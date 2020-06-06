Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: термометр-гигрометр Xiaomi, светильник с динамиком и другое

для раздела Блоги
+
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3790р !
RTX 2070 - цены идут к 30 т.р.
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
RTX 2080 Ti - цена РУХНУЛА
Новейший 10700K в Ситилинке

Перед тем, как приступить к покупкам, возьмите купон на 2$ от 13$.

Клемма на аккумулятор

КУПИТЬ ТУТ

Цена $1.71

Пригодится она автолюбителям, для отключения питания автомобиля от АКБ, тем самым предотвращается возможность замыкания в сети, что убережёт автомобиль от возгорания, а так же уменьшит утечку заряда АКБ, особенно если собираетесь на продолжительное время оставить автомобиль на стоянке.

Светильник с динамиком

анонсы и реклама
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
Новейший 10400F в Ситилинке
Новейший 10700K в Регарде
<b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке
Новейший 10600K в Регарде
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
КУПИТЬ ТУТ и ТУТ - ЗДЕСЬ

Цена $31

Продвинутый потолочный светильник со встроенным беспроводным динамиком. Для подключения к динамику понадобится смартфон, планшет иди другое устройство с Bluetooth, есть режим цветомузыки. Установка и настройка очень простые. Интенсивность освещения и цвет регулируются в мобильном приложении.

Джойстик для смартфона

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ и ЗДЕСЬ

реклама

Цена $22

Джойстик Ipega предназначенный для использования на смартфонах и планшетах iphone/Android с экраном 4-6 дюймов. Сочетает в себе компактный и легкий дизайн с лучшими возможностями. В наборе к нему идет USB кабель и  приемник 2,4G. 

Лазерный уровень

КУПИТЬ ТУТ - HILDA 360 - крутой

Цена $29

реклама

Лазерный построитель плоскостей, который может проецировать сетку из пяти линий с погрешностью в 1 мм. Полезная вещь для ровной разметки во время ремонта и монтажных работ. В комплекте идёт кейс, очки и адаптер для питания от сети. Также устройство может работать от трёх AA‑батареек или аккумулятора.

Термометр-гигрометр Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ - 3штHygrometer

Цена $3.99

2-я версия крайне популярного термометра-гигрометра. Если взять три штуки, можно раскидать по комнатам или другим помещениям и в приложении задать каждому имя комнаты и потом смотреть где и какая температура/влажность. Работает с умным домом от Xiaomi. Можно настроить различные сценарии по изменению температуры или влажности.

Умный робот

КУПИТЬ ТУТ

Цена $99

Оснащен большим набором датчиков и сенсоров, которые помогают взаимодействовать ему с окружающим миром. Данный робот поможет развить у вашего ребенка творческое мышление. Робот имеет 3 кнопки управления, небольшой LED-экран и гусеничный ход.

Еще больше интересных товаров найдете в Telegram канале - https://teleg.one/aliworkman или https://t.me/aliworkman

и группе вконтакте - https://vk.com/workman1

Подпишитесь на рассылку купонов и промокодов в вк.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс гаджеты электроника полезные товары технологии техника находки подборки дешевые товары новинки xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC (NE62060T18J9-1062A)
16
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
144
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64 в связке с процессором Core i5-9600KF
14
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Aero White 500W
47
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Far Cry 5
21
Деньги вперед: главные игры июня 2020 года
36
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1650 Super
26
Intel Core i7-10700K против всех
360
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Strange Brigade
23
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Cylon 3
18

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
31 мая 2020 34
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 29
Intel Core i7-10700K против всех
2 июня 2020 360
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 359
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
28 мая 2020 83
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
5 июня 2020 144

