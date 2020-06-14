Магнитные биты

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Цена $4

Внутри конструкции расположен очень мощный (для своих размеров) магнит, который будет надежно удерживать шуруп или любой другой объект.

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Мощная колонка

Длина бит составляет от 65 до 110 миллиметров, а что касается количества, то можно заказать разный набор от 1 до 10 штук.

КУПИТЬ ТУТ - Cowin 6110 - Soundcore Flare Mini - Anker Soundcore Motion +

Цена $14

Интересный клон популярной колонки JBL, на этот раз с оригинальным креплением смартфона на верхней площадке. Не боится воды и пыли. Оснащена парой 52-миллиметровых динамиков с суммарной мощностью 10 Вт. Работает до 16 часов на одном зарядке, поддерживает microSD и USB-флешки.

Пылесос ILIFE H70

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Цена $99

Ручной беспроводной пылесос с вместительным контейнером для пыли, эргономичной съёмной ручкой и встроенным аккумулятором, которого хватает на 40 минут беспрерывной работы. На щётке пылесоса находится подсветка, чтобы во время уборки вы не пропустили ни волоска под диваном.

Эргономичные стельки Xiaomi

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Цена $3

Мягкие стельки с говорящим названием Memory Pad. Они подстраиваются под конкретного человека, запоминая форму его ступней. Через несколько дней стельки полностью адаптируются под ступни и начинают оказывать снимающий боль эффект.

Умный дверной замок

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Цена $180

Умный дверной замок можно легко открыть с помощью отпечатка пальца, а также он поддерживает виртуальный пароль.

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Его можно легко подключить к смартфону с помощью функции Bluetooth и отслеживать ситуацию в режиме реального времени и проверять состояние блокировки.

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Имеет специальную защиту от подглядывания и защиту конфиденциальности. Можно не волноваться о том, что его вскроют воры и проберутся в дом.

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