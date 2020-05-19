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Джаммер

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Цена $28

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Комплект плотника

Необычный модуль, который применяется в образовательных и экспериментальных целях, не позволяя устройствам в определённом радиусе подключаться к WiFi-сети. Он на программном уровне инициализирует отключение роутером мобильных устройств от сети.

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Цена $4.47 - 12.79

Набор слесарных инструментов для извлечения застрявшего ключа в замочной скважине, предусмотрен плоский ключ, тонкое шило и прочие приспособления. Выполнены из сплава латуни, покрыты акрилом. Размер 7,8 на 2,3 см. Также в комплектации идет замок и приспособление для профилирования рисунка ключа.

Беспроводная колонка Anker

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Цена $35

Компактная Bluetooth-акустика с RGB-подсветкой, мигающей в такт воспроизводимым композициям, и возможностью объединения в стереопару с другой такой же.

Стоит купить пару — не разочаруют: хороший, объемный, громкий стереозвук мощностью в 10 Вт (на каждую колонку); работа на протяжении 12 часов без перерыва; честная влагонепроницаемость.

Мощнейший сетевой фильтр

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Цена $32

Сетевой фильтр должен быть у каждого, кто пользуется компьютером. Этот фильтр имеет обычные розетки кроме того - 5 usb-портов. Например, ты можешь работать за компом, а кроме того от этого же фильтра могут заряжаться другие гаджеты через usb. В наличии у продавца есть варианты под 4, 6, 8 розеток.

Вакуумный упаковщик TINTON LIFE

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Цена $14

Всем известно, что продукты в вакуумной упаковке будут храниться долго. Сделать подобную упаковку можно и в домашних условиях посредством данного устройства. Компактная машинка для упаковки позволит быстро и качественно упаковать продукты. В комплекте идет 10 пакетиков.

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