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая прошивка MIUI 11 стала доступна для 8 смартфонов Xiaomi
+
8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 3700X подешевел на 54 доллара – самая низкая цена с начала продаж
89
Samsung Galaxy S10 за 21 999 рублей - рассказываем как получить эту цену в федеральной сети
14
Праздник геймера - стартовала бесплатная раздача игр и огромные скидки в Steam, Epic Games Store и GOG - бесплатный PUBG, Diesel Brothers Truck Building Simulator Editor и многое другое
8
OnePlus 8 Pro по самой низкой цене в России – флагман подешевел на 9000 рублей
1
Необычный дизайн PlayStation 5 был подтверждён новым патентом Sony
21
Бесплатные раздачи игр в Epic Games Store увеличивают их продажи в Steam
9
ASUS станет первым производителем материнских плат, который будет поддерживать все 4 поколения процессоров AMD Ryzen без необходимости прошивки BIOS
32
SSD для PlayStation 5 будет настолько быстрым, что потребует серьёзных изменений в движке Unreal Engine 5
28
Обновлённый AMD Ryzen 1200 AF получил ощутимую прибавку к производительности по сравнению со своим 14-нм предшественником — тестирование Gamers Nexus
38
NVIDIA GeForce RTX 3080 появилась на первых фотографиях
41
Первые изображения NVIDIA GeForce RTX 3080 демонстрируют необычный дизайн и продвинутую систему охлаждения
26
Самая провальная игровая приставка SEGA – Genesis Mini – наконец подешевела на 40%
7
Обновлённый AMD Ryzen 7 3800XT оказался позади Intel Core i7-10700K в бенчмарке 3DMark Time Spy
41
DDR4-6600: теперь и в двухканальном режиме
14
Объявлена цена Sony Xperia 1 II в России – на 13 500 рублей дешевле, чем в Европе
11
Эксперты Gecid выяснили, будет ли видеокарта работать медленнее на старом компьютере, и нужно ли покупать дорогую материнскую плату
5
Цена AMD Ryzen 7 3700X упала до 260 долларов – процессор подешевел на 70 долларов
29
Blizzard решила отложить показ дополнения World of Warcraft Shadowlands
8
Боксовый кулер не справляется с охлаждением Intel Core i7-10700 при включении ASRock Base Frequency Boost
29

Популярные статьи

Мое мнение: самые неудачные видеокарты Nvidia
217
Тест видеокарты GTX 1650 Super и сравнение с GTX 1060
70
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
144
8 лучших модов для Ведьмак 3, которые принесут массу удовольствия. Часть 2
4
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64 в связке с процессором Core i5-9600KF
14
NVMe SSD накопитель Apacer AS2280P4 480ГБ - отличный кандидат для любой системы
30
Топ-5 смартфонов 2020 года до 20 000 рублей
4
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC (NE62060T18J9-1062A)
16
ТОП 7 ботов Телеграм
+

Сейчас обсуждают

warmuza
20:20
Ну очевидно же, США. Оплот свободы.
Китай на пороге прорыва в области производства собственного литографического оборудования
Jack Reacher
20:18
Сказал человек предпочитающий продукцию ненадлежащего качества И хуже всего что эти кривые полуфабрикаты вообще покупают Ай-яй так себя нелюбить
Видеокарта GeForce RTX 3080 получит производительность на уровне 15 TFLOP и станет быстрее текущего флагмана RTX 2080 Ti – новая информация о видеокартах NVIDIA следующего поколения
warmuza
20:18
у AMD нет производства
Китай на пороге прорыва в области производства собственного литографического оборудования
Evgeniy Som
20:18
И кто ты так и не ответил.
Китай на пороге прорыва в области производства собственного литографического оборудования
Alex TOPMAN
20:17
Забыл добавить: только моя 4х16 ГБ. ;) Частоты ЦПУ (чтобы сильно не удивлялись): 1x5110+4x5010+2x4810+5x4709 СВО: старичок Zalman LQ-320
DDR4-6600: теперь и в двухканальном режиме
apan
20:17
Дурачок топящий за монополии
Видеокарта GeForce RTX 3080 получит производительность на уровне 15 TFLOP и станет быстрее текущего флагмана RTX 2080 Ti – новая информация о видеокартах NVIDIA следующего поколения
Daimler
20:16
Они делают все те же ошибки что и предыдущие тоталитарные режимы - закручивают гайки. Это всегда заканчивается социальным взрывом и революцией. Единственно отличие, которое я вижу - это то, что они п...
Китай на пороге прорыва в области производства собственного литографического оборудования
Данил Васильев
20:16
А вам не кажется, что Лиза засланный казачёк и в Китай инфу сливает?
Китай на пороге прорыва в области производства собственного литографического оборудования
Оксиминог
20:15
И тормоз ,значит и интел пишет честные если они потребляют меньше амд задротина,все в барах ты ты амуде защищаешь хаха
Intel изменила документацию процессоров Comet Lake-S
Jack Reacher
20:14
Когда это AMD что то могла ? А в 5000 линеике -не хуже Хуанга свои карты оценила На бракоделов что ли надежда? или на черные экраны ?
Видеокарта GeForce RTX 3080 получит производительность на уровне 15 TFLOP и станет быстрее текущего флагмана RTX 2080 Ti – новая информация о видеокартах NVIDIA следующего поколения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем