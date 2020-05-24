Велосипедный насос

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Цена $13

Насос изготовлен из высокопрочного сплава, поэтому с ним не будет никаких проблем. Длина шланга — около 12 сантиметров. Также в корпус встроен специальный манометр, который показывает текущее давление в шинах. На выбор есть две модели, которые различаются по длине: 23 или 32 сантиметра.

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Цена $59

Отличный видеорегистратор с хорошей картинкой. Отдельно можно подключать Gps модуль. Возможно управление через смартфон. В режиме парковки камера переходит в спящий режим, продолжая следить за транспортными средствами.

Сенсор SONY IMX335, угол обзора 140 градусов

Запись видео в разрешении 2592x1944

Самые популярные светодиодные лампы для авто

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Цена $8.49 - 13.27

Это довольно качественные лампы, с долгим сроком службы. Имеется защита от воды IP67 и защита от перегрева. Лампы реально светят очень ярко: 60-80 ватт, в зависимости от комплекта, 16000 люмен, цвет белый. Однозначно стоят своих денег. По месту такие будут стоить в 4 раза дороже!

Турбо-зажигалка

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Цена $7

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Популярный бинокль с зумом до 10км

Данная зажигалка станет стильным подарком мужчине. Работает от газа. Пламя регулируется, защищена от ветра. Пригодится не только для сигарет. Можно взять её с собой на природу, в поход и других экстремальных ситуаций.

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Цена $19

Зарекомендовал себя среди любителей понаблюдать своей простотой и расстоянием на которое можно разглядывать объекты. Прорезиненные ручки, просветлённая оптика так во время когда солнце уже зашло вид остаётся качественным благодаря такой доработке.

Толщиномер

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Цена $35

Прибор для определения толщины покрытия, толщиномер цифровой, работает от контактного датчика. Есть жк экран с результатами измерений. Диапазон работы от 0 до 1300 микрон. Точность устройства до 0,1 микр. Измерения проводятся на различных поверхностях металла. Скорость работы до 3 секунд.

Стерилизатор Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Deerma - XiaomiHappy Life

Цена $62

Xiaomi GMAIR - это стерилизатор для гаджетов, домашних вещей и других предметов, который способен избавить от 99% бактерий и вирусов, обитающих на поверхности устройств. Рекомендую к покупке!

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