Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: кроссовки Xiaomi, лазерный уровень Hilda и другое
Карманная газовая миниплитка
Цена $7
Действительно стоящая и хорошая горелка. Внутри посылки имеется переходник на цанговый баллон. Сначала не совсем разобрался, как он надевается, а после чего просто защелкнул силой, однако потом понял, что надо было просто открутить шайбу.
Стриппер
Цена $25
Инструмент для зачистки проводов, сочетает в себе обжимную часть, плоскогубцы, отверстие для снятия изоляции. Изготовлен из прочной нержавеющей хромо ванадиевой стали. Используется для ремонта и монтажа коммуникаций, электро линий и бытового обслуживания. Ручки из заземляющего токо непроводящего пластика.
Автоматический электрический привод для распашных ворот
рекламаЦена $178
В целом, это простые в установке и наладке "открывашки" для ворот ваших домов или загородных участков.
По качеству и процессу работы все устроило, описывать детально о конкретно этом продукте в подборке будет дольше всего, поэтому я упомяну, что у самого продавца есть подробное видео, а также подобные в сети по простому запросу.
Керамическое покрытие для автомобиля
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ или ЗДЕСЬ
рекламаЦена $7
Ценник за один 120 мл флакон с тремя тряпочками микрофибры, губкой и небольшим полотенцем для протирания поверхности очень привлекательный. Это средство способно убрать царапины и потёртости на лакокрасочном покрытии, и то, если всё правильно сделать. Создает на машине гидрофобный слой.
Лазерный уровень Hilda
КУПИТЬ ТУТ - Boebede - крутой
Цена $59
Эта штуковина способна работать в двух направлениях: горизонтальном и вертикальном. Имеет 12 действующих линий. В комплекте есть напольная подставка и держатель, при помощи которого можно прикрепить уровень к стене. В последнем случае будет удобно управлять работой инструмента пультом ДУ.
Кроссовки Xiaomi
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - NIKE AIR MAX - BONA
Цена
Данные кроссовки подойдут как для женщин, так и для мужчин. Цвета красный и черный. Сделаны они из дышащего материала, подошва у них - пенка. Кроссовки на шнуровке, с удобной застежкой.
- Подошва EVA
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