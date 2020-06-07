Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: умная камера YI Dome Camera, наушники Xiaomi Amazfit и другое
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Динамометрический инструмент
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Цена $28
Компактная динамометрическая бита с регулируемым усилием от 3 до 10 ньютон-метров. Данный инструмент позволяет точно соблюсти регламентированное усилие для затяжки, и таким образом не повредить дорогостоящие велокомпоненты или иное оборудование.
Умная камера YI Dome Camera
Цена $17
Камера может вращаться на 360° и угол наклона 110°. Пишет видео в 1080p и имеет инфракрасное ночное виденье. Из умного тут сверхчувствительный датчик движения, который быстро реагируют на малейшее изменение картинки и детектор плача ребенка. При обнаружении присылает сообщение на телефон, имеется двухсторонняя связь и дистанционное управление через телефон.
Топовый регистратор Xiaomi 70mai Dash Cam Pro
рекламаЦена $59
Самая популярная версия знаменитого регистратора от бренда 70mai. Модель имеет дисплей и несколько очень важных функций, повышающих безопасность как на дороге, так и во время стоянки.
Тестер для воды Xiaomi
Цена $10
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Прибор измеряет общую минерализацию воды, то есть содержание в ней неорганических солей, таких как кальций и магний, также органических компонентов, например ацетат аммония, и тяжелых металлов таких как свинец, цинк, медь или хром.
Беспроводные наушники Xiaomi Amazfit PowerBuds
КУПИТЬ ТУТ - Ugreen TWS - Honor Earbuds X1 - Anker Soundcore Life P2 - Baseus W09 - Baseus W04
Цена $99
В них можно слушать музыку до 8 часов, а кейс хранит заряд ещё на 16 часов. А за 15 минут в кейсе наушники проработают еще 3 часа. Есть два режима: шумоподавления ENC и Thru Mode, который наоборот усиливает звучание окружающего мира.
Смарт часы
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Zeblaze NEO 2 - Amazfit T-Rex
Цена $32
Умные часы от бренда Jelly Comb в водонепроницаемом корпусе со всеми функциями фитнес-браслетов, поэтому отлично подойдут для спорт-зала. Множество разных измерений, в активном режиме до 10 дней.
Ручной пылесос
Цена $33
Для мелкой уборки дома или в салоне авто. Отличается низким уровнем шума во время работы. Объём контейнера — 100 мл, время работы на одном заряде аккумулятора зависит от выбранной скорости: на минимальной будет служить около получаса, на высокой — примерно 10 минут.
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