Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: басистая колонка с led подсветкой, кроссовки Xiaomi и другое
Новый купон алиэкспресс $18.73 от $156.09 и $1.78/14.20 и $3.12 от $31.22
Освежитель
Цена $15
Это необычный хрустальный автомобильный освежитель воздуха с часами. Прежде всего меня привлёк оригинальный внешний вид. Эти часы вставлены в настоящий хрустальный шар, который необходимо было дополнительно обработать.
Кроссовки Xiaomi
Цена $36
Третья версия популярных кроссовок от суббренда Mijia. Как всегда, сделаны по лучшим технологиям с заботой о Ваших ногах. Мягкая подошва, износоустойчивость и дизайн - главные достоинства этих кроссовок.
Игровая мышь Delux M625
КУПИТЬ ТУТ - PMW3360 - Xiaomi MIIIW
рекламаЦена $14
- Разрешение сенсора мыши 800/1200/1600/2500/4000 DPI
- RGB подсветка и 7 программируемых клавиш настраиваются через специальное ПО
- ПО для настройки макросов и подсветки
- Переключатели OMRON 10
Басистая колонка с led подсветкой
КУПИТЬ ТУТ - Без подсветки - Cowin 6110 - Soundcore Flare Mini - Anker Soundcore Motion +
Цена $15
рекламаКрутая колонка с LED элементом который мигает в такт музыке, звук чисты с отчетливыми басами, отзывы у нее хорошие. Есть кнопки управления, AUX и входы по TF карты.
Компактный квадрокоптер Eachine E511 1080p
Цена $23
Дрон копия серии Mavic от DJI как в дизайне самого дрона, так и пульта. За такую цену конечно же ничего сверхъестественного от него ожидать не стоит, но судя по отзывам и обзорам дрон неплохой и бренд довольно популярный, для новичков или даже ребенку поиграться самое то.
Садовые разбрызгиватели
КУПИТЬ ТУТ или ТУТ
Цена $3.85
Разбрызгиватели с тремя насадками, вращающимся механизмом и углом полива в 360°. Дальность струи зависит от напора воды. Судя по отзывам, товар справляется со своей задачей хорошо.
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