Освежитель

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Цена $15

Это необычный хрустальный автомобильный освежитель воздуха с часами. Прежде всего меня привлёк оригинальный внешний вид. Эти часы вставлены в настоящий хрустальный шар, который необходимо было дополнительно обработать.

Кроссовки Xiaomi

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Цена $36

Третья версия популярных кроссовок от суббренда Mijia. Как всегда, сделаны по лучшим технологиям с заботой о Ваших ногах. Мягкая подошва, износоустойчивость и дизайн - главные достоинства этих кроссовок.

Игровая мышь Delux M625

КУПИТЬ ТУТ - PMW3360 - Xiaomi MIIIW

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Цена $14

Разрешение сенсора мыши 800/1200/1600/2500/4000 DPI

RGB подсветка и 7 программируемых клавиш настраиваются через специальное ПО

ПО для настройки макросов и подсветки

Переключатели OMRON 10

Басистая колонка с led подсветкой

КУПИТЬ ТУТ - Без подсветки - Cowin 6110 - Soundcore Flare Mini - Anker Soundcore Motion +

Цена $15

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Компактный квадрокоптер Eachine E511 1080p

Крутая колонка с LED элементом который мигает в такт музыке, звук чисты с отчетливыми басами, отзывы у нее хорошие. Есть кнопки управления, AUX и входы по TF карты.

КУПИТЬ ТУТ - LAUMOX M71

Цена $23

Дрон копия серии Mavic от DJI как в дизайне самого дрона, так и пульта. За такую цену конечно же ничего сверхъестественного от него ожидать не стоит, но судя по отзывам и обзорам дрон неплохой и бренд довольно популярный, для новичков или даже ребенку поиграться самое то.

Садовые разбрызгиватели

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Цена $3.85

Разбрызгиватели с тремя насадками, вращающимся механизмом и углом полива в 360°. Дальность струи зависит от напора воды. Судя по отзывам, товар справляется со своей задачей хорошо.

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