Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: уличная камера Xiaomi, наушники Xiaomi и другое
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Разбиватель яиц
Цена $8.99
Уличная камера Xiaomi
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Цена $47
Отличная камера наружного наблюдения от известного бренда Yi который выпускает множество различных камер. Камера напичкана различными функциями, а также защищена от непогоды. Обеспечивает обзор на 270 градусов в качестве FullHD. Оснащена функцией ночного видения с 12 ИК-светодиодами.
Термометр Inkbird IBT-2X
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Цена $8.46 - 47.27
Он используется на кухне при приготовлении мяса на гриле или в духовке. При помощи этого девайса можно следить за температурой готовящегося блюда, данные в режиме реального времени предаются на смартфон по блютуз. Готовность продукта сигнализирует звуковой сигнал и сообщение в приложении.
Третья рука для пайки
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рекламаЦена $14.95 - 32.39
Для сборки или ремонта гениальных изобретений пригодится паяльная подставка. У неё есть гибкие держатели-зажимы. Дополнительно можно прикрепить лупу, кулер с лампой и фонарик.
Наушники Xiaomi Redmi Airdots
Цена $16
Оригинальные беспроводные наушники с зарядным кейсом. Кейс оснащен двумя USB-портами, благодаря этому вы сможете подзаряжать другие гаджеты. Сами наушники синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0.
- работа от аккумулятора 4 часа+ кейс на ~3 зарядки
Блютуз клавиатура
Цена $5.45 - 10.33
Этот гаджет удобен тем что, не вставая с дивана, вы можете переключить фильм на ПК, или при использовании смарт-тв быстро найти что-то на youtube. Очень полезная вещь. Удобно использовать в паре с ТВ-приставкой.
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