Модуль Bluetooth

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Цена $2

Максимально бюджетный вариант приемника Bluetooth. Зачем такой нужен? Подаем питание на плату через USB, подключаем по AUX к домашней акустике / магнитоле или к чему угодно ещё, и подключаемся к плате по Bluetooth, например со смартфона.

Электрическая отвертка Wiha

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Цена $36

Работаю сисадмином и отвертка мой основной инструмент — в серверной или на блоке крышку снять, ноутбук разобрать.

Эта отвертка долго держит заряд, работает не шумно и в комплекте самые необходимые биты из хорошего и прочного металла.

Мощный шуруповерт Wosai

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Цена $25 по промокоду 618WOSAI

У настоящего хозяина дома всегда можно найти электродрель. Я свой выбор оставил на мощном шуруповерте Wosai. С ним удобно работать как в гараже, так и на улице: заряда съемного аккумулятора хватит более чем на час.

Зеркало-видеорегистратор

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Xiaomi 70mai - Jansite 12" 4G - Jansite 10"

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Цена $33

Полезная вещь, для любого автомобиля.Зеркало с встроенным видеорегистратором надёжно крепиться к штатному зеркалу заднего вида.Имеется множество индивидуальных настроек+ камера заднего вида, также карта памяти до 128Gb.

Крутой микроскоп

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Цена $87

Цифровой микроскоп с поддержкой съёмки в Full HD и 220-кратным увеличением. Снимает на карты памяти microSD до 32 ГБ. В комплекте есть пульт ДУ, дополнительно можно приобрести светодиодные лампы для подсветки.

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