWUMART. Ее диаметр - 28 сантиметров. Сковородка изготовлена из качественного алюминиевого сплава. Она имеет антипригарное покрытие. Подходит абсолютно для всех типов плит. Цвет корпуса - красный.

Амортизирующие стельки Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi FREETIE EVA - ТУТ

Цена $3.79

Просто мегаудобные стельки с эффектом памяти. Тем кто проводит целый день на ногах обязательно пригодится. форма стельки разработана для спортивной обуви, но возможно подойдет и в обычные туфли.

Антивор-рюкзак Tigernu

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Цена $29

Один из наиболее популярных китайских рюкзаков, хорошо известный всем. Вмещает 15-дюймовый ноутбук, планшет, необходимые для них аксессуары и полный набор для коротких перемещений на день. Есть TSA-замок.

Массажер

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Цена $21

Электромассажер имеет очень удобную U-образную форму, благодаря чему его можно легко и удобно размещать на плечах и шее. Внутри него встроены специальные массажные ролики. Он помогает размять уставшие мышцы при поездке в автомобиле или дома.

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