Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: робот-пылесос Xiaomi MIJIA 1C, жидкое стекло и другое
Модель военной пушки
Цена $32
Пушка является точной копией и даже может стрелять! Для этого в комплекте идут небольшие металлические шарики. Сама пушка весьма небольшая - длина пушки составляет 10 сантиметров, а ширина - почти 4.5 сантиметра. Моделька изготовлена из высококачественного материала, поэтому однозначно рекомендую к покупке.
Робот-пылесос Xiaomi MIJIA 1C
Цена $200
Современный робот - пылесос с функцией влажной уборки пола. Также есть навигация - может строить карту помещений для более качественной уборки. Бак для воды 200 мл. Аккумулятор 2400mah. Пылесосом можно управлять и со смартфона.
Электробритва
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Цена $12
Бритва оказалась очень даже качественной и простой в управлении. Со своей задачей справляется прекрасно. Заряда хватает на очень длительное время. В общем смело её рекомендуем к покупке.
Эспандер
рекламаЦена $4
На самом деле, это обычный эспандер для рук, выполненный в виде рукоятки. Только нагрузка осуществляется благодаря жесткой пружине. Также есть возможность регулирования нагрузки - от 5 до 60 килограмм. На выбор есть 4 цвета: черный, синий, красный и белый. Так что если хотите заняться тренировками дома, то это отличная вещь для приобретения.
Жидкое стекло для авто
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Цена $4
После хорошей мойки автомобиля можно защитить лакокрасочное покрытие керамикой. На Алиэкспресс есть много вариантов, и эта баночка одна из самых продаваемых. Прежде всего это связано с адекватной ценой и хорошей комплектацией. В ней есть губка для втирания средства и тряпочка.
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