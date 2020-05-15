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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: подушка Xiaomi 8H, титановые очки Fonex и другое

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Щетка

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Цена $1

Многофункциональная силиконовая губка для мытья посуды с микрофиброй, тщательно удаляет все загрязнения. Размер 11 на 1 см, вес 31 грамм. Можно использовать со средствами для мытья, износостойкий материал. Промывать в горячей воде. Удобная и практичная для различной посуды из керамики и металла.

Бинокль с 60 кратным увеличением

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Цена $19

Расстоянии на котором можно просматривать объекты около 10 000 км. Что очень сильно для путешествий, да и вообще обычных вылазок на природу. Ручка текстурирована, что даёт возможность лучше держать его в руках.

Успокаивающий аппликатор XIAOMI

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Цена $7

Маленький и портативный шариковый аппликатор избавит вас от зуда и отека при укусах насекомых в любое время и в любом месте. Натуральная растительная формула включает в себя лавандовое масло, масло герани и масло перечной мяты.

Подушка Xiaomi 8H

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Цена $32

Антибактериальная подушка способная принимать удобную форму для комфортного сна. Выполнена в форме волны для предотвращена неправильной осанке во время сна. Обладает эффектом прохлады.

Промышленный пылесос

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Цена $59

Он имеет высокую мощность, поэтому его можно использовать для чистки салона автомобиля. В комплекте идет несколько полезных насадок. Исходя из отзывов покупателей, эта модель отлично справляется со своими задачами, оставив при этом только положительные чувства.

Детектор обрыва проводов в проводке

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Цена $28

Прибор состоит из приемника и передатчика. Передатчик подключаете к аккумулятору автомобиля, а второй конец к кабелю с обрывом.

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Приемником ведете вдоль кабеля, он будет издавать звуковой сигнал, вместе где сигнал пропадет, будет означать что именно там произошел обрыв. Очень полезная вещь и должна быть у каждого мужика дома.

Защитная маска

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Цена $6

Очень популярный товар в наше время. Защитный фильтр PM2.5. Маска имеет сменные фильтры, которые можно докупать отдельно. Рекомендуется менять фильтры раз в два дня.

Титановые очки Fonex

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Цена $23

Гибкая безвинтовая оправа для очков из титанового сплава в одном из 5 цветов — кроме стандартной серебристой и золотой есть и синяя.

Продавец принимает стандартные рецепты и может предложить готовые, либо выполненные по сложному рецепту очки. Очень дешево и качественно, проверено.

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