Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: пылесос ILIFE H70, эргономичные стельки Xiaomi и другое
Магнитные биты
Цена $4
Внутри конструкции расположен очень мощный (для своих размеров) магнит, который будет надежно удерживать шуруп или любой другой объект.
Мощная колонка
КУПИТЬ ТУТ - Cowin 6110 - Soundcore Flare Mini - Anker Soundcore Motion +
Цена $14
Интересный клон популярной колонки JBL, на этот раз с оригинальным креплением смартфона на верхней площадке. Не боится воды и пыли. Оснащена парой 52-миллиметровых динамиков с суммарной мощностью 10 Вт. Работает до 16 часов на одном зарядке, поддерживает microSD и USB-флешки.
Пылесос ILIFE H70
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Цена $99
Ручной беспроводной пылесос с вместительным контейнером для пыли, эргономичной съёмной ручкой и встроенным аккумулятором, которого хватает на 40 минут беспрерывной работы. На щётке пылесоса находится подсветка, чтобы во время уборки вы не пропустили ни волоска под диваном.
Эргономичные стельки Xiaomi
рекламаЦена $3
Мягкие стельки с говорящим названием Memory Pad. Они подстраиваются под конкретного человека, запоминая форму его ступней. Через несколько дней стельки полностью адаптируются под ступни и начинают оказывать снимающий боль эффект.
Умный дверной замок
Цена $180
Умный дверной замок можно легко открыть с помощью отпечатка пальца, а также он поддерживает виртуальный пароль.
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Его можно легко подключить к смартфону с помощью функции Bluetooth и отслеживать ситуацию в режиме реального времени и проверять состояние блокировки.
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рекламаИмеет специальную защиту от подглядывания и защиту конфиденциальности. Можно не волноваться о том, что его вскроют воры и проберутся в дом.
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