Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: регистратор Xiaomi, стерилизатор Xiaomi и другое
Велосипедный насос
КУПИТЬ ТУТ - PCycling - WEST BIKING - Xiaomi Mijia
Цена $13
Насос изготовлен из высокопрочного сплава, поэтому с ним не будет никаких проблем. Длина шланга — около 12 сантиметров. Также в корпус встроен специальный манометр, который показывает текущее давление в шинах. На выбор есть две модели, которые различаются по длине: 23 или 32 сантиметра.
Топовый регистратор Xiaomi Russian Version 70mai Pro
Цена $59
Отличный видеорегистратор с хорошей картинкой. Отдельно можно подключать Gps модуль. Возможно управление через смартфон. В режиме парковки камера переходит в спящий режим, продолжая следить за транспортными средствами.
- Сенсор SONY IMX335, угол обзора 140 градусов
- Запись видео в разрешении 2592x1944
Самые популярные светодиодные лампы для авто
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рекламаЦена $8.49 - 13.27
Это довольно качественные лампы, с долгим сроком службы. Имеется защита от воды IP67 и защита от перегрева. Лампы реально светят очень ярко: 60-80 ватт, в зависимости от комплекта, 16000 люмен, цвет белый. Однозначно стоят своих денег. По месту такие будут стоить в 4 раза дороже!
Турбо-зажигалка
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Цена $7
рекламаДанная зажигалка станет стильным подарком мужчине. Работает от газа. Пламя регулируется, защищена от ветра. Пригодится не только для сигарет. Можно взять её с собой на природу, в поход и других экстремальных ситуаций.
Популярный бинокль с зумом до 10км
Цена $19
Зарекомендовал себя среди любителей понаблюдать своей простотой и расстоянием на которое можно разглядывать объекты. Прорезиненные ручки, просветлённая оптика так во время когда солнце уже зашло вид остаётся качественным благодаря такой доработке.
Толщиномер
Цена $35
Прибор для определения толщины покрытия, толщиномер цифровой, работает от контактного датчика. Есть жк экран с результатами измерений. Диапазон работы от 0 до 1300 микрон. Точность устройства до 0,1 микр. Измерения проводятся на различных поверхностях металла. Скорость работы до 3 секунд.
Стерилизатор Xiaomi
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Deerma - XiaomiHappy Life
Цена $62
Xiaomi GMAIR - это стерилизатор для гаджетов, домашних вещей и других предметов, который способен избавить от 99% бактерий и вирусов, обитающих на поверхности устройств. Рекомендую к покупке!
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