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Разбиватель яиц

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Цена $8.99

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Уличная камера Xiaomi

Все продумано до мелочей: яйцо легко кладётся на специальную подложку, закрепляется и одним нажатием на ручки, специальный нож отделяет яйцо от скорлупы. Минимум движений, высокий результат и чистота вокруг.

КУПИТЬ ТУТ - YI - SDETER

Цена $47

Отличная камера наружного наблюдения от известного бренда Yi который выпускает множество различных камер. Камера напичкана различными функциями, а также защищена от непогоды. Обеспечивает обзор на 270 градусов в качестве FullHD. Оснащена функцией ночного видения с 12 ИК-светодиодами.

Термометр Inkbird IBT-2X

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Цена $8.46 - 47.27

Он используется на кухне при приготовлении мяса на гриле или в духовке. При помощи этого девайса можно следить за температурой готовящегося блюда, данные в режиме реального времени предаются на смартфон по блютуз. Готовность продукта сигнализирует звуковой сигнал и сообщение в приложении.

Третья рука для пайки

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Цена $14.95 - 32.39

Для сборки или ремонта гениальных изобретений пригодится паяльная подставка. У неё есть гибкие держатели-зажимы. Дополнительно можно прикрепить лупу, кулер с лампой и фонарик.

Наушники Xiaomi Redmi Airdots

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Цена $16

Оригинальные беспроводные наушники с зарядным кейсом. Кейс оснащен двумя USB-портами, благодаря этому вы сможете подзаряжать другие гаджеты. Сами наушники синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0.

работа от аккумулятора 4 часа+ кейс на ~3 зарядки

Блютуз клавиатура

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Цена $5.45 - 10.33

Этот гаджет удобен тем что, не вставая с дивана, вы можете переключить фильм на ПК, или при использовании смарт-тв быстро найти что-то на youtube. Очень полезная вещь. Удобно использовать в паре с ТВ-приставкой.

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