Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: замок с отпечатком пальца, велосипедный насос и другое
Пазовая фреза
Цена $15
Отличная пазовая фреза за свою цену. Разве что точности ей немного не хватает, один ряд меньше размером на 0.4 мм, но из двух таких, наверное, можно собрать одну достаточно точную. Развесовка нормальная, чудес ожидать не стоит, но я что хотел - получил, для моих целей подойдет.
Велосипедный насос
рекламаКУПИТЬ ТУТ - ТУТ
Цена $10
Миниатюрный ручной насос для велосипеда, очень удобен в использовании. Модель выполнена из легкого, но прочного алюминиевого сплава. Кроме того насос оснащен надежной трубкой, имеющей очень длительный срок эксплуатации.
Лампа - кольцо
рекламаЦена $43
Кольцевая лампа для создания контурного освещения, подойдет для фотостудии. Размеры от 14 до 20 дюймов, есть регулируемая яркость света с температурой 3200-5600к. Для удобства создания селфи предусмотрен держатель для телефона.
Популярные tws наушники
КУПИТЬ ТУТ - Baseus D02 - Anker Soundcore Life Q10 - Baseus W09 - Baseus W04
Цена $11
Для высочайшего качества звука в них используются новейшие технологии. Наушники плотно сидят в ушной раковине и не выпадают. Время автономной работы составляет 5 часов. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Ёмкость кейса составляет 2 000mah.
Замок с отпечатком пальца
Цена $13
Замок изготовлен из сплава цинка, что делает его противоударным и водонепроницаемым устройством. Может сохранять до 10 отпечатков пальцев, но основными будут только 2, которые используются чаще всего. Есть индикатор, показывающий заряд батареи. Полной зарядки хватает на 6 месяцев.
Еще больше интересных товаров найдете в Telegram канале - https://teleg.one/aliworkman или https://t.me/aliworkman
и группе вконтакте - https://vk.com/workman1
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила