Насадка на глушитель авто

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Цена $4

Насадка на глушитель устанавливается с целью улучшения внешнего вида автомобиля. После установки подобного приспособления внешний вид глушителя разительно меняется.

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Пусковое портативное устройство

В случае правильно подобранной насадки, гармонично сочетающейся с экстерьером транспортного средства, создается впечатление применения на автомобиле дорогостоящей тюнингованной системы отвода выхлопных газов.

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Цена $41

В нейлоновом чехле к вам приезжает набор для непредвиденных ситуаций, связанных с электричеством.

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Парковочная визитка Xiaomi

Есть клеммы для автомобильного аккумулятора, а также провод, чтобы запустить его через прикуриватель. Провода для зарядки гаджетов с различными разъемами, чтобы точно ваш смартфон подошел, можно подзарядить любую технику.

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Цена $4

Данный вариант парковочной визитки от Сяоми хорош тем, что цифры в нем флуоресцентные - разглядеть их в темное время суток труда не составит. Визитка фиксируется на торпедо, есть возможность одним движением скрыть цифры за шторкой.

Эспандер

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Цена $4

Это небольшой кистевой экспандер, который поможет накачать руки и запястья. Также есть регулировка нагрузки, что очень удобно. Экспандер покупали очень хорошо, так что я доволен результатами продаж.

Крутые наборы инструментов

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Цена $19.98 - 144.41

Очень-полезный набор, -самых необходимых ключей и приспособлений, для ремонтных работ любых механических устройств.Набор поставляется в пластиковом кейсе для хранения, заказов более 800 единиц.

Проекционный дисплей

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Цена $23

Данное устройство позволит выводить посредством проецирования всю важную информацию прямо на лобовое стекло автомобиля. Дисплей будет актуальным для многих автомобилистов. Подключение посредством OBD2, дисплей показывает скорость, сбои, расход топлива. Диагональ составляет 5,5 дюймов.

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