Освежитель воздуха

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Цена $6

В верхней части освежителя находится диффузор, через который испаряется ароматическая жидкость. С противоположной стороны находится отверстие для заливания жидкости. Это делается при помощи специальной пипетки. Она входит в комплект к товару, как и флакон с ароматической жидкостью.

Термометр

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Цена $32

Цифровой термометр предназначен для измерения температуры тела. Работает он очень просто. Его нужно приложить ко лбу, нажать кнопку и через несколько секунд он покажет температуру. Она отображается в специальном окошке.

Мощный фонарь

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Цена $8

Мощный светодиодный фонарик на 30 000 люмен, есть несколько режимов работы, регулировка степени освещения и яркости. Работает от аккумулятора 18650, есть увеличения фокуса. Заряжается от usb кабеля. Водонепроницаемый, противоударный корпус. Для кемпинга, рыбалки, охоты и выездов на природу.

Датчик утечки воды

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Цена $3.14 - 8.40

Этот блок имеет встроенный wi-fi модуль, который соединяется со смартфоном используя бесплатное приложение.

После чего при попадании влаги на эти 2 контакта устройство незамедлительно среагирует и через роутер подаст сигнал на смартфон в любой точке мира. И предупредит вас о том, что появилось протечка воды. Устанавливается такой датчик в том месте, где возможна протечка.

Электрический насос Xiaomi

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Цена $31

Электрический насос от фирмы Xiaomi предназначен для накачивания мячей, шин разных транспортных средств или вообще любого предмета, сделанного из резины.

Автоматически останавливается при достижении заданного давления, поскольку имеет специальный датчик давления. Это поможет предотвратить перекачивание шин.

Кроссовки Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ - Mijia Sneakers 3 - Xiaomi Qimian - Peak

Цена $38

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Отличные кроссовки для спорта и прогулок в теплую погоду, которые уже стали бестселлером. Дышащие, легкие и комфортные. Мягкая амортизирующая подошва EVA. Многие подписчики владельцы нахваливали их.

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