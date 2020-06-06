Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: термометр-гигрометр Xiaomi, светильник с динамиком и другое
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Клемма на аккумулятор
Цена $1.71
Пригодится она автолюбителям, для отключения питания автомобиля от АКБ, тем самым предотвращается возможность замыкания в сети, что убережёт автомобиль от возгорания, а так же уменьшит утечку заряда АКБ, особенно если собираетесь на продолжительное время оставить автомобиль на стоянке.
Светильник с динамиком
Цена $31
Продвинутый потолочный светильник со встроенным беспроводным динамиком. Для подключения к динамику понадобится смартфон, планшет иди другое устройство с Bluetooth, есть режим цветомузыки. Установка и настройка очень простые. Интенсивность освещения и цвет регулируются в мобильном приложении.
Джойстик для смартфона
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рекламаЦена $22
Джойстик Ipega предназначенный для использования на смартфонах и планшетах iphone/Android с экраном 4-6 дюймов. Сочетает в себе компактный и легкий дизайн с лучшими возможностями. В наборе к нему идет USB кабель и приемник 2,4G.
Лазерный уровень
КУПИТЬ ТУТ - HILDA 360 - крутой
Цена $29
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Лазерный построитель плоскостей, который может проецировать сетку из пяти линий с погрешностью в 1 мм. Полезная вещь для ровной разметки во время ремонта и монтажных работ. В комплекте идёт кейс, очки и адаптер для питания от сети. Также устройство может работать от трёх AA‑батареек или аккумулятора.
Термометр-гигрометр Xiaomi
КУПИТЬ ТУТ - 3шт - Hygrometer
Цена $3.99
2-я версия крайне популярного термометра-гигрометра. Если взять три штуки, можно раскидать по комнатам или другим помещениям и в приложении задать каждому имя комнаты и потом смотреть где и какая температура/влажность. Работает с умным домом от Xiaomi. Можно настроить различные сценарии по изменению температуры или влажности.
Умный робот
Цена $99
Оснащен большим набором датчиков и сенсоров, которые помогают взаимодействовать ему с окружающим миром. Данный робот поможет развить у вашего ребенка творческое мышление. Робот имеет 3 кнопки управления, небольшой LED-экран и гусеничный ход.
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