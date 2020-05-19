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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: вакуумный упаковщик TINTON LIFE, мощная колонка Anker и другое

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Джаммер

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Цена $28

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Необычный модуль, который применяется в образовательных и экспериментальных целях, не позволяя устройствам в определённом радиусе подключаться к WiFi-сети. Он на программном уровне инициализирует отключение роутером мобильных устройств от сети.

Комплект плотника

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Цена $4.47 - 12.79

Набор слесарных инструментов для извлечения застрявшего ключа в замочной скважине, предусмотрен плоский ключ, тонкое шило и прочие приспособления. Выполнены из сплава латуни, покрыты акрилом. Размер 7,8 на 2,3 см. Также в комплектации идет замок и приспособление для профилирования рисунка ключа.

Беспроводная колонка Anker

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Цена $35

Компактная Bluetooth-акустика с RGB-подсветкой, мигающей в такт воспроизводимым композициям, и возможностью объединения в стереопару с другой такой же.

Стоит купить пару — не разочаруют: хороший, объемный, громкий стереозвук мощностью в 10 Вт (на каждую колонку); работа на протяжении 12 часов без перерыва; честная влагонепроницаемость.

Мощнейший сетевой фильтр

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Цена $32

Сетевой фильтр должен быть у каждого, кто пользуется компьютером. Этот фильтр имеет обычные розетки кроме того - 5 usb-портов. Например, ты можешь работать за компом, а кроме того от этого же фильтра могут заряжаться другие гаджеты через usb. В наличии у продавца есть варианты под 4, 6, 8 розеток.

Вакуумный упаковщик TINTON LIFE

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Цена $14

Всем известно, что продукты в вакуумной упаковке будут храниться долго. Сделать подобную упаковку можно и в домашних условиях посредством данного устройства. Компактная машинка для упаковки позволит быстро и качественно упаковать продукты. В комплекте идет 10 пакетиков.

Еще больше интересных товаров найдете в Telegram канале - https://teleg.one/aliworkman или https://t.me/aliworkman

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08:28
Нвидии не получится АМД на колени поставить, техпроцессы вот вот закончатся. Гонка прекратится уже скоро. Хуанг не сможет делать огромные чипы. Не уверен что при исчерпании ресурсов нвидия сейчас буде...
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Андрей Илясов
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так а дата то какая ? хоть примерно то ? И характеристик никаких , даже приблизительных нет. Опять Вилами по воде...
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burobay
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MrDuke
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Jack Reacher
08:24
NVIDIA давно пытается поставить AMD на колени , но у нее ничего не получается -ведь AMD все время лежит)) А название новости забавное -так плавно значит перетекла из лежачего поколения в коленно -лок...
В этом году AMD чуть поднялась в рейтинге Fortune 500
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