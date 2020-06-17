Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: мощный шуруповерт Wosai, зеркало-видеорегистратор и другое
Модуль Bluetooth
Цена $2
Максимально бюджетный вариант приемника Bluetooth. Зачем такой нужен? Подаем питание на плату через USB, подключаем по AUX к домашней акустике / магнитоле или к чему угодно ещё, и подключаемся к плате по Bluetooth, например со смартфона.
Электрическая отвертка Wiha
Цена $36
Работаю сисадмином и отвертка мой основной инструмент — в серверной или на блоке крышку снять, ноутбук разобрать.
Эта отвертка долго держит заряд, работает не шумно и в комплекте самые необходимые биты из хорошего и прочного металла.
Мощный шуруповерт Wosai
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Цена $25 по промокоду 618WOSAI
У настоящего хозяина дома всегда можно найти электродрель. Я свой выбор оставил на мощном шуруповерте Wosai. С ним удобно работать как в гараже, так и на улице: заряда съемного аккумулятора хватит более чем на час.
Зеркало-видеорегистратор
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рекламаЦена $33
Полезная вещь, для любого автомобиля.Зеркало с встроенным видеорегистратором надёжно крепиться к штатному зеркалу заднего вида.Имеется множество индивидуальных настроек+ камера заднего вида, также карта памяти до 128Gb.
Крутой микроскоп
Цена $87
Цифровой микроскоп с поддержкой съёмки в Full HD и 220-кратным увеличением. Снимает на карты памяти microSD до 32 ГБ. В комплекте есть пульт ДУ, дополнительно можно приобрести светодиодные лампы для подсветки.
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