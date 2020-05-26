Модель военной пушки

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Цена $32

Пушка является точной копией и даже может стрелять! Для этого в комплекте идут небольшие металлические шарики. Сама пушка весьма небольшая - длина пушки составляет 10 сантиметров, а ширина - почти 4.5 сантиметра. Моделька изготовлена из высококачественного материала, поэтому однозначно рекомендую к покупке.

Робот-пылесос Xiaomi MIJIA 1C

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Цена $200

Современный робот - пылесос с функцией влажной уборки пола. Также есть навигация - может строить карту помещений для более качественной уборки. Бак для воды 200 мл. Аккумулятор 2400mah. Пылесосом можно управлять и со смартфона.





Электробритва

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Цена $12

Бритва оказалась очень даже качественной и простой в управлении. Со своей задачей справляется прекрасно. Заряда хватает на очень длительное время. В общем смело её рекомендуем к покупке.

Эспандер

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Цена $4

На самом деле, это обычный эспандер для рук, выполненный в виде рукоятки. Только нагрузка осуществляется благодаря жесткой пружине. Также есть возможность регулирования нагрузки - от 5 до 60 килограмм. На выбор есть 4 цвета: черный, синий, красный и белый. Так что если хотите заняться тренировками дома, то это отличная вещь для приобретения.

Жидкое стекло для авто

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Цена $4

После хорошей мойки автомобиля можно защитить лакокрасочное покрытие керамикой. На Алиэкспресс есть много вариантов, и эта баночка одна из самых продаваемых. Прежде всего это связано с адекватной ценой и хорошей комплектацией. В ней есть губка для втирания средства и тряпочка.

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