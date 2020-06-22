Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: заточной станок Hilda, шуруповерт Wosai и другое
Цветомузыка в авто
Цена $1.32
Прикупил я себе эту приблуду, чисто ради интереса поставлю в машину, посмотрю как мигает. Понравится - оставлю в машине, а если нет - отдам детям. На другом конце имеется сенсорная кнопка, которой можно переключать цвет светодиодов, это наверное на случай если нет музыки.
Мощный шуруповерт Wosai
Цена $24 по промокоду 618WOSAI
Безударная дрель-шуруповерт, есть лампа точечной подсветки, электронная регулировка частоты вращения, блокировка кнопки включения. В комплекте два аккумулятора и кейс.
Заточной станок Hilda
рекламаЦена $29
Электрический станок Hilda для заточки свёрл, ножей, ножниц и лезвий. Для закрепления на верстаке в основании сделано 4 отверстия. Есть регулировка угла заточки и подсказки для каждого инструмента. Также можно приобрести абразивные круги про запас.
Набор автоинструментов Workpro
КУПИТЬ ТУТ или Другой
Цена $19.98 - 144.41
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Стильный набор инструментов от суббренда Xiaomi DUKA с качественными материалами. Коробка также имеет стильный вид, можно взять на подарок.
- Ручка из кованного алюминиевого сплава 6063 с легированной сталью 5030
- Биты из хромированной молибденовой легированной стали S2
- 5 видов отверток, 24 шт количество бит
- Кейс для хранения
Флешка с биометрией
Цена $26
Флешка с надёжной защитой. Она работает от отпечатка пальцев. Такая защита позволяет хранить на флешке самую ценную инфу. Конечно для многих это может показаться балушкой, но механизм рабочий. Биометрию давно применяют вокруг - на телефонах, замках, а теперь вот и на флешке. Есть разные объёмы накопителя, от 16 до 128 гигов.
Мужские шорты
Цена $16
Мужские хлопковые шорты на средней посадке и с необычными потертостями. Они отлично подойдут на лето для повседневной носки. К заказу доступны в трех цветах и размерах 28-40.
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