Цветомузыка в авто

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Цена $1.32

Прикупил я себе эту приблуду, чисто ради интереса поставлю в машину, посмотрю как мигает. Понравится - оставлю в машине, а если нет - отдам детям. На другом конце имеется сенсорная кнопка, которой можно переключать цвет светодиодов, это наверное на случай если нет музыки.

Мощный шуруповерт Wosai

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Цена $24 по промокоду 618WOSAI

Безударная дрель-шуруповерт, есть лампа точечной подсветки, электронная регулировка частоты вращения, блокировка кнопки включения. В комплекте два аккумулятора и кейс.

Заточной станок Hilda

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Цена $29

Электрический станок Hilda для заточки свёрл, ножей, ножниц и лезвий. Для закрепления на верстаке в основании сделано 4 отверстия. Есть регулировка угла заточки и подсказки для каждого инструмента. Также можно приобрести абразивные круги про запас.

Набор автоинструментов Workpro

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Цена $19.98 - 144.41

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Стильный набор инструментов от суббренда Xiaomi DUKA с качественными материалами. Коробка также имеет стильный вид, можно взять на подарок.

Ручка из кованного алюминиевого сплава 6063 с легированной сталью 5030

Биты из хромированной молибденовой легированной стали S2

5 видов отверток, 24 шт количество бит

Кейс для хранения

Флешка с биометрией

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Цена $26

Флешка с надёжной защитой. Она работает от отпечатка пальцев. Такая защита позволяет хранить на флешке самую ценную инфу. Конечно для многих это может показаться балушкой, но механизм рабочий. Биометрию давно применяют вокруг - на телефонах, замках, а теперь вот и на флешке. Есть разные объёмы накопителя, от 16 до 128 гигов.

Мужские шорты

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Цена $16

Мужские хлопковые шорты на средней посадке и с необычными потертостями. Они отлично подойдут на лето для повседневной носки. К заказу доступны в трех цветах и размерах 28-40.

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