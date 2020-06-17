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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: мощный шуруповерт Wosai, зеркало-видеорегистратор и другое

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Мощный шуруповерт Wosai

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Зеркало-видеорегистратор

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Полезная вещь, для любого автомобиля.Зеркало с встроенным видеорегистратором надёжно крепиться к штатному зеркалу заднего вида.Имеется множество индивидуальных настроек+ камера заднего вида, также карта памяти до 128Gb.

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13:30
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Олег Анетько
13:29
в про аппаратный блок шифрования. Но т.к. ГОСТа там нет, он в России нафиг никому не упал.
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REY_B_
13:27
Смотрите тесте ноутов. - У ряженок почти те же частоты , температура и производительность, что и у десктопов, но на никаком охлаждении.
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Błąčķ_Øvēŗłøřð
13:26
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REY_B_
13:22
Нет, и не должно. - "Начальник должен знать духовные скрепы, и не должен знать дело". СССР кончил этим. Теперь это везде.
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zaithito
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zaithito
13:20
А еще Билли хочет, чтобы мы его прививочек не боялись!
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