Карманная газовая миниплитка

КУПИТЬ ТУТ - Другая

Цена $7

Действительно стоящая и хорошая горелка. Внутри посылки имеется переходник на цанговый баллон. Сначала не совсем разобрался, как он надевается, а после чего просто защелкнул силой, однако потом понял, что надо было просто открутить шайбу.

Стриппер

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Цена $25

Инструмент для зачистки проводов, сочетает в себе обжимную часть, плоскогубцы, отверстие для снятия изоляции. Изготовлен из прочной нержавеющей хромо ванадиевой стали. Используется для ремонта и монтажа коммуникаций, электро линий и бытового обслуживания. Ручки из заземляющего токо непроводящего пластика.

Автоматический электрический привод для распашных ворот

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Цена $178

В целом, это простые в установке и наладке "открывашки" для ворот ваших домов или загородных участков.

По качеству и процессу работы все устроило, описывать детально о конкретно этом продукте в подборке будет дольше всего, поэтому я упомяну, что у самого продавца есть подробное видео, а также подобные в сети по простому запросу.

Керамическое покрытие для автомобиля

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Цена $7

Ценник за один 120 мл флакон с тремя тряпочками микрофибры, губкой и небольшим полотенцем для протирания поверхности очень привлекательный. Это средство способно убрать царапины и потёртости на лакокрасочном покрытии, и то, если всё правильно сделать. Создает на машине гидрофобный слой.

Лазерный уровень Hilda

КУПИТЬ ТУТ - Boebede - крутой

Цена $59

Эта штуковина способна работать в двух направлениях: горизонтальном и вертикальном. Имеет 12 действующих линий. В комплекте есть напольная подставка и держатель, при помощи которого можно прикрепить уровень к стене. В последнем случае будет удобно управлять работой инструмента пультом ДУ.

Кроссовки Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - NIKE AIR MAX - BONA

Цена

Данные кроссовки подойдут как для женщин, так и для мужчин. Цвета красный и черный. Сделаны они из дышащего материала, подошва у них - пенка. Кроссовки на шнуровке, с удобной застежкой.

Подошва EVA

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