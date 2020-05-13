Пазовая фреза

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Цена $15

Отличная пазовая фреза за свою цену. Разве что точности ей немного не хватает, один ряд меньше размером на 0.4 мм, но из двух таких, наверное, можно собрать одну достаточно точную. Развесовка нормальная, чудес ожидать не стоит, но я что хотел - получил, для моих целей подойдет.

Велосипедный насос

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Цена $10

Миниатюрный ручной насос для велосипеда, очень удобен в использовании. Модель выполнена из легкого, но прочного алюминиевого сплава. Кроме того насос оснащен надежной трубкой, имеющей очень длительный срок эксплуатации.

Лампа - кольцо

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Цена $43

Кольцевая лампа для создания контурного освещения, подойдет для фотостудии. Размеры от 14 до 20 дюймов, есть регулируемая яркость света с температурой 3200-5600к. Для удобства создания селфи предусмотрен держатель для телефона.

Популярные tws наушники

КУПИТЬ ТУТ - Baseus D02 - Anker Soundcore Life Q10 - Baseus W09 - Baseus W04

Цена $11

Для высочайшего качества звука в них используются новейшие технологии. Наушники плотно сидят в ушной раковине и не выпадают. Время автономной работы составляет 5 часов. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Ёмкость кейса составляет 2 000mah.

Замок с отпечатком пальца

КУПИТЬ ТУТ - замок Xiaomi

Цена $13

Замок изготовлен из сплава цинка, что делает его противоударным и водонепроницаемым устройством. Может сохранять до 10 отпечатков пальцев, но основными будут только 2, которые используются чаще всего. Есть индикатор, показывающий заряд батареи. Полной зарядки хватает на 6 месяцев.

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