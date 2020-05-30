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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: кроссовки Xiaomi, лазерный уровень Hilda и другое

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Карманная газовая миниплитка

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Действительно стоящая и хорошая горелка. Внутри посылки имеется переходник на цанговый баллон. Сначала не совсем разобрался, как он надевается, а после чего просто защелкнул силой, однако потом понял, что надо было просто открутить шайбу.

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Автоматический электрический привод для распашных ворот

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В целом, это простые в установке и наладке "открывашки" для ворот ваших домов или загородных участков.

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Керамическое покрытие для автомобиля

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Ценник за один 120 мл флакон с тремя тряпочками микрофибры, губкой и небольшим полотенцем для протирания поверхности очень привлекательный. Это средство способно убрать царапины и потёртости на лакокрасочном покрытии, и то, если всё правильно сделать. Создает на машине гидрофобный слой.

Лазерный уровень Hilda

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Цена $59

Эта штуковина способна работать в двух направлениях: горизонтальном и вертикальном. Имеет 12 действующих линий. В комплекте есть напольная подставка и держатель, при помощи которого можно прикрепить уровень к стене. В последнем случае будет удобно управлять работой инструмента пультом ДУ.

Кроссовки Xiaomi

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Данные кроссовки подойдут как для женщин, так и для мужчин. Цвета красный и черный. Сделаны они из дышащего материала, подошва у них - пенка. Кроссовки на шнуровке, с удобной застежкой.

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alex1377228
17:29
Интересно, а с CU работает? Для германии вижу есть в списке, для рф нету
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sdifi
17:28
Core i7 7770К отличный проц наверно
MSI возвращает до 7 000 рублей за покупку процессоров Intel Core 9-го поколения
Zmey1945
17:28
2080ти - для 1080р, такое себе. деньги на ветер))
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
Ahmed
17:27
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ZrZ
17:27
Сначала считает процент А по-отношению к Б, потом считает процент Б по-отношению к А (понятно, почему - так циферки покрасивше) и делает вывод. Кручу-верчу, себя получше выставить хочу. :)
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owzod
17:25
с эры фуллхд, топ вк до сих пор не все игры тянут. вроде все знают. как было так и осталось. поэтому ниже топа нет смысла что то брать. деньги на ветер.)))
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sdifi
17:24
10600kf вроде есть припой, по крайне мере по новостям так
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Zmey1945
17:24
им трудно понять, что такое топ-пк)
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