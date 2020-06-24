Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: робот-пылесос Xiaomi Mijia G1, наружная IP-камера YI IoT и другое
Экстрактор подшипников
Цена $17
Инструмент сделан из высокопрочного материала, да и внешне выглядит весьма надежно. Решил лично попользоваться им — все нормально, никаких замечаний нет. Продажи шли неплохо, в основном покупали автомеханики.
Робот-пылесос Xiaomi
Цена $188
Новая версия робот пылесоса с влажной уборкой. Пылесос оснащен более лучшими датчиками обнаружения препятствий по сравнению с его предшественником. Так же увеличили мощность всасывания.
- модель STYTJ01ZHM
- мощность 2500Па
- объём пылесборника 600мл, контейнера для воды 200мл
- управление через Mi Home
- 90 мин работы на одном заряде
Электрическая бритва
рекламаЦена $20
Электрическая водонепроницаемая бритва Surker из нержавеющей стали с тройной плавающей головкой для комфортного бритья без раздражения кожи. Встроенный аккумулятор емкостью 800mah позволяет ей работать до 1.5 часа. Это отличный выбор для любого мужчины!
Наружная IP-камера YI IoT
КУПИТЬ ТУТ - YI 1080p Home - Xiaomi Xiaofang Dafang - Охранная система
рекламаКачество у камеры 1080p, само собой имеется ночное виденье. Защита от воды и пыли по стандарту IP65. Камера поддерживает управление через приложение и двухсторонние звонки с водонепроницаемым микрофоном. А в комплекте есть зарядное устройство и инструменты для установки.
Фонарь для кемпинга
Цена $19
Водонепроницаемый кемпинговый фонарь с высокой мощностью. Максимальная яркость свечения составляет 500 люмен, а максимальная дальность 30 метров. Для удобного сфокусированния света доступно 9 режимов. Фонарь можно использовать в качестве повербанка и подзаряжать ваши гаджеты.
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