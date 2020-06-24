Экстрактор подшипников

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Цена $17

Инструмент сделан из высокопрочного материала, да и внешне выглядит весьма надежно. Решил лично попользоваться им — все нормально, никаких замечаний нет. Продажи шли неплохо, в основном покупали автомеханики.

Робот-пылесос Xiaomi

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Цена $188

Новая версия робот пылесоса с влажной уборкой. Пылесос оснащен более лучшими датчиками обнаружения препятствий по сравнению с его предшественником. Так же увеличили мощность всасывания.

модель STYTJ01ZHM

мощность 2500Па

объём пылесборника 600мл, контейнера для воды 200мл

управление через Mi Home

90 мин работы на одном заряде

Электрическая бритва

КУПИТЬ ТУТ - Другая

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Цена $20

Электрическая водонепроницаемая бритва Surker из нержавеющей стали с тройной плавающей головкой для комфортного бритья без раздражения кожи. Встроенный аккумулятор емкостью 800mah позволяет ей работать до 1.5 часа. Это отличный выбор для любого мужчины!

Наружная IP-камера YI IoT

КУПИТЬ ТУТ - YI 1080p Home - Xiaomi Xiaofang Dafang - Охранная система

Цена $24



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Фонарь для кемпинга

Качество у камеры 1080p, само собой имеется ночное виденье. Защита от воды и пыли по стандарту IP65. Камера поддерживает управление через приложение и двухсторонние звонки с водонепроницаемым микрофоном. А в комплекте есть зарядное устройство и инструменты для установки.

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Цена $19

Водонепроницаемый кемпинговый фонарь с высокой мощностью. Максимальная яркость свечения составляет 500 люмен, а максимальная дальность 30 метров. Для удобного сфокусированния света доступно 9 режимов. Фонарь можно использовать в качестве повербанка и подзаряжать ваши гаджеты.

